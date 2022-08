El periodismo, al centro de «la candela»

Si bien la raíz del fuego que moviliza a los cubanos está al borde de la bahía matancera, «la candela» —como decimos aquí a toda batalla intensa— llega a cada esquina de esta Isla que no se rinde, que no se cansa y que no se quema. Lo que pasa en Matanzas no se queda en Matanzas, y para comunicar esa cadena de heroísmos diversos, una red multimedial de reporteros coloca los titulares, y su ampliación, justo en el pecho del pueblo.

En la tarde de este lunes, Cubaperiodistas en Vivo se fue a vivir, desde adentro, el ambiente caliente con que el Sistema Informativo de la Televisión Cubana gestiona y trasmite, desde sus estudios centrales en La Habana, el trabajo de un puente de buenos colegas, yumurinos y de todo el país, sobre esta nueva gesta nacional. Los héroes pueden ser anónimos, pero el heroísmo tiene que hacerse público.

El piso que, en el gran edificio del ICRT, comparten el Sistema Informativo y el Canal Caribe era una gran cordura a mediados de la tarde: todos pendientes del tiempo, de qué entra en cada instante, de la llamada y las redes, de si tomaron café… todos pendientes de todo(s).

Solícita en extremo, pese a que su jornada del día había comenzado a las cuatro de la madrugada, la colega Rosana Romero Rodríguez explica, en plena marcha por los pasillos, a la reportera de Cubaperiodistas Patricia María Guerra Soriano cómo trabajan los equipos.

Rosana conduce a Cubaperiodistas en Vivo hasta el estudio de trasmisiones especiales y explica el esquema humano que opera un campo de monitores: gestor gráfico, editor de trasmisión, director, gestora de teleprompter —un tanto reorientada esta vez ante la prevalencia de mensajes en directo—, analista de lo que publica la web… hay prisa y no hay pausa para decir la verdad.

En la cabina central, el conocido periodista Lázaro Manuel Alonso lidia en vivo, con el aplomo que le caracteriza, con un aluvión de noticias que dar a un pueblo que espera los detalles de Matanzas. Refiere el mensaje del presidente Díaz-Canel en su cuenta de Twitter sobre otro contacto táctico con los hermanos de México y Venezuela; cuenta la visita de la ministra de Trabajo y Seguridad Social a una escuela yumurina; adelante el mensaje del mismísimo secretario general de ONU en apoyo a los cubanos.

Conversamos con .@lazarito89sitvc en los estudios del @CanalCaribeCuba Los periodistas también son héroes de estos días. 💪🏾#FuerzaMatanzas pic.twitter.com/BobFV0kr46 — periodistascuba (@periodistascuba) August 8, 2022

Lazarito continúa el acuse de la solidaridad: el papa Francisco reitera su sintonía con el pueblo cubano; el canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, agradece el apoyo de los compatriotas residentes en el exterior; el presidente de México —ese AMLO amigo y querido— anuncia nuevas ayudas; el mandatario chino envía aliento al nuestro.

Cubaperiodistas en Vivo está ahí, en el estudio, recibiendo abrazos del mundo como un cubano adelantado: el canciller turco expresa apoyo y médicos de Países Bajos comparten nuestro dolor. También abunda aliento criollo: brigadas médicas de Cuba en Jamaica apoyan con insumos sanitarios y, aquí adentro, el Banco de Crédito y Comercio habilita una cuenta para que podamos donar dinero para los afectados.

En una de las pocas pausas, Lazarito cuenta a Patricia María Guerra Soriano que ni él ni su equipo han parado: «Han sido momentos difíciles; hemos tenido que contar las noticias incluso de madrugada, lo que habla de la resistencia del colectivo, en medio de la tensión de saber que nuestros reporteros están allá, viviendo una experiencia tremenda, pero peligrosa», cuenta el joven con la autoridad de quien ha hecho coberturas similares.

Lazarito resalta la cohesión entre periodistas de un lado y otro, técnicos, camarógrafos, directivos… y comenta en particular la especial dinámica frente al hecho: «Aprovechamos mucho el género telefónico, que con una foto y una línea permite el reporte en vivo».

De nuevo, el periodismo cubano muestra el valor de sus brotes: siendo muy reconocido en Cuba, Lázaro Manuel Alonso reconoce el aporte hecho desde Matanzas por el estudiante de Periodismo Carlos Manuel Bernal, uno de los primeros en contar los hechos al filo mismo del fuego.

Los reporteros cubanos pueden ser héroes… de carne y hueso: ante una pregunta de Patricia María Guerra Soriano, Lázaro Manuel Alonso no asume poses elevadas sino se coloca al nivel de la vida: «Ha sido una experiencia muy… agotadora», confesó antes de reiterar que son tres días casi sin parar y que apenas ha ido a su casa.

Algunos de sus colegas que suelen compartir locución —como Abdiel Bermúdez y Humberto López— reportan desde Matanzas y la rotación se tensa, pero la televisión se blinda con la mejor herramienta: compartir los esfuerzos. «Así es cómo, cuando está en tensión, uno saca fuerzas de donde no creía tenerlas», dice finalmente Lázaro Manuel Alonso y Cubaperiodistas no sabe del exactamente si él habla de sí mismo, de todos sus colegas o del incombustible país que nos cobija a todos.

Foto de portada: Ricardo López Hevia