Entregan premios del Concurso 26 de Julio

En la mañana de este miércoles 15 de julio, como parte de a celebración por el aniversario 63 de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), se entregaron los premios del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, certamen de mayor reconocimiento al gremio en todo el país.

El acto estuvo presidido por la viceministra de Cultura Lizzete Martínez Luzardo, Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec; junto a su vicepresidenta primera Bolivia Tamara Cruz y su vicepresidente Francisco Rodríguez Cruz.

Estuvieron presentes, además, Premios Nacionales de Periodismo José Martí, miembros del Jurado, entre otros invitados y, el querido Tubal Páez, presidente de Honor de la Unión de Periodistas de Cuba.

En el acto los residentes de la capital fueron galardonados por sus excelentes trabajos, mientras que los premiados en las demás provincias del país recibirán sus reconocimientos en sus territorios.

En la categoría de Fotografía se entregaron los siguientes premios y menciones:

Foto entrevista

Premio

Entrevista de la tiradora minusválida Yenisgladys Suárez Echeverría

José Raúl Rodríguez Robleda

Periódico Trabajadores

Foto entrevista

Mención

Foto a Tubal Páez

Enrique González Díaz

Cubadebate. Ideas multimedios

Foto informativa

Premio

Honras fúnebres a los 32 héroes cubanos caídos en combate en Venezuela

Roberto Morejón Rodríguez

Periódico JIT

Foto informativa

Mención

Marcha de las antorchas

Abel Padrón Padilla

Cubadebate. Ideas multimedios

Foto informativa

mención

Obrero en la termoeléctrica

José Manuel Correa Armas

Periódico Granma

Fotorreportaje

Premio

Malecón de La Habana

José Manuel Correa Armas

Periódico Granma

Fotorreportaje

Mención

Marahabana

José Raúl Rodríguez Robleda

Periódico Trabajadores

Premio Fernando Chenard Piña

Colectivo de fotorreporteros de Cubadebate. Ideas multimedios

PERIODISMO GRÁFICO (CARICATURA, HISTORIETAS E ILUSTRACIONES):

Premio

Modelo económico cubano

Enrique Arturo Lacoste Prince

Editora Palante

Diseño en la web

Premio

Juventud técnica, jt + 4 (número especial creado para dispositivos móviles)

Leonid Julián Prado Naranjo

Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Hipermedia:

Dossier periodístico

Premio

Energía bajo presión: radiografía de los desafíos eléctricos y de combustibles en cuba

Oscar Figueredo Reinaldo

Cubadebate. Ideas multimedios

Dossier periodístico

Mención

Cobertura del 3 de enero, agresión de EE.UU. A venezuela

Yurisander Guevara Zaila y equipo de la redacción multimedia

Periódico juventud rebelde

Cobertura en redes sociales

Premio

Cop30

Equipo de Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Información

Mención

Un hallazgo excepcional en Guanahacabibes: la bijirita de cabeza gris

Iramis Alonso Porro y Keira Sánchez

Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Información

Mención

Chile lanza el primer modelo de lenguaje para latinoamérica, latam-gpt

Raúl Abreu Martín

Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Reportaje

Mención

Leche “recortada”: la culpa no es de la vaca (I y II)

Jorge Enrique Jerez Belisario

Periódico Granma

Reportaje

Mención

Sin gasolina: historias de la movilidad eléctrica en la habana

Oscar Figueredo Reinaldo, Thalía Fuentes Puebla, Ana Álvarez Guerrero, Marcelino Vázquez Hernández, Frank Martínez Rivero, Verónica Alemán Cruz, Abel Padrón Padilla, Enrique González Díaz (Enro)

Cubadebate. Ideas multimedios

Crónica

Mención

De madre

Ana Álvarez Guerrero

Cubadebate. Ideas multimedios

Entrevista

Premio

El tránsito de Omara Durand, de la aceptación a la inmortalidad

Jorge Ernesto Angulo Leiva

Periódico Granma

Entrevista

Mención

Magnolias: siete joyas de la botánica cubana

Equipo de estudiantes

Revista Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Entrevista

Mención

La mujer que guardaba su isla en una palangana de violetas

Carla Carreño Balladares (estudiante)

El caimán barbudo. Casa editora abril

Testimonio

Mención

Enio rojas a sus casi 80 años: “mientras pueda seguiré trabajando la tierra”

Thalía Fuentes Puebla

Cubadebate. Ideas multimedios

Comentario

Premio

Salideros en La Habana: ¿monumentos al abandono?

Thalía Fuentes Puebla

Cubadebate. Ideas multimedios

Comentario

Mención

Bancarización en puntos suspensivos

Oscar Figueredo Reinaldo

Cubadebate. Ideas multimedios

Comentario

Mención

Antípodas

Randy Alonso Falcón

Cubadebate. Ideas multimedios

Artículo

Premio

Crudo cubano: ¿es posible depender menos de las importaciones con nuestros propios recursos?

Oscar Figueredo Reinaldo

Cubadebate. Ideas multimedios

Artículo

Mención

Cuba en datos: ¿cómo impacta el bloqueo de EE.UU. en el sistema electroenergético nacional?

