Entregan premios del Concurso 26 de Julio

En la mañana de este miércoles 15 de julio, como parte de a celebración por el aniversario 63 de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), se entregaron los premios del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, certamen de mayor reconocimiento al gremio en todo el país.
El acto estuvo presidido por la viceministra de Cultura Lizzete Martínez Luzardo, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec; junto a su vicepresidenta primera Bolivia Tamara Cruz y su vicepresidente Francisco Rodríguez Cruz.
Estuvieron presentes, además, Premios Nacionales de Periodismo José Martí, miembros del Jurado, entre otros invitados y, el querido Tubal Páez, presidente de Honor de la Unión de Periodistas de Cuba.
En el acto los residentes de la capital fueron galardonados por sus excelentes trabajos, mientras que los premiados en las demás provincias del país recibirán sus reconocimientos en sus territorios.
En la categoría de Fotografía se entregaron los siguientes premios y menciones:
Foto entrevista
Premio
Entrevista de la tiradora minusválida Yenisgladys Suárez Echeverría
José Raúl Rodríguez Robleda
Periódico Trabajadores
Foto entrevista
Mención
Foto a Tubal Páez
Enrique González Díaz
Cubadebate. Ideas multimedios
Foto informativa
Premio
Honras fúnebres a los 32 héroes cubanos caídos en combate en Venezuela
Roberto Morejón Rodríguez
Periódico JIT
Foto informativa
Mención
Marcha de las antorchas
Abel Padrón Padilla
Cubadebate. Ideas multimedios
Foto informativa
mención
Obrero en la termoeléctrica
José Manuel Correa Armas
Periódico Granma
Fotorreportaje
Premio
Malecón de La Habana
José Manuel Correa Armas
Periódico Granma
Fotorreportaje
Mención
Marahabana
José Raúl Rodríguez Robleda
Periódico Trabajadores
Premio Fernando Chenard Piña
Colectivo de fotorreporteros de Cubadebate. Ideas multimedios
PERIODISMO GRÁFICO (CARICATURA, HISTORIETAS E ILUSTRACIONES):
Premio
Modelo económico cubano
Enrique Arturo Lacoste Prince
Editora Palante
Diseño en la web
Premio
Juventud técnica, jt + 4 (número especial creado para dispositivos móviles)
Leonid Julián Prado Naranjo
Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Hipermedia:
Dossier periodístico
Premio
Energía bajo presión: radiografía de los desafíos eléctricos y de combustibles en cuba
Oscar Figueredo Reinaldo
Cubadebate. Ideas multimedios
Dossier periodístico
Mención
Cobertura del 3 de enero, agresión de EE.UU. A venezuela
Yurisander Guevara Zaila y equipo de la redacción multimedia
Periódico juventud rebelde
Cobertura en redes sociales
Premio
Cop30
Equipo de Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Información
Mención
Un hallazgo excepcional en Guanahacabibes: la bijirita de cabeza gris
Iramis Alonso Porro y Keira Sánchez
Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Información
Mención
Chile lanza el primer modelo de lenguaje para latinoamérica, latam-gpt
Raúl Abreu Martín
Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Reportaje
Mención
Leche “recortada”: la culpa no es de la vaca (I y II)
Jorge Enrique Jerez Belisario
Periódico Granma
Reportaje
Mención
Sin gasolina: historias de la movilidad eléctrica en la habana
Oscar Figueredo Reinaldo, Thalía Fuentes Puebla, Ana Álvarez Guerrero, Marcelino Vázquez Hernández, Frank Martínez Rivero, Verónica Alemán Cruz, Abel Padrón Padilla, Enrique González Díaz (Enro)
Cubadebate. Ideas multimedios
Crónica
Mención
De madre
Ana Álvarez Guerrero
Cubadebate. Ideas multimedios
Entrevista
Premio
El tránsito de Omara Durand, de la aceptación a la inmortalidad
Jorge Ernesto Angulo Leiva
Periódico Granma
Entrevista
Mención
Magnolias: siete joyas de la botánica cubana
Equipo de estudiantes
Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Entrevista
Mención
La mujer que guardaba su isla en una palangana de violetas
Carla Carreño Balladares (estudiante)
El caimán barbudo. Casa editora abril
Testimonio
Mención
Enio rojas a sus casi 80 años: “mientras pueda seguiré trabajando la tierra”
Thalía Fuentes Puebla
Cubadebate. Ideas multimedios
Comentario
Premio
Salideros en La Habana: ¿monumentos al abandono?
Thalía Fuentes Puebla
Cubadebate. Ideas multimedios
Comentario
Mención
Bancarización en puntos suspensivos
Oscar Figueredo Reinaldo
Cubadebate. Ideas multimedios
Comentario
Mención
Antípodas
Randy Alonso Falcón
Cubadebate. Ideas multimedios
Artículo
Premio
Crudo cubano: ¿es posible depender menos de las importaciones con nuestros propios recursos?
