Su razón era el periodismo y la ética

Ernesto Vera Méndez fue uno de los principales gestores del nacimiento de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Tenía el don de convencer con palabras salidas de su alma noble. Nunca, en los más de 15 años que trabajé junto a él, lo oí hablar alto y cuando pensaba que no tenía todos los elementos para decidir, siempre recuerdo su voz: por favor “explícame”.

Era una persona a la que resultaba muy difícil decirle “no”.

Siempre tuvo confianza en sus subordinados, lo que me hace recordar cuando, en noviembre de 1983, me llamó a su casa donde estaba convaleciente de una linfangitis en una pierna, y sin sacar el pie de la palangana de agua que le ayudaba a su cura, me recibió con aquello de: “perdona que te llame aquí, pero tenemos una tarea que darte”.

A su lado el compañero Antonio Pérez Herrero, entonces miembro del Buró Político y encargado de la esfera ideológica.

Tenemos que enviar a un compañero para que ocupe el cargo de Secretario Latinoamericano en la Organización Internacional de Periodistas, OIP, en Praga, y creemos que puedes ser tú, me explicó.

Un mes después, el 8 de enero de 1984, yo viajaba, junto a Vera y una decena de periodistas latinoamericanos, y del Caribe, a un Comité Ejecutivo de la OIP en Berlín. Al terminar y con una temperatura promedio de tres grados, y una carretera tapada por la nieve, partimos de Berlín a Praga, donde, a partir de ese día sería el nuevo Secretario para América Latina y el Caribe, en la OIP.

Vera también viajó conmigo a Praga para terminar de explicarme la importancia de aquella misión y la confianza que Cuba ponía sobre mis hombros.

Ernesto era un puntal, entre quienes hicieron posible el nacimiento de la FELAP, gran conocedor del gremio y gozó siempre, del respeto y la admiración entre quienes encontraron en Cuba y en la UPEC en particular, el apoyo y la comprensión para fomentar un periodismo comprometido con la verdad y su principio de “periodismo libre en patrias libres”.

La batalla por un Nuevo Orden Internacional de la Comunicación, tuvo en Ernesto Vera a un emprendedor, dentro de la UPEC, la FELAP y en colaboración con la OIP y la UNESCO, que mostraron cuán necesaria era la integración del gremio en esta contienda.

Era Vera conocedor como pocos de todo lo que tuviera que ver con el periodismo latinoamericano y caribeño.

Además, contaba con una trayectoria profesional y revolucionaria, primero en la prensa clandestina y luego del triunfo de 1959, ocupó importantes responsabilidades como director de los periódicos La Calle y La Tarde, vicedirector del periódico Revolución y fundador del diario Granma.

Al crearse la Unión de Periodistas de Cuba, el 15 de julio de 1963, ocupa el cargo de vicepresidente, y en el segundo Congreso, en 1966, fue elegido su presidente.

Imagen de portada: Ernesto Vera, Jiri Kubka, secretario general de la OIP, el periodista caribeño Don Rojas y Elson Concepción. Foto: Cortesía del autor.