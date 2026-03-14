Denuncian graves amenazas de muerte contra Florencia Lagos y su hijo de 10 años

Una grave situación de acoso y terrorismo digital afecta a Florencia Lagos Neumann y a su hijo de 10 años. Ambos sufren reiteradas amenazas de muerte que vulneran su integridad física y psicológica.

Estos delitos responden de manera directa a la labor pública ejercida por la analista internacional. Los agresores buscan amedrentar su firme posición política en defensa de Cuba, su promoción de los derechos humanos y su rechazo categórico a las intervenciones del gobierno de Estados Unidos en nuestra región.

El nivel de agresividad escaló recientemente tras una publicación de la integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad en la plataforma X, donde destacaba el apoyo de Greta Thunberg a la Isla. En respuesta, la cuenta @carrerino_cl emitió una intimidación explícita, exigiéndole: “Cuida a [su hijo] cuando salga de clases”.

Frente a la gravedad de este amedrentamiento, la defensa legal, encabezada por el abogado Fernando Monsalve, presentó una nueva querella criminal por el delito de amenazas contra la máster en Relaciones Internacionales y el menor.

Esta acción judicial complementa una querella anterior, ya declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Actualmente, el Ministerio Público ejecuta de forma exclusiva las diligencias investigativas para esclarecer la totalidad de los ataques documentados. Entre ellos, destaca un mensaje emitido el 18 de febrero de 2026 por la misma cuenta de X.

A esto se suma un ataque registrado el 28 de enero de 2026. A través de un mensaje privado en Instagram, la cuenta @felipe_manzano33 envió la siguiente amenaza directa a la corresponsal de prensa: “Florencia ahora se sabrá tu participación y financiamiento para tu intento de golpe de estado. Quiero verte a ti y tu familia colgada de los pies en plaza de armas”.

En conversación con el medio, Lagos indicó que, “mientras la Fiscalía avanza en las pericias informáticas para identificar y someter a los tribunales de justicia a los responsables, resulta fundamental interpelar al Poder Ejecutivo. Exigimos al Ministro del Interior, a la Ministra de Seguridad y al nuevo gobierno tomar medidas de protección contundentes e inmediatas en el ámbito de sus competencias. Las autoridades gubernamentales tienen la obligación constitucional de resguardar el orden público, frenar de raíz la violencia política y detener la persecución hacia quienes defienden ideas distintas”.

La defensa de los derechos humanos requiere garantías absolutas para quienes los promueven. Las autoridades deben castigar a estos agresores con todo el peso de la ley para salvaguardar el Estado de Derecho. Chile tiene el deber ineludible de garantizar la participación política de las mujeres y sepultar cualquier forma de amedrentamiento. Al ratificar la Convención de Belém do Pará en 1998, el Estado asumió el mandato legal de asegurar una vida libre de violencia política. Tolerar este terrorismo digital vulnera directamente estos tratados y debilita nuestra institucionalidad (Tomado de El ciudadano).