Oscar Figueredo Reinaldo
Cubadebate. Ideas multimedios
Artículo
Mención
Cuba en datos: ¿cómo impacta el bloqueo de EE.UU. en el sistema electroenergético nacional?
Claudia Fonseca
Cubadebate. Ideas multimedios
Guerra mediática contra Cuba
Premio especial
Serie de trabajos del observatorio de medios de Cubadebate. Ideas multimedios
Categoría de Prensa Escrita:
Reportaje
Premio
La telaraña de los medicamentos
Yamila Causse Despaigne, Gretel Díaz Montalvo y Yolanda Molina Pérez
Periódico Trabajadores
Crónica
Premio
Ocaso de un sepulcro
Rafael Mena Brito (estudiante)
Cubaperiodistas
Entrevista
Premio
El héroe de los héroes
Gabino Manguela
Periódico Trabajadores
Entrevista
Mención
Flores sobre la herida
Daniel Martínez
Periódico Trabajadores
Entrevista
Mención
Entrevista realizada al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Yuniel Labacena
Periódico Juventud Rebelde
Comentario
Mención
Cop 30: del lobo un pelo
Iramis Alonso Porro
Juventud Técnica. Casa Editora Abril
Artículo
Premio
La comunidad cubano-americana: mito y realidad de una influencia sobrevalorada
Claudia Samón Rodríguez
Razones de Cuba
Guerra mediática contra cuba
Premio especial
De Weyler y Mallory al genocidio actual contra el pueblo cubano
Randy Alonso Falcón
Cubadebate. Ideas multimedios
Categoria de Radio:
Reportaje
Mención especial
Un oficio de fe
Estudiantes de segundo año de la carrera de Periodismo
Facultad de Comunicación. UH
Categoría de Televisión:
Información
Mención
Identidad legal en cuba
Cynthia Ibatao
Cubavisión internacional
Reportaje
Premio
Parto sobre ruedas
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Canal cubano de noticias
Crónica
Premio
Chernóbil, 40 años
Manuel Gallardo
Cubavisión internacional
Crónica
Mención
El corazón de un país
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Canal cubano de noticias
Entrevista
Premio
Entrevista a pablo iglesias
Randy Alonso Falcón
Ideas multimedios
Entrevista
Mención
La revolución no nació siendo enemiga
Valia Marquínez
Cubavisión internacional
Comentario
Premio
La espalda encorvada de la indisciplina
Abdiel Bermúdez Bermúdez
Canal cubano de noticias
Documental
Premio
65 latidos rumbo al este. Cuba y china hermanos en el tiempo
Gustavo Cubabatista, Valia Marquínez Sam, Cynthia Ibatao Ruiz y Adianez Salles.
Cubavisión internacional
Documental
Mención
Fidel y Viet Nam, un sueño compartido
Adianez Salles
Cubavisión internacional
Programas informativos
Premio
Serie de cuadrando la caja: mercado cambiario en cuba
Marxlenin Pérez Valdés
Ideas multimedios
Mejor fotografía de televisión
Premio
Fidel y Viet Nam, un sueño compartido
Adianez Salles
Cubavisión internacional
Guerra mediática contra Cuba
Premio especial
Serie de tres mesas redondas sobre campañas contra cuba y el enjuiciamiento al General de Ejército Raúl Castro
Ideas multimedios
Premio especial
Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
Serie por aquí pasó fidel
Aroldo García Fombellida
Corresponsal radio rebelde en Holguín
Premio especial
Mejor podcast
Los fantasmas del Sauto
Gissel Brito García y Beatriz Mendoza Triana
Periódico Girón. Matanzas
En esta edición del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, el Ministerio de Cultura otorgó un premio al mejor trabajo de critica artística y cultural que se haya publicado en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo hipermedia. Dicho reconocimiento fue merecido por la sección cultural del periódico Granma: Bibliofagias, a cargo de Yeilén Delgado Calvo y Rafael Mena Brito.
Como palabras de clausura, a voz de Yanela de la Rosa, reconocida periodista y miembro de la Upec, la presidencia de la institución dio a conocer una declaración de principios de cambios en su 63 aniversario.
El escrito titulado Nuestra posición 63 años después realza la importancia del periodismo y la comunicación misma en estos tiempos tan difíciles que vive el territorio cubano. “Ideas, palabra y pecho; eso es la UPEC o a eso ha apuntado en seis décadas. Nació y nos parió a todos el 15 de julio de 1963, en un hotel de cuyo nombre queremos siempre acordarnos: Habana libre”, expresó la periodista.
“Celebramos el aniversario 63 de la creación de nuestra UPEC cuando pareciera que ya en Cuba no hubiera nada que celebrar, pero los tercos de esta Isla -los necios, diría Silvio- contamos aún con tres tesoros que ni siquiera la gran industria de la mentira, con sus ‘portaviones’ de intimidación mediática, ha podido arrebatarnos: cabeza para pensar la verdad, boca para decirla y corazón para defenderla”, afirmó de la Rosa como portavoz de la Unión de Periodistas de Cuba.
Fotos: María Fernanda González Hernández y Cubavisión Internacional