Díaz-Canel: “Con ustedes podemos decir que Patria es humanidad”

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez invitó este viernes a los participantes de la quinta edición del Coloquio Internacional Patria a defender a Cuba desde la comunicación, durante un encuentro en el Palacio de la Revolución.

El mandatario hizo un llamado a que la verdad de Cuba se abra paso. Recordó la frase de José Martí: quien se levanta por la nación caribeña lo está haciendo para todos los tiempos.

El presidente invitó a esa tarea vital a quienes han llegado desde diversas latitudes para sumar ideas en aras de las mejores causas. Nuevamente se reunió en La Habana una gran familia para dialogar sobre cómo poner la verdad a buen recaudo. También para discutir cómo enderezar con urgencia este mundo “al revés”, como diría Eduardo Galeano a propósito de los monopolios.

Desde el jueves tuvo lugar la quinta edición del Coloquio Internacional Patria, inaugurada en la capital y que concluye este sábado. Unos 150 invitados internacionales de 24 países, así como expertos cubanos y miembros del cuerpo diplomático acreditado en la Isla, han participado. El escenario principal ha sido la Estación Cultural, en el Vedado capitalino, en Línea y 18.

Este viernes por la tarde aconteció un punto importante en la agenda: el encuentro entre el presidente cubano y un grupo de participantes.

Desde el Palacio de la Revolución estuvieron también Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central. También el canciller y miembro del Buró Político Bruno Rodríguez Parrilla, el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo, y otros dirigentes.

El intercambio giró en torno a un proyecto de Patria que busca articular las mejores corrientes del pensamiento, con Cuba como vórtice rebelde.

La presidenta del Comité Organizador, Rosa Miriam Elizalde, agradeció a todos los que llegaron a la Isla a pesar del poco tiempo para prepararse. Enfatizó que la quinta edición de Patria ha sido muy especial por la austeridad que la ha marcado.

A pesar de las limitaciones, el coloquio ha tenido más participantes que nunca a través de internet, ejemplificó.

“la columna vertebral de Patria ha sido su militancia política”.

“Esta Patria es un gran abrazo y un gran recordatorio al que nos ha inspirado a todos nosotros, que es el Comandante en Jefe Fidel Castro”

Agregó que Patria ha sido también una fiesta abierta al pueblo, un espacio para la familia.

La intelectual agradeció al Partido Comunista de Cuba, al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), al Gobierno de La Habana y a entidades como ETECSA.

Seguidamente se sumaron voces amigas.

La argentina María Fernanda Ruiz, experta en comunicación, dio “gracias a todos por esta historia de la cual comenzamos hablando hace 10 años”.

Dibujó a la Isla como nido para las mejores reflexiones “en estos tiempos atroces”.

“Nosotros estamos aquí con ustedes: nuestro corazón está aquí, con Cuba”

Alondra Santiago, joven cubana que vive en México, habló de la Mayor de las Antillas como “un país que le ha entregado mucho al mundo”.

Emocionada, trajo a colación “esta tierra tan chiquitica pero tan linda que le ha ofrecido al mundo tanta humanidad”.

Nunca se avergonzará de su país natal, confesó.

El periodista de RT y conductor del espacio “¡Ahí les va!”, Mirko Casale, contó que no es primera vez que está en Cuba, “pero esta ocasión ha sido muy especial”.

Para él era muy importante estar aquí en estas circunstancias, era un deber demostrar la unidad y la amistad entre Rusia y la Isla.

El comunicador argentino Bruno Lonatti habló de estar a la altura de las circunstancias y devolver a Cuba “todo el cariño, todo lo que nos ha dado”.

Compartió su apreciación “sobre el nivel de unidad, de compromiso, de conciencia de este momento histórico, que es verdaderamente asombroso”. Definió que la Revolución cubana:

“es una singularidad histórica, es un sacrificio, una resistencia, pero también la construcción de un horizonte distinto”.

La resistencia de Cuba “es una victoria de toda la humanidad”, resaltó.

Desde Chile, el periodista y profesor Pedro Santander abogó por aprovechar las lecciones del ejemplo iraní en la comunicación de guerra.

Hizo énfasis en el valor de activar comunicadores y recordó que hay experiencias exitosas, “pero no están sistematizadas”.

Si eso se logra, cada actor podrá ser, como quería Fidel, su propio Comandante en Jefe.

La ecuatoriana Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento político “Revolución Ciudadana”, quiso “agradecer a Cuba por darnos una Casa Patria”.

Ese espacio físico se inauguró este viernes y acogerá los propósitos de la gran familia comunicacional.

