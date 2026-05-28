II Edición de la Bienal de Humor Político llega a La Habana

La II Bienal de Humor Político, dedicada al colonialismo cultural, se celebrará desde el próximo 9 de junio en La Habana, con sede principal en la Galería 23 y 12, comentó Tania Cordó González, presidenta del Consejo Nacional de Artes Plásticas en la conferencia de prensa realizada esta mañana en La Unión de Periodistas de Cuba (Upec).

“En esta II edición, la bienal vuelve a convertir a La Habana en epicentro del humor gráfico internacional para constituir un sitio de encuentro y reflexión en torno a problemáticas de impacto global, en esta ocasión, el colonialismo cultural”, explicó Yahíma Rodríguez Pupo, cocuradora de la muestra central de la bienal.

Se presentaron un total de 359 obras correspondientes a 118 artistas que representan a 38 países de los cinco continentes. “Sin embargo, tras un arduo trabajo de análisis de las obras propuestas, fueron seleccionadas 61 para integrar la exposición central”, agregó la cocuradora.

Adán Iglesias Toledo, director de DEDETE y presidente del jurado del evento, afirmó que existen tres premios y varias menciones. Los reconocimientos serán decididos, además, por el resto del jurado de selección, que está integrado por Ismael Lema, Víctor Vélez “Chubasco”, Luc Descheemaeker y Liza Donnelly.

Toledo destacó también, el carácter simbólico y valiente que representa llevar a cabo este evento, organizado en un momento en el que Cuba se encuentra en el centro de una amenaza mediática y militar.

La jornada transcurrirá entre el 9 y el 14 de junio. Tendrá su apertura en la Galería 23 y 12, la sede principal; sin embargo, otras locaciones como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), el Pabellón Cuba, el Centro Experimental de Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez, el Museo del Humor en San Antonio de los Baños y la Galería Arte y Espacio de la Revista Revolución y Cultura funcionarán como subsedes.

“El humor no se va a quedar solamente en las galerías”, expresó Tania Cordó. Y es que el programa general de actividades incluye exposiciones colectivas e individuales, jornadas teóricas, talleres para niños y jóvenes, y actividades comunitarias.

Imagen de portada: La segunda edición de la bienal vuelve a convertir a La Habana en el epicentro del humor gráfico internacional, a decir de Yahíma Rodríguez Pupo, cocuradora de la muestra central del evento.