Comienza la II Bienal Internacional de Humor Político en La Habana

Se inauguró, en la mañana de este 9 de junio, en la Galería 23 y 12, en el Vedado capitalino, la II Bienal Internacional de Humor Político con el colonialismo cultural como protagonista en cada una de las obras.

En el evento estuvieron presentes Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura de la República de Cuba; Tania Cordó, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas; Abel Prieto Jiménez, presidente de la Casa de las Américas; Marta Bonet, presidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), además de otros artistas invitados.

Adam Iglesias Toledo, presidente del jurado del evento junto a Ismael Lema, director de la editora de humor gráfico Palante y también miembro del jurado, dieron a conocer las obras galardonadas expuestas en la muestra central.

El primer lugar lo obtuvo América, de la colombiana Elena Ospina, quien con su obra recuerda cómo pueden cambiar los tratos entre las naciones, y cómo las ambiciones geopolíticas pueden llevar a la violación de derechos y a convertir una zona de paz en una bélica.

El segundo premio fue para Variation, del artista chino Kuang Zuhai, quien no solo demostró una magnífica técnica en su obra, sino una manera original de tratar un tema tan sensible como los misiles y la guerra.

El tercer premio se le otorgó a Enredo, del venezolano Iván Lira, la cual muestra la dominación que ejercen las tecnologías en el mundo actual. Además fue merecedor de una mención el artista Seyran Caferli de Azerbaiyán, por su obra, sin título, en la que muestra las relaciones de abuso y poder en la sociedad.

Las palabras centrales estuvieron a cargo del presidente de la Casa de las Américas, quien afirmó: “Es una gran victoria estar inaugurando hoy esta bienal de humor político. Es importante porque Cuba es el epicentro del humor inteligente, del humor crítico”.

Prieto Jiménez, además, explicó que el evento es un espacio para la reflexión profunda y divertida, para la emancipación, para levantar entre todos una nueva trinchera de ideas.