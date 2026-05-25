Claves para quebrar la hegemonía semántica de la agenda ideológica capitalista

Las clases dominantes son tales porque tienen monopolio de los medios de producción, es decir, la dominación es económica.

Cualquier desmontaje de la arquitectura semántica capitalista exige comprender que los signos no flotan en un vacío metafísico, emergen directamente de las condiciones materiales de producción, de las tensiones inherentes a la lucha de clases. La burguesía ha perfeccionado un dispositivo de captura simbólica mediante la naturalización de sus contingencias históricas, lo que ha transformado el lenguaje del despojo en un compendio de axiomas pretendidamente universales.

Frente a esta parálisis cognitiva, la praxis emancipatoria requiere una ofensiva teórica y práctica que devele la violencia material cifrada en cada vocablo hegemónico y restituya a la clase trabajadora su potencia creadora, su autoconciencia histórica. El capitalismo no solo confisca la plusvalía del cuerpo obrero, secuestra la capacidad social de nombrar el porvenir, y confina la imaginación colectiva a los límites estrictos de su mercado de fetiches. Desarticular este monopolio implica ejecutar una hermenéutica de la sospecha radical que fracture el aparato ideológico de la clase dominante, y desnude, con ello, los antagonismos ocultos bajo las nociones burguesas de libertad, progreso, democracia.

Una primera clave para esta ruptura radica en la desfetichización del léxico tecnocrático contemporáneo, diseñado específicamente para suprimir la visibilidad del conflicto social originario. Conceptos como ‘capital humano’, ‘gobernanza’ o ‘resiliencia’ funcionan de modo similar a anestésicos verbales, encargados de transmutar la explotación explícita en variables administrativas pretendidamente neutras. Una perspectiva humanista de raigambre marxista debe impugnar esa neutralidad falaz, y con ello restituir la dimensión existencial, corpórea, que la abstracción mercantil ha cercenado del discurso cotidiano.

La conciencia de clase se solidifica cuando el sujeto histórico reconoce que aquellas categorías presentadas como leyes de la naturaleza constituyen sedimentaciones de poder político acumulado. Al subvertir esta nomenclatura, se restituye al lenguaje su carácter de campo de batalla, lo que impide que la semántica burguesa continúe operando como tribunal supremo de la verdad social. La producción de sentido debe volver a enraizarse en la experiencia vital del proletariado, allí donde el dolor del trabajo enajenado se transforma en potencia organizada de transformación estructural.

Resulta imperativo recusar las lógicas algorítmicas occidentales que pretenden cuantificar y codificar la complejidad de la emancipación humana bajo parámetros de eficiencia mercantil. Estos sistemas informacionales no son herramientas asépticas, representan la cristalización matemática de los sesgos burgueses, programados para reproducir perpetuamente el statu quo y atomizar cualquier brote de solidaridad orgánica.

La respuesta crítica rechaza el repliegue nostálgico hacia el pasado, exige la edificación de una contra-hegemonía semiótica que desborde los binarismos reduccionistas del software corporativo. Esta tarea reclama una erudición militante capaz de hibridar el rigor de las ciencias sociales con la urgencia histórica de las masas desposeídas, para así evitar simplificaciones pedagógicas subestimadoras de la agudeza popular. La mediocridad narrativa de las industrias culturales de masas busca afanosamente construir un sujeto dócil, entretenido, incapaz de articular una crítica sistémica profunda.

Quebrar esa inercia requiere una densidad discursiva que desafíe las estéticas del descarte, lo que ofrece un horizonte de inteligibilidad donde la totalidad histórica vuelva a ser aprehensible para el oprimido. El núcleo de la ofensiva semiótica debe concentrar sus energías en la re-significación radical de la memoria histórica, territorio constantemente atomizado por los aparatos de propaganda del capital. La burguesía opera mediante una amnesia planificada, y presenta el orden social de la actualidad como el único desenlace posible de la evolución humana, y con ello, cancela toda dimensión teleológica de cambio. La conciencia de clase emerge de forma plena al fracturarse este determinismo ciego, pues permite que el pasado de las luchas subalternas irrumpa en el presente como fuerza viva, movilizadora.

