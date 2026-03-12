Tubal Páez firma un Premio con la tinta de Martí

Lo dedico “… a todos los colegas y trabajadores de la prensa y a los revolucionarios que hoy desarrollan una intensa y desigual batalla ideológica en las plataformas digitales de internet y redes sociales. A nuestro pueblo heroico y a la Revolución Cubana, porque la historia patria me enseñó que la libertad se conquista con el filo del machete y que ‘Por el poder de erguirse se mide a los hombres’, como dijo aquel que da nombre a este Premio…”, dijo Tubal Páez Hernández segundos después de recibir el Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida, el más alto, bien cerca de la bandera, que otorga la UPEC a los suyos.

Sí, ya sé que ese primer párrafo es muy largo para los celadores de la técnica reporteril, pero en mi defensa puedo apuntar que más largo aún fue el aplauso que dirigentes del país, responsables de los medios y colegas de múltiple perfil “escribieron” para Tubal, en el Memorial José Martí, el mejor sitio del mundo para decirle a un periodista cubano no solo que lo dio todo, sino que lo hizo bien. Aquello no parecía parar y nadie, que yo sepa, hizo otra cosa que felicitarlo.

Luego de que Yuniasky Crespo Baquero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, y Ricardo Ronquillo Bello, el presidente de la UPEC, entregaran el Premio a Tubal con la estampa de dos abrazos, el homenajeado del año, la gran figura del gremio que de marzo en marzo se empeñaba en salirse de la fila de nominados, arrancó su discurso pensando en el más grande de todos: “¡Cuánta emoción debió sentir el Apóstol cuando tuvo en sus manos el primer ejemplar de Patria del 14 de marzo de 1892, cuando olió la tinta y releyó lo redactado con su particular sintaxis! ¡Cuánto de su interior vibraba al llevar los paquetes anudados al correo! Quizás iba pensando ‘¡Ahora sí ganamos la guerra!’, tal como aquel fiel seguidor dirían al contar siete fusiles, casi un siglo después”. Cualquier joven de una redacción diría: ¡qué discurso, padrino… apretaste, Tubal!

Ana María Mari Machado, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y la vice primera ministra Inés María Chapman Waugh compartieron con los colegas un encuentro de joyas oratorias, porque al discurso del periodista cabal seguiría después otra pieza magnífica, en el cierre de Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico.

De modo que, si Tubal habló de que ante la agresividad del “Gran Destrozador de vidas y bienes” nuestra prensa, reajustada, debe desarrollar más la creatividad y el talento, Morlote recordó Patria y llamó a entender el periodismo que más nos interpela: “para juntar y amar”; si Tubal reconoció que Fidel fue gran periodista y comprendió como nadie la importancia de los medios por sus vínculos con las masas, Morlote exaltó esta prensa revolucionaria que enriquece la tradición viva y ve su sentido no como negocio, sino como servicio público; si Tubal denunció el cerco externo diseñado para castigar a Cuba por su rebeldía, Morlote afirmaba que nunca antes la verdad tuvo que abrirse paso entre tanta mentira organizada.

Al final —y es ese tejido de cujes lo que explica la inefable resistencia de esta Isla— las palabras de Tubal Páez y las de Luis Morlote, tan distintos ellos en edades, en funciones, en perfiles… parecían a la patria escritas por un mismo hijo.

Morlote reconoció a toda la prensa y repartió su admiración a lo largo de Cuba: a los medios locales, comunitarios, donde muchas veces se trabaja desde el anonimato y, sobre todo, al pueblo de Cuba, que nos lee, ve y escucha; exige cuando hay que exigir y también sabe reconocer lo mejor de nuestra obra. “Nadie podrá quitarnos —dijo Morlote— la “pasión por la verdad” que José Martí puso en el centro de su periodismo.

Emoción más, palabras menos, así transcurrió un acto alegre donde hubo incluso bromas entre foro y presidencia. Fue entregada buena parte de los premios del VI Festival Nacional Virtual de la Prensa Julio García Luis -Sancti Spíritus ganó de largo, como acostumbra- y los premios Juan Gualberto Gómez por la obra de 2025, mientras, entre bloque y bloque de reconocimientos, jóvenes artistas del Conservatorio de Música Amadeo Roldán recrearon piezas musicales de exaltada cubanía.

Hubo un brindis, más sencillo que otras veces, y la charla recurrente de colegas que, de una trinchera a otra: de la radio a la televisión, de lo escrito a multimedia, de la gráfica a la agencia… aprovechan los encuentros para ponerse al día en sus noticias privadas, las de sí mismos, las que nunca salen en los noticieros.

Al final, muchos de ellos —con transporte o sin él— debían reportar, ¡también!, la noticia de este acto. ¿Con qué sabor periodístico quedará cada uno? Yo me quedo con el rostro de Tubal: parado al centro de aquel salón, el veterano periodista parecía un niño arrobado frente a tanto cariño, quién sabe si recibiendo este Premio en puro temblor interno, como el Martí suyo y nuestro que en Nueva York acunaba el primer Patria mientras respiraba una tinta que sus verdaderos hijos no dejaremos secar.

Imagen de portada: Foto de Iván Gutiérrez.