Destacan premios del Concurso Ramal de Prensa escrita Ricardo Sáenz 2026

Los resultados del Concurso Periodístico Ramal Ricardo Sáenz 2026 se dieron a conocer en las diferentes categorías, entre las que sobresalen el Premio Nacional de Edición por la obra de la vida, otorgado al periodista Pedro Julio González Viera (Péglez, 1945).

Con este galardón se reconoce su extensa y valiosa trayectoria en el ámbito editorial de la prensa escrita cubana.

El jurado, integrado por los profesionales Frank Agüero Gómez, Oscar Sánchez Serra, Vivian Bustamante Molina y Yimel Díaz Malmierca, valoró la sobresaliente carrera de Péglez, quien ha desarrollado una obra prolífica desde la década de 1960, desempeñándose como periodista, jefe de redacción, subdirector y director de diversas publicaciones.

Su labor abarca un amplio espectro temático, desde publicaciones dirigidas a niños y jóvenes hasta revistas de corte político-social y periódicos de perfil laboral.

Asimismo, se destacó su producción literaria, reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales, que incluye libros, compilaciones y poemarios, así como su sostenida labor como editor.

Entre los hitos de su trayectoria figuran su trabajo en el Tabloide Mensual, la revista Pionero —que dirigió durante varios años—, el periódico Trabajadores, donde ha ocupado diversas responsabilidades editoriales, y la revista La Calle.También sobresale su labor en el sitio digital Cuba Ala Décima.

El jurado reconoció además la calidad de los expedientes presentados y exhortó a una mayor participación de profesionales de la prensa en futuras ediciones del certamen, dada la relevancia de la labor editorial en el ejercicio periodístico.

En la categoría de Prensa Escrita, el jurado, integrado por María Julia Mayoral, Osvaldo Rodríguez Martínez y Yoelvis Lázaro Moreno Fernández, otorgó menciones a varios trabajos destacados.

Los distinguidos son, “Recuerdos del Futuro”, de Mario Antonio Pradas Bermello (Juventud Técnica); “Corazones en guardia: vocación y esperanza desde La Quebradita”, de Boris Luis Cabrera Acosta (Prensa Latina); “Centrales no muelen esfuerzo, ¡muelen caña!”, de María de las Nieves Galá León y un equipo del periódico Trabajadores; y “Hemodiálisis en Cuba: una lucha diaria por cada gota de esperanza”, de Carmen Caridad Maturell Senón (Granma).

En Prensa Escrita, el premio en el género comentario recayó en “COP 30: del lobo, ¿un pelo?”, de Iramis Alonso Porro (Juventud Técnica), elegido por la excelencia en el tratamiento del tema y la cuidadosa hilaridad de los argumentos expuestos, que facilitan la comprensión de los diversos elementos de juicio con que la autora aporta desde sus conocimientos especializados, sugerencias y visiones que contribuyen a la defensa de su tesis central.

El premio en reportaje se otorgó a la serie de trabajos “Un paseo por el Prado” y “Teams y piquetes, ¿Un paseo en patines por el Prado?”, de Yuniel Labacena Romero y Ayose S. García Naranjo (Juventud Rebelde), por su profundidad analítica y calidad narrativa, además de constituir una atrevida y aleccionadora propuesta que pone en escrutinio público, mediante historias de vida e impresiones recogidas in situ, un fenómeno sociocultural emergente que supera, por su implicación, el mero protagonismo de un segmento juvenil habanero.

En la categoría de Prensa Digital, el jurado otorgó mención al equipo de Juventud Técnica por la “Cobertura de la COP 30”, destacando su enfoque integral y el uso adecuado de múltiples plataformas.

El premio fue concedido al equipo de la Redacción Multimedia de Juventud Rebelde por la cobertura de los acontecimientos en Venezuela en enero de 2026, resaltando la inmediatez, el rigor y el valor informativo del trabajo realizado.

También el jurado sugirió perfeccionar las bases de esa categoría en futuras convocatorias e instó a incrementar la participación, en correspondencia con el desarrollo alcanzado por el periodismo digital en el país.

En la categoría de Prensa Gráfica, el jurado, integrado por Anathais Rodríguez Soto, Abel Rojas Barallobre y Jorge Juvenal Balán Neyra, acordó otorgar el premio en el género Foto Informativa a José Manuel Correa Armas, del periódico Granma, por la imagen publicada en la portada de la edición impresa del día 12 de mayo de 2026.

Consideraron la calidad técnica, el uso en la composición de los tercios, la presencia del primer plano, el momento preciso del rompimiento del arco eléctrico por el soldador y el recorrido visual de la misma, que demuestran gran dominio narrativo; la instantánea transmite el mensaje por sí sola, demostrando dominio tanto de la fotografía documental como del fotoperiodismo; así como se realza la temática asociada a un sector estratégico en la supervivencia del cubano.

El premio en el género Diseño lo recibió Leonid Prado, de la Editora Abril, por la separata El tiempo de las ciencias, en la cual de forma general se muestra un concepto visual coherente, con una adecuada jerarquización de la información, y es meritorio destacar el uso inteligente de la infografía y la integración eficaz de recursos visuales.

En la separata El tiempo de las ciencias la gráfica no se limita a ilustrar la cronología, sino que construye una metáfora visual del tiempo y la evolución de la ciencia que atraviesa varias páginas mediante una línea de tiempo como eje narrativo y estructural del diseño. Aquí la diagramación facilita tanto la lectura lineal como la exploración libre, algo muy valioso en trabajos con alto contenido informativo.