Toda fuerza emancipatoria debe portar la memoria de las derrotas y de las victorias proletarias, para así transformar el lenguaje en un testamento de resistencia y ofensiva activa. Al vincular el signo lingüístico con la historicidad de las relaciones de producción, se impide que las categorías revolucionarias resulten absorbidas por las dinámicas del consumo cultural. La semántica contra-hegemónica se constituye en una trinchera teórico-práctica incorruptible, inmune a las tentativas de cooptación estética con las que el sistema de dominación neutraliza la disidencia.

Para profundizar esta ruptura, es indispensable desmantelar la ilusión de la individuación abstracta, cimiento antropológico de la mitología liberal. El capitalismo sostiene su andamiaje verbal sobre la figura del individuo autosuficiente, un átomo social desligado de responsabilidades colectivas, cuya única libertad radica en la elección de sus modalidades de sometimiento. Una semiótica no dogmática debe oponer a este reduccionismo una semántica de revolución social, y afirmar que el ser humano solo alcanza su verdadera autorrealización a través de la praxis comunitaria.

Los conceptos de solidaridad, internacionalismo, propiedad colectiva deben ser depurados del sentimentalismo burgués, y reintegrarse a su matriz original de autodefensa de clase. La batalla lingüística se traslada al terreno de la subjetividad profunda, al disputar el sentido mismo de lo humano frente a la antropología rapaz del homo economicus. Lejos de constituir una mera querella de diccionarios, asistimos a una confrontación ontológica donde se define si el lenguaje servirá para perpetuar la cosificación o para anunciar la revolución de las conciencias y de la humanidad.

Con rigurosidad científica, esta empresa exige evitar los dogmatismos esclerosados que transformaron el materialismo histórico en un catecismo estéril durante ciertos pasajes del siglo XX. La revitalización del pensamiento crítico demanda una flexibilidad epistemológica que incorpore las complejidades de la comunicación contemporánea, sin perder el eje ordenador de la crítica a la economía política.

La dominación semántica del capital se ha vuelto molecular, se infiltra en los intersticios del deseo, en las estructuras del ocio, en las formas más sutiles de la comunicación digital afectiva. Frente a esta capilaridad del poder, el análisis marxista debe desplegar una agudeza conceptual superior y desmontar los micro-discursos de la sumisión voluntaria, con la precisión empleada al analizar las macro-estructuras del imperialismo. La autoconciencia de la clase trabajadora debe ser estimulada mediante una narrativa rica en matices, capaz de descifrar las paradojas de la explotación moderna, donde el trabajador es inducido a percibirse como empresario de sí mismo. Esta ilusión de autonomía individual representa la culminación de la victoria semántica burguesa, la cual debe ser demolida para exponer las determinaciones materiales que rigen el mercado laboral global.

Otro frente fundamental en esta disputa es la demolición de la idea burguesa de universalidad, la cual encubre los intereses particulares de la clase dominante bajo el manto de los derechos abstractos. El derecho capitalista, junto a su andamiaje semántico, codifica la propiedad privada como un bien sagrado, y subordina la vida de las mayorías a la preservación del valor abstracto que se autovaloriza. La clave revolucionaria en este ámbito consiste en contraponer una universalidad concreta, fundada en la satisfacción de las necesidades vitales del conjunto social, en la abolición de las divisiones de clase.

El lenguaje de la emancipación debe ser explícito en su rechazo a las falsas reconciliaciones discursivas que intentan disolver los antagonismos materiales en aras de una unidad nacional pacificada. La paz del capital es la guerra cotidiana contra las condiciones de existencia del proletariado, realidad que debe ser enunciada con crudeza científica y elegancia retórica. Al negarse a utilizar el vocabulario de la conciliación artificial, la palabra contra-hegemónica preserva el filo crítico necesario para organizar la indignación, lo que la convierte en voluntad política estructurada.

