Congreso de periodistas latinoamericanos: Cuba no corre sola su “suerte”

Todavía no arribábamos a México para representar a la Unión de Periodistas de Cuba en el XIII Congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas y ya recibíamos el primer abrazo y la primera expresión de solidaridad y cariño durante una escala en el aeropuerto de Tucumén: “Viva Cuba Carajo” nos decía Nelson del Castillo, hasta ese momento secretario general de la entidad continental tras el apretón junto a su esposa, en el que sentimos toda la hermandad de los colegas puertorriqueños.

La frase volvería a gritarla un texto de Juan Carlos Camaño, respetado y admirado presidente de FELAP hasta este evento, en un mensaje a los periodistas del continente recogido en un escrito que repasa los 50 años e la organización, que se celebran con este evento.

El documento, que exalta los principios y la práctica política, social, cultural y profesional de la Federación desde su nacimiento, en 1976, termina por decir que hoy lo importante es ser solidarios con la Upec y repite el ¡Viva Cuba Carajo…!

Aunque no siempre en ese tono, lo único que no faltó en la antesala de la inauguración del congreso, que se inició este sábado en Cuernavaca, Morelos, es preocupación por los efectos criminales del castigo colectivo que enfrenta Cuba por el gobierno de Estados Unidos y las consecuencias de ese crimen sobre los periodistas, los medios y toda la sociedad.

Las interrogantes y las muestras de solidaridad se dan en casi todos los momentos, en encuentros formales o informales…. No faltan, incluso, quienes piden a Tubal Páez Hernández, Presidente de honor de la FELAP y la Upec, y a este servidor, tomarse fotos con nosotros y manifestarnos que, entre los propósitos de su participación en esta cita continental, estaba precisamente el de encontrarse con sus hermanos cubanos, expresarles su apoyo y la disposición a ayudar.

Leandro Torres, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires (UTBA), organización con una historia preciosa de hermandad con Cuba, lo enfatizaría en la apertura del Congreso al filo del anochecer de este sábado, con el aplauso de los representantes de otros países presentes, como Chile, Bolivia, Brasil, Guatemala, República Dominicana y los anfitriones mexicanos -la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (Faperme) y su colegio de licenciados en Periodismo- cuyos esfuerzos organizativos, hospitalidad y acogida fueron reconocido por los asistentes.

Dichas manifestaciones de amor a Cuba pudieron testimoniarse por los representantes diplomáticos de nuestro país en México, encabezados por el embajador, Eugenio Martínez Enriquez, quienes departieron con los colegas de la región.

Tubal Páez agradeció profundamente las expresiones de apoyo e hizo un recuento de la maldad y criminalidad de las medidas establecidas contra Cuba por Estados Unidos, que no podrán doblegar la dignidad y el patriotismo del pueblo cubano, pese a las campañas de manipulación y de mentiras al que está sometido por la maquinaria tergiversadora del imperialismo.

Precisamente la gravedad del momento que enfrenta la humanidad fue el centro de la intervención, en la apertura del cónclave, del colega dominicano y actual embajador en México, quien integró la FELAP en sus primeros momentos.

Juan Bolívar Díaz Santana denunció la profunda crisis del periodismo, la política y el multilateralismo que encara nuestro planeta, al punto, remarcó, de que la única certeza que tenemos es, nada menos, que la incertidumbre. Enfatizó que prevalecen la confusión y la manipulación.

Alertó que vivimos un período de turbulencia, dramática concentración de la riqueza, y en el que países que antes se presentaban como referentes de la democracia en la actualidad representan todo lo contrario en su intento de imponerse sobre los demás…

En la apertura del Congreso se dio a conocer un mensaje de Juan Carlos Camaño en el que, por razones de salud y por la necesidad de renovación del liderazgo de FELAP para acrecentar su influencia en las difíciles condiciones del mundo actual, declina continuar al frente de la organización.

El mensaje se había presentado a la directiva de FELAP unas horas antes, y al igual que en la apertura despertó la admiración y el aplauso de los presentes, que reconocen el liderazgo de Camaño para mantener viva la entidad regional cuando otros hubieran presumido que desaparecería.

La propuesta ahora, que ya recibió el visto bueno de los representantes de las organizaciones presentes, así como de las de Venezuela, Perú, Nicaragua, Panamá y Ecuador, que dieron su parecer a través e mensajes audiovisuales, es que FELAP tenga una directiva colegiada por cinco países con un coordinador general. Esa dirección se conocerá este domingo en la clausura del evento.

Tras la apertura los asistentes trabajaron en tres comisiones para abordar temas como Prensa y comunicación, Juventud, nuevas tecnologías y capacitación y Salud y género. Los resultados de esos análisis y las propuestas tambien se conocerán este domingo.

Los asistentes al congreso recorrieron este sábado el impresionante sitio patrimonial mundial de Xochicalco, cuna de México y la civilización humana y los Jardines de México, otra de las maravillas del país ubicada en esta región.

Imagen de portada: Foto del autor.