Otorgan Premio por la Obra de la Vida en Prensa escrita a Leonel Nodal Álvarez

El jurado del Concurso anual de periodismo del Ramal de prensa escrita de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), otorgó el Premio por la Obra de la Vida Jorge Enrique Mendoza al colega Leonel Nodal Álvarez, de la Redacción Internacional de Juventud Rebelde.

La propuesta se fundamentó en su relevante trayectoria dentro del periodismo revolucionario cubano desde diferentes medios de comunicación, en la que destaca, sobre todo, su labor de reconocida calidad profesional durante décadas como parte del equipo de la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina (PL).

En esa etapa lo mismo se desempeñó como representante o enviado especial en diferentes países – incluido su papel como corresponsal de guerra durante la agresión israelí a Líbano-, que como jefe de redacciones políticas y editor de varias publicaciones de PL.

También resulta meritorio mencionar su trabajo de años como experto y comentarista en temas internacionales, fundamentalmente del Medio Oriente, en diferentes espacios de la televisión cubana, entre estos la Mesa Redonda.

Más allá de su entrega desde muy joven a la causa de la Revolución Cubana, en sus 54 años dedicados al periodismo se evidencia una historia de crecimiento educacional, profesional, de superación cultural constante hasta nuestros días, ya que incluso, después de jubilado en 2009 por razones de salud, continuó laborando en nuestros medios de comunicación, y hoy es un ejemplo para las nuevas generaciones de profesionales de la prensa desde su puesto en la Redacción Internacional de Juventud Rebelde.

En resumen, el Jurado determinó que los méritos y cualidades de Nodal Álvarez, sostenidos en el tiempo, resultan notables y constituyen un referente para el sector periodístico.

El jurado, integrado por Osvaldo Rodríguez Martínez, Esteban Ramírez Alonso, Omara García Mederos, Manuel Fernández Malagón, Osvaldo Gutiérrez Gómez, Mario Muñoz Lozano, Sonia Pérez Sosa, Roger Ricardo Luis e Iramis Alonso Porro, en condición de presidenta, evaluó varias propuestas al Premio por la Obra de la Vida, provenientes de los periódicos Juventud Rebelde, Granma y Trabajadores, la revista Bohemia y Palante.

Premios por la obra del año

Después de analizar varios candidatos al Premio por la Obra del Año 2025 Guillermo Cabrera, del Concurso del Ramal de Prensa Escrita, en tres categorías, el jurado decidió otorgar el galardón en Periodismo Escrito a José Daniel Martínez Rodríguez, del semanario Trabajadores.

En la argumentación se señala que el profesional laureado registra una amplia y diversa obra en el año examinado, durante el cual mostró cualidades de excelencia como un reportero capaz de moverse con habilidad profesional no solo en el acontecer deportivo, su especialidad, sino también en temáticas nacionales mediante el abordaje de asuntos de alta sensibilidad en lo económico y social.

En todos sus productos comunicativos, Martínez Rodríguez muestra calidad narrativa y profundidad investigativa, moviéndose con soltura profesional entre el reportaje, la crónica, el comentario y la entrevista.

El jurado reconoce en su labor la condición (hoy no muy común) de un periodista “todo terreno”, que tanta falta hace en nuestros órganos de prensa.

Se decidió además entregar una Mención a la joven periodista Verónica Núñez Lastres, cuyos trabajos sobre las Tribus Urbanas en Cuba, realizados en diferentes géneros periodísticos y publicados el año precedente por la Agencia Latinoamericana de Información Prensa Latina,

marcaron la diferencia en el abordaje de los temas juveniles por PL y en el contexto de los medios de comunicación nacionales.

En Periodismo Hipermedial el Premio correspondió a Raúl Abreu Martín, de la revista Juventud Técnica de la Casa Editora Abril, por la calidad y variedad de la propuesta presentada, a partir del empleo de diversos recursos multimediales en la web, como hipertextos y videos, los cuales incorpora de forma excelente al trabajo de gestión de las redes y en la construcción de coberturas en el lenguaje de cada una de esas plataformas.

Se destaca su adecuada utilización de herramientas que la Inteligencia Artificial pone a disposición del ejercicio periodístico

En esta categoría se confirió una Mención a Yurysander Guevara, del periódico Juventud Rebelde, por su liderazgo en la propuesta hipermedial del medio, así como la diversidad y amplitud de la muestra presentada.

En Periodismo Gráfico, el Premio a la Obra del Año se otorgó a la fotorreportera Nieves Molina Fleites, del periódico Granma, por la excelencia y originalidad de sus imágenes, en las que sobresalen la composición y los primeros planos, buscando la correcta utilización de las luces y las sombras, con propuestas fotográficas innovadoras en disímiles ámbitos, desde la cobertura al huracán Melissa hasta el ballet.

Una Mención se entregó por su excelente trabajo al diseñador Abdel Alfonso Núñez, del periódico Juventud Rebelde.

Imagen de portada: Leonel Nodal Álvarez. Tomada de Mesa Redonda.