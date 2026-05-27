Felap: Genaro, su primer secretario general

Genaro Carnero Checa fue un periodista y dirigente político de la izquierda peruana, con méritos suficientes como para que, en el Congreso constitutivo de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), celebrado en México el 7 de junio de 1976, fuera elegido como Secretario General de la naciente y comprometida organización.

Con un historial político y periodístico que lo identificó siempre como un hombre de izquierda, transcurrió su vida, no exenta de detenciones, expulsiones y exilio, pero siempre comprometido con la verdad y considerado como un verdadero servidor público.

De Genaro Carnero Checa, en su etapa de secretario general de la FELAP, tengo la experiencia personal de aquel día que vino a Cuba y propuso y consiguió, hacer realidad su idea de llevar a la FELAP al Caribe, “para que los caribeños se sientan identificados con la organización, para que hablen, propongan y realicen tareas, como activos partícipes”.

Su propuesta a Ernesto Vera, se concretó y dos días después, como representante de la UPEC en el Consejo Directivo, lo acompañé a Jamaica, donde “instalamos a la FELAP por varios días”.

Hombre dinámico, identificado con la dirección colectiva y que entusiasmaba verlo y oírlo, tanto por su cultura política como por su trabajo gremial.

Para mí, la experiencia de Jamaica fue única y comprometedora. Los jóvenes que integraban las agrupaciones de periodistas, encabezados por el colega Ben Brodie, fueron capaces de organizar un programa de estancia que no sólo fue encuentros diarios con colegas y visitas a los más importantes medios, de izquierda y de derecha, sino, y especialmente, el encuentro que sostuvimos con el primer ministro, Michael Manley, con el canciller y otros altos dirigentes de la nación caribeña.

También se hizo realidad el deseo de Carnero Checa, de unir allí a unos cuantos líderes gremiales y periodistas de otras naciones caribeñas, y hacerlos partícipes de idea y planes de la FELAP, a las que se incorporaron de forma resuelta.

El periodismo caribeño fue, desde entonces, un sector con el que se contó en cada plan de la institución. No pocos colegas de Jamaica, Barbados, Santa Lucía, Guyana, Trinidad y Tobago, Granada y otros, fueron afiliados a la FELAP y parte de la labor de la organización, en la formación de una conciencia ética colectiva y un periodismo comprometido con los pueblos.

Genaro Carnero Checa, fue, sin dudas, un constante batallador por lograr el nuevo periodismo y organizaciones gremiales y profesionales, capaces de vencer cualquier adversidad.

Se trata de un hombre identificado con los valores que deben caracterizar a la profesión, y un sencillo y humilde comunicador.

En Perú, en 1964 ganó el Premio Nacional de Periodismo, con el ensayo titulado La acción escrita, que trata sobre la labor periodística de José Carlos Mariátegui.

Fue uno de los fundadores de la Organización Internacional de Periodistas.

Imagen de portada: En Jamaica, recibidos por el primer ministro, Michael Manley. Foto: Cortesía del autor.