La casa de Patria, una casa para todos

“Ahora esta es la casa de todos y tiene que ser la base para la articulación entre todos”, expresó el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la inauguración de la sede permanente del Coloquio Patria, que ya está en su quinta edición.

El Jefe de Estado asistió a la apertura del espacio creativo, asentado en una casa del Vedado que fue restaurada para dotar al Coloquio de un lugar donde converjan física y virtualmente todas y todos los expertos en comunicación, activistas, periodistas y organizaciones sociales que sueñan y trabajan por ese mundo mejor que es posible.

Es un proyecto, señaló la destacada periodista Rosa Miriam Elizalde, presidenta del comité organizador del evento, que se ha armado desde la Trinidad Martiana: “La verdad, la justicia y la belleza”.

“O sea, Patria tiene que ser una fiesta del pensamiento, tiene que ser una fiesta de la belleza, porque en la belleza está la emoción de nuestros pueblos, y tiene que ser también una fiesta de la modernidad, como fue Martí en su tiempo”, expresó.

Sin ningún ceremonial establecido, con el desenfado y la urgencia que impone el trabajo diario y permanente, a la apertura asistieron participantes en el V Coloquio Patria, quienes estuvieron acompañados por los miembros del Buró Político, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido, y Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores, entre otros ministros y dirigentes.

En diálogo informal entre los presentes, Rosa Miriam explicó que la iniciativa de dotar de una sede física, permanente, al Coloquio Patria, fue una propuesta del compañero Díaz-Canel Bermúdez.

Desde su primera versión, en marzo de 2022, en el contexto del Día de la Prensa Cubana y que tuvo como sede la Casa de las Américas, recordó que el Coloquio siempre ha contado con la asistencia del Presidente, quien sugirió entonces celebrarlo todos los años.

“Patria es un nombre bellísimo —rememoró Rosa Miriam—, y se lo debemos al periódico fundado por Martí; y Patria, si se fijan en el logotipo que tiene la misma tipografía del Patria original, dice Patria y un punto, ese punto que nosotros creíamos que había sido una errata de Martí, pero que nuestros historiadores dijeron que no, que Martí lo hizo deliberadamente, Patria y punto, porque después de la Patria no hay nada más”.

Al describir la organización de la sede, la intelectual cubana explicó que tiene “una biblioteca de sueños”, hecha para que la gente venga, copie libros digitales y también pueda adquirir la revista Cuba Socialista (con la que Patria compartirá la casona); dispone, además, de un laboratorio digital y espacios para la producción de contenidos y encuentros.

La sede de Patria no tendrá oficinas, señaló, es un lugar para venir, para que sea la casa de todos; en fin —resumió—, un entorno bello, moderno, donde, como diría Roque Dalton, «seguimos estando a la izquierda del corazón. Debidamente condenados como herejes». Eso lo que tendremos aquí (Tomado de Juventud Rebelde).

Imagen de portada: Foto de Presidencia de la República de Cuba.