Entonces, quebrar la hegemonía semántica capitalista constituye un requisito indispensable para la viabilidad de cualquier proyecto de transformación radical de la sociedad. Mientras el proletariado continúe pensando su realidad con las categorías conceptuales provistas por sus explotadores, sus acciones políticas tenderán a reproducir los límites del sistema vigente. La producción de un nuevo sentido histórico es un acto de soberanía epistémica realizado al calor de la organización popular, en las fábricas, en las comunidades, en los laboratorios de pensamiento crítico.

Y el sentido transformado deja de ser un mero reflejo de la alienación, y se convierte en el vector que anticipa las nuevas relaciones sociales de producción basadas en la justicia, la dignidad humana. Esta tarea semiótica es inseparable de la destrucción material del Estado burgués; ambos procesos se alimentan recíprocamente en la marcha hacia la superación definitiva de la prehistoria humana. La erudición, la precisión gramatical, la profundidad teórica no son adornos académicos, representan las armas intelectuales necesarias para que la clase obrera conquiste su derecho a escribir su propia historia.

Para perfeccionar este riguroso plan de lucha emancipadora, resulta provechoso puntualizar las coordenadas teóricas siguientes:

∙ Metodología dialéctica idónea para desarticular los discursos afectivos del “biocapitalismo”.

∙ Mecanismos organizados para la validación de una epistemología nueva.

∙ Criterios estéticos que guiarán la creación del lenguaje contra-hegemónico sin caer en el realismo mecanicista.

Esta disputa por el sentido histórico demanda la estructuración de mecanismos institucionales alternativos que validen de forma rigurosa la nueva epistemología de la clase trabajadora, y con ello impedir su dispersión o su asimilación folclórica por las academias burguesas. Los saberes nacidos al calor de la revolución comunitaria suelen ser descalificados por los tribunales del saber oficial, como meras opiniones empíricas carentes de universalidad científica. Resulta indispensable fundar laboratorios de pensamiento crítico autónomos, redes de investigación militante y consejos de saberes populares, donde la sistematización de la experiencia del oprimido adquiera estatus metodológico formal.

Estos espacios de validación cruzada deben operar de manera independiente respecto a los fondos de financiamientos estatales o transnacionales, al blindar la producción teórica contra las exigencias del mercado editorial hegemónico. La ciencia revolucionaria no busca la neutralidad contemplativa, persigue la transformación práctica de la realidad, con lo que valida sus hipótesis mediante la efectividad de la movilización y la solidez de la organización comunal. Al dotar a las masas de una infraestructura de legitimación intelectual propia, se quiebra la dependencia cultural que subordinaba el pensamiento rebelde a los dictámenes de la intelectualidad orgánica de la burguesía.

De manera paralela, la creación de este instrumental inédito debe regirse por criterios éticos y estéticos sumamente refinados, distanciados de manera categórica del simplismo empirista que anquilosó la producción cultural del socialismo burocrático en épocas pasadas. La belleza y la potencia metafórica de la palabra emancipatoria no deben ser sacrificadas en aras de un didactismo panfletario simplista, el cual subestima la capacidad de asimilación conceptual de las grandes mayorías.

Con una ética y estética contra-hegemónica será posible un extrañamiento, al utilizar la palabra poética y la densidad narrativa para desnaturalizar el entorno mercantilizado, con lo que se revela lo monstruoso que subyace en la normalidad del intercambio mercantil. No se trata de ilustrar pasivamente las directrices de un comité de organización, sino de liberar la imaginación social de los moldes prefijados por las industrias del entretenimiento corporativo.

El arte y el discurso revolucionarios adquieren validez científica al capturar las contradicciones de la totalidad social en su constante devenir, y al ofrecer formas de legibilidad que despierten el asombro y la voluntad de combate. Al fusionar la excelencia formal con el rigor crítico, la semántica de la liberación deja de ser un inventario de consignas gastadas, y pasa a constituirse en una fuerza de atracción cultural capaz de demoler los mitos fundacionales del orden burgués. Y, con ello, quebrarle la columna vertebral a la agenda ideológica burguesa (Tomado de Resumen Latinoamericano).

Ilustración: La Tizza.