“El asunto es no dejar de hablar, no dejar de decir, no dejar de pelear”

Extendió su convicción de que “Cuba guarda la reserva moral de este continente”.

“Ojalá hubiera más Cubas para el mundo”.

La nación caribeña, subrayó, “nos ayuda a entender que estamos en el lado correcto de la historia”.

Manolo de los Santos, codirector ejecutivo de The Peoples Forum, comentó que todavía está emocionado por el acto en la esquina de 23 y 12.

Allí se recordó el 16 de abril de 1961, cuando Fidel declaró el carácter socialista de la Revolución.

“Cuba ha escogido abiertamente, en contra de todas las corrientes, afirmar que el socialismo todavía vale la pena”.

Eso, reflexionó, “para muchos jóvenes en el mundo significa lo más inmenso”.

“Sin ustedes, sin su proceso tan rebelde, creo que estaríamos muy perdidos”

Y compartió otra certeza:

“Si millones de jóvenes en Estados Unidos se movilizan, yo creo que se debe, en gran parte, a que Cuba no se ha rendido”.

La periodista y militante mexicana Alina Duarte aseguró que en sus 36 años jamás había visto un movimiento de solidaridad tan grande con Cuba como el actual.

Hizo referencia al acopio de suministros en el Zócalo de Ciudad de México con destino a la Isla.

Compartió el ejemplo de personas que hacían viajes de horas para dejar un kilo de arroz.

También afirmó que la comunidad mexicana en Estados Unidos no deja de preguntar qué hacer para ayudar.

“Entre las izquierdas tenemos a veces problemas, pero no hay nada que Cuba no una”

Hacia el final de la jornada, el presidente Díaz-Canel llamó a sus interlocutores hermanas y hermanos, compañeras y compañeros. Expresó:

“cada vez que uno los escucha a ustedes expresando la solidaridad con Cuba, sentimos un enorme compromiso”.

Reconoció la valentía que han demostrado al llegar a la Isla.

El dignatario agradeció por el apoyo, el cariño, el amor y la honestidad con que se han expresado.

“Patria es un evento que ha crecido, que se ha consolidado”

Destacó que el evento superó las expectativas.

“Miren lo que es Patria hoy: un evento reconocido, con un alcance tremendo, con repercusión. Al equipo de Rosa Miriam hay que felicitarlo”

El mandatario comentó que “los que participan en Patria tienen una militancia revolucionaria”, y esa militancia tiene una cualidad superior: es humanista.

Sobre los compromisos, dijo que el más complejo era tener una sede, y está cumplido: “Ya tenemos Casa Patria”.

En cuanto a lo que está por delante, hizo referencia a una nueva meta: crear la Red Social Patria.

“Si es posible, vamos a hacerlo”, recalcó, porque significaría “más articulación”.

El presidente habló del mundo actual, del capitalismo en crisis multidimensional, de Nuestra América, de la “guerra ideológica, cultural y mediática” que sufre Cuba. Recordó que:

“Cuba es hoy un país que está sufriendo una agresión multidimensional por parte de Estados Unidos”.

Sobre el bloqueo imperial y su recrudecimiento, el dignatario volvió a una frase:

“Nosotros todavía no hemos podido construir lo que hemos soñado y hemos querido”.

México y su actitud incondicional motivaron más de una reflexión.

“Una vez más el país latinoamericano que planta es México, la historia se repite”

Sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, comentó que ella no imagina todo lo que se le admira y quiere en Cuba, “no imagina cuántos cubanos quisieran poder abrazarla”.

También habló de la Federación de Rusia y su apoyo irrestricto a la Isla, en un mensaje de que Cuba no está sola.

Sobre la filosofía de la resistencia, recordó que “victoria genera victoria”, y que “aquí lo que no podemos es quedarnos con los brazos cruzados”.

Cuba es amante de la paz pero no teme a la guerra.

Desarrolló la concepción fidelista de la guerra irregular, con participación defensiva de todo el pueblo, la Guerra de Todo el Pueblo.

El jefe de Estado pidió a los amigos expertos en comunicación que ayuden a desmontar, día a día, componentes de la guerra mediática contra la Isla.

Así, hizo referencia a fabricaciones mendaces como Estado fallido, colapso, ausencia de dirección colectiva, país aislado.

Defiendan a Cuba, invitó el primer secretario del Partido Comunista a sus interlocutores.

Les recordó que la Isla representa mucho para quienes creen que un mundo mejor es posible.

“Tengo la convicción que con ustedes podemos decir que Patria es humanidad” (Tomado de Cubadebate).

Imagen de portada: Foto de Presidencia de la República de Cuba.