Claudia Fonseca

Cubadebate. Ideas multimedios

Guerra mediática contra Cuba

Premio especial

Serie de trabajos del observatorio de medios de Cubadebate. Ideas multimedios

Categoría de Prensa Escrita:

Reportaje

Premio

La telaraña de los medicamentos

Yamila Causse Despaigne, Gretel Díaz Montalvo y Yolanda Molina Pérez

Periódico Trabajadores

Crónica

Premio

Ocaso de un sepulcro

Rafael Mena Brito (estudiante)

Cubaperiodistas

Entrevista

Premio

El héroe de los héroes

Gabino Manguela

Periódico Trabajadores

Entrevista

Mención

Flores sobre la herida

Daniel Martínez

Periódico Trabajadores

Entrevista

Mención

Entrevista realizada al presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Yuniel Labacena

Periódico Juventud Rebelde

Comentario

Mención

Cop 30: del lobo un pelo

Iramis Alonso Porro

Juventud Técnica. Casa Editora Abril

Artículo

Premio

La comunidad cubano-americana: mito y realidad de una influencia sobrevalorada

Claudia Samón Rodríguez

Razones de Cuba

Guerra mediática contra cuba

Premio especial

De Weyler y Mallory al genocidio actual contra el pueblo cubano

Randy Alonso Falcón

Cubadebate. Ideas multimedios

Categoria de Radio:

Reportaje

Mención especial

Un oficio de fe

Estudiantes de segundo año de la carrera de Periodismo

Facultad de Comunicación. UH

Categoría de Televisión:

Información

Mención

Identidad legal en cuba

Cynthia Ibatao

Cubavisión internacional

Reportaje

Premio

Parto sobre ruedas

Abdiel Bermúdez Bermúdez

Canal cubano de noticias

Crónica

Premio

Chernóbil, 40 años

Manuel Gallardo

Cubavisión internacional

Crónica

Mención

El corazón de un país

Abdiel Bermúdez Bermúdez

Canal cubano de noticias

Entrevista

Premio

Entrevista a pablo iglesias

Randy Alonso Falcón

Ideas multimedios

Entrevista

Mención

La revolución no nació siendo enemiga

Valia Marquínez

Cubavisión internacional

Comentario

Premio

La espalda encorvada de la indisciplina

Abdiel Bermúdez Bermúdez

Canal cubano de noticias

Documental

Premio

65 latidos rumbo al este. Cuba y china hermanos en el tiempo

Gustavo Cubabatista, Valia Marquínez Sam, Cynthia Ibatao Ruiz y Adianez Salles.

Cubavisión internacional

Documental

Mención

Fidel y Viet Nam, un sueño compartido

Adianez Salles

Cubavisión internacional

Programas informativos

Premio

Serie de cuadrando la caja: mercado cambiario en cuba

Marxlenin Pérez Valdés

Ideas multimedios

Mejor fotografía de televisión

Premio

Fidel y Viet Nam, un sueño compartido

Adianez Salles

Cubavisión internacional

Guerra mediática contra Cuba

Premio especial

Serie de tres mesas redondas sobre campañas contra cuba y el enjuiciamiento al General de Ejército Raúl Castro

Ideas multimedios

Premio especial

Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Serie por aquí pasó fidel

Aroldo García Fombellida

Corresponsal radio rebelde en Holguín

Premio especial

Mejor podcast

Los fantasmas del Sauto

Gissel Brito García y Beatriz Mendoza Triana

Periódico Girón. Matanzas

En esta edición del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio, el Ministerio de Cultura otorgó un premio al mejor trabajo de critica artística y cultural que se haya publicado en las categorías de prensa escrita, radio, televisión y periodismo hipermedia. Dicho reconocimiento fue merecido por la sección cultural del periódico Granma: Bibliofagias, a cargo de Yeilén Delgado Calvo y Rafael Mena Brito.

Como palabras de clausura, a voz de Yanela de la Rosa, reconocida periodista y miembro de la Upec, la presidencia de la institución dio a conocer una declaración de principios de cambios en su 63 aniversario.

El escrito titulado Nuestra posición 63 años después realza la importancia del periodismo y la comunicación misma en estos tiempos tan difíciles que vive el territorio cubano. “Ideas, palabra y pecho; eso es la UPEC o a eso ha apuntado en seis décadas. Nació y nos parió a todos el 15 de julio de 1963, en un hotel de cuyo nombre queremos siempre acordarnos: Habana libre”, expresó la periodista.

“Celebramos el aniversario 63 de la creación de nuestra UPEC cuando pareciera que ya en Cuba no hubiera nada que celebrar, pero los tercos de esta Isla -los necios, diría Silvio- contamos aún con tres tesoros que ni siquiera la gran industria de la mentira, con sus ‘portaviones’ de intimidación mediática, ha podido arrebatarnos: cabeza para pensar la verdad, boca para decirla y corazón para defenderla”, afirmó de la Rosa como portavoz de la Unión de Periodistas de Cuba.

Fotos: María Fernanda González Hernández y Cubavisión Internacional