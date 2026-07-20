Querido colega Ricardo Ronquillo, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba

La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) se suma al regocijo de los miembros de la combativa Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en su 63 Aniversario de fundada, periodo de duras luchas durante los que se ha preocupado por el bienestar colectivo de los trabajadores de prensa de Cuba y de su combativo pueblo inspirado en las ideas del eterno Comandante en Jefe Fidel Castro, en la celebración de su centenario.

Fraternalmente,

Nelson del Castillo

Vicepresidente FELAP Puerto Rico