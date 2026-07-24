La prensa en Pleno

El Pleno del Comité Nacional de la Unión de Periodistas de Cuba se celebró en la tarde de este miércoles 22 de julio en la sede de la organización en La Habana y con la participación de las provincias por medio del sistema de videoconferencia.

Los medios de comunicación en la defensa de Cuba en las circunstancias actuales; el progreso del experimento para el cambio de modelos de gestión del sistema de prensa del país y los resultados de las pruebas de aptitud para el ingreso a la carrera de Periodismo fueron los temas abordados durante el encuentro.

Estuvieron presentes en el pleno Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec; el vicepresidente primero del Instituto de Comunicación Social, Onelio Castillo Cordero; Luis Morlote Rivas, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; la vicepresidenta primera y el vicepresidente de la Upec, Bolivia Tamara Cruz y Francisco Rodríguez Cruz; Ariel Terrero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

También participaron en el encuentro miembros del Comité Nacional de la Institución –desde las provincias por videoconferencia– y los directores de los medios de prensa del país.

En un primer momento, Bolivia Tamara agradeció la información que aportaron los diferentes directores de los medios, directores de la Upec y los compañeros de la editora Palante que colaboraron activamente en la preparación del pleno.

La vicepresidenta primera abordó el primer tema y afirmó que la capacidad de los medios fundamentalmente cubanos, que ya estaba resentida antes de 2026, está severamente dañada tras las criminales órdenes ejecutivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y otras medidas de asfixia, combinadas con los problemas estructurales internos.

Las afectaciones que sufren los medios cubanos –impresos, emisoras de radio y canales de televisión– y sus consecuencias se analizaron en profundidad durante el debate, incluso llegando a escuchar los problemas de medios específicos en cada provincia del país.

Sobre ellas, las más preocupantes fueron las relacionadas imposibilidad del pueblo de informarse porque los espacios destinados a ellos son menos visibles por la falta de electricidad.

A pesar de estas adversidades, Cruz destacó el esfuerzo de la radio en la provincia de Sancti Spíritus que, con apoyo del gobierno del territorio, ha tomado medidas ante los déficit energéticos y demás dificultades infraestructurales.

Las opiniones de un espacio que se dedicó a escuchar la voz del pueblo, en el cual se lanzó la pregunta: ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó o vio un noticiero de radio o televisión cubanos?, coincidieron en gran medida. Y todas las respuestas dejan ver lo difícil que es mantenerse informado con las dificultades electroenergéticas; aunque muchos afirman ver fragmentos de noticieros por YouTube o en reels a través de las redes sociales, cuando la conexión a internet se los permite.

“Debemos analizar de qué manera podemos contribuir a saltar esta etapa tan difícil con la comunicación pública del país”, afirmó el presidente de la Upec luego de recordar la campaña venezolana La Revolución tiene que ser comunicada, sobre lo que alegó que esa es la principal misión de la prensa cubana.

Ronquillo Bello invitó al debate sobre qué contenido necesita la sociedad cubana, qué análisis necesita nuestra gente y no se lo estamos ofreciendo.

Por su parte Taimí Fernández Pérez, presidenta de la Upec en Guantánamo, reconoció la labor de los trabajadores del gremio, del recurso humano que sostiene la producción de contenidos a pesar de las limitaciones. También afirmó que es necesario intencionar una mirada más personal hacia el sector, hacia cada trabajador.

Víctor Hugo Leyva, presidente de la Upec en Santiago de Cuba, subrayó: “nosotros somos uno de los sectores a los que más exige el país y estamos aquí, pero nos faltan condiciones para la buena generación de contenidos”.

Además, el presidente explicó que en su territorio se está tomando la alternativa de llevar los noticieros, en memorias, a los puntos de información para que quienes no tengan fluido eléctrico puedan mantenerse informados.

La propuesta de hacer análisis a todas las realidades de la prensa en las distintas provincias y buscar apoyo en las articulaciones gubernamentales para solucionar problemas electroenergéticos y de infraestructura llegó de parte del vicepresidente primero del Instituto de Comunicación Social, Onelio Castillo Cordero, quien explicó la importancia de estos vínculos en tan difíciles circunstancias.

Por su parte, José Alejandro Rodríguez resaltó: “necesitamos hacer buen periodismo, el crítico que parte de reconocer los problemas que tenemos. Tenemos que abordar esos temas nosotros porque si no lo hacen nuestros enemigos”.

Rodríguez también hizo alusión a la falta de personal que existe actualmente en los medios. Sobre ello, Ariel Terrero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, se mostró de acuerdo y lo reconoció como uno de los mayores problemas de la prensa cubana.

El decano expuso en su intervención la preocupante situación del ingreso a la carrera de Periodismo, el cual ha roto récord en ser la de más baja entrada –con solo 17 estudiantes– para el próximo curso escolar.

Karla Pikart, jefa de la carrera de Periodismo en la facultad, dio a conocer que, de los estudiantes previstos a presentarse en el presente año a las pruebas de ingreso a la carrera en todo el país –incluyendo los estudiantes de 12 grado–, solo asistieron el 64.2 %, y de ellos aprobaron el 64,1 %.

Con la finalidad de buscar soluciones se tomó la iniciativa de crear una comisión en conjunto con la Upec y un grupo de estudiantes de la facultad que ya habían tomado esta iniciativa, estudiar los filtros que tiene la carrera. Y es que, como afirmó Ronquillo Bello, “esta situación requiere un análisis en busca de respuestas”.

Fotos: María Fernanda González Hernández