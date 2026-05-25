Xi, Putin y el nacimiento de un nuevo equilibrio de poderes

La escena de Beijing tuvo la fidelidad de una ceremonia antigua y la frialdad de una advertencia moderna. Xi Jinping recibió a Vladimir Putin en el Gran salón del pueblo no como se recibe a un socio ocasional, sino como se administra una señal al mundo. La política internacional, cuando quiere decir algo importante, rara vez lo dice sólo con comunicados. Lo dice con tiempos, con gestos, con repeticiones. Putin llegó a China pocos días después de la visita de Donald Trump. Xi, sentado en el centro geométrico de esa coreografía, mostró lo esencial. Beijing puede hablar con Washington, pero no se subordina a Washington; puede negociar con Estados Unidos, pero su arquitectura estratégica mira hacia Eurasia. La cumbre de mayo no fundó la unión chino-rusa. Hizo algo más decisivo: la normalizó como uno de los hechos estructurales del nuevo siglo.

El primer dato es jurídico, pero su peso es histórico. Xi y Putin acordaron extender el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa, firmado originalmente en 2001. No es una formalidad. Ese tratado es la viga legal sobre la que ambos países construyeron una relación que superó la vieja desconfianza chino-soviética, la rivalidad comunista del siglo XX y el trauma ruso de haber dejado de ser el centro del mundo socialista. La diplomacia china subrayó que el tratado había establecido una base institucional para la buena vecindad, la amistad duradera y la coordinación estratégica integral. Esa fórmula, que puede parecer burocrática, es en realidad una promesa de continuidad: China y Rusia quieren que su vínculo sobreviva a coyunturas, guerras, presidentes estadounidenses y ciclos económicos.

La ganancia rusa es evidente. Rusia obtiene mercado, oxígeno financiero, respaldo diplomático y profundidad asiática. Después de Ucrania, Moscú desplazó a Europa, y China se convirtió en su comprador, su prestamista indirecto, su proveedor tecnológico posible y su escudo político parcial. Reuters señalaba que China es, por amplio margen, el mayor socio comercial de Rusia y el principal comprador de su crudo. Pero la ganancia china es menos ruidosa y más profunda. Beijing obtiene energía con descuento, acceso preferencial a recursos estratégicos, un socio nuclear capaz de obligar a Washington a dividir su atención, y una Rusia que mantiene ocupada a Europa mientras China consolida su primacía industrial, tecnológica y naval en Asia. La relación es asimétrica, sí, pero no débil, precisamente porque la asimetría favorece a China, Beijing puede administrarla sin desesperación.

El segundo dato es político. Ambos líderes firmaron una declaración sobre la formación de un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales. Aquí está el corazón conceptual de la reunión. China y Rusia no se presentan como una alianza agresiva, sino como una corrección histórica. Su argumento es simple y poderoso: el momento unipolar posterior a 1991 fue una anomalía; Estados Unidos confundió victoria con derecho permanente de mando; el sistema internacional debe regresar a una pluralidad de centros de poder. Cuando Xi y Putin advierten contra la “ley de la jungla”, no están haciendo una reflexión moral abstracta. Están acusando a Washington de haber transformado las reglas en instrumentos, las alianzas en cercos y el derecho internacional en un idioma usado selectivamente.

Esa es la dimensión más importante de la cumbre. No se trata sólo de comercio, ni de gas, ni de protocolos. Se trata de legitimidad. China y Rusia buscan disputar el relato fundador del orden contemporáneo. Frente a la idea occidental de un “orden basado en reglas”, plantean la idea de un orden basado en soberanía, no intervención, equilibrio entre grandes potencias y centralidad formal de Naciones Unidas. La paradoja es evidente, Rusia se defiende de la expansión de la OTAN, China presiona sobre Taiwán y el Mar de China Meridional. Ambas potencias han encontrado una narrativa eficaz para buena parte del Sur Global, cansado de sanciones, dobles estándares y guerras presentadas como pedagogía democrática. La multipolaridad chino-rusa no promete un mundo más pacífico; promete un mundo menos obediente.

La solidez de la unión quedó también expuesta en la agenda material. Xi habló de economía, comercio, inversión, energía, recursos, transporte, ciencia, tecnología, innovación y nuevas fuerzas productivas. También mencionó educación, cultura, cine, turismo y deportes. No son adornos son capas de interdependencia. Una alianza frágil se sostiene en una amenaza común; una relación sólida crea mecanismos, cadenas, hábitos, rutas, empresas, bancos, universidades, laboratorios y foros. La cumbre no produjo el gran golpe que Moscú deseaba —el acuerdo definitivo sobre Power of Siberia 2—, pero incluso esa ausencia confirma el carácter maduro del vínculo. China no compra por solidaridad; compra por interés. No rescata a Rusia a cualquier precio; la integra cuando le conviene.

El gasoducto inconcluso es, en ese sentido, la metáfora perfecta. Rusia necesita vender gas a Asia tras el cierre parcial del mercado europeo; China necesita seguridad energética, pero no urgencia. Moscú empuja, Beijing calcula. El Kremlin habló de un entendimiento general, pero quedaron pendientes precio, calendario y detalles. En apariencia es una limitación. En realidad, muestra que el eje chino-ruso no funciona como bloque ideológico rígido, sino como sociedad estratégica entre potencias que se necesitan sin confundirse. Rusia aporta músculo militar, disrupción y energía; China aporta escala industrial, tecnología, capital, mercado y paciencia. La primera se mueve con la urgencia de quien pelea por no quedar encerrado; la segunda con la serenidad de quien cree que el tiempo trabaja a su favor.

El tercer dato es militar-estratégico. Xi y Putin criticaron el proyecto estadounidense “Golden Dome” y lo presentaron como amenaza a la estabilidad estratégica. También señalaron el deterioro del régimen de control nuclear. Ese punto no puede leerse de manera aislada. La defensa antimisiles, la inteligencia artificial aplicada al mando militar, las armas hipersónicas, los satélites, la guerra electrónica y el control del espacio cercano están fusionando la competencia tecnológica con la competencia nuclear. China y Rusia saben que, si Washington logra construir una arquitectura defensiva que reduzca la eficacia disuasiva de sus arsenales, el equilibrio estratégico se altera. Por eso su respuesta no es sólo diplomática: es una advertencia sobre la futura carrera de armamentos.

En ese tablero entra Corea del Norte, no como apéndice exótico, sino como pieza incómoda y útil. Pyongyang ha encontrado en la guerra de Ucrania una oportunidad histórica para salir de su aislamiento relativo. Su cooperación militar con Rusia le permite obtener dinero, experiencia de combate, tecnología, legitimidad y respaldo diplomático. Para Moscú, Corea del Norte ofrece munición, tropas, presión sobre los aliados asiáticos de Washington y una forma de demostrar que el frente contra Occidente no termina en Europa. Para Beijing, el asunto es más ambiguo: China no quiere perder influencia sobre Kim Jong Un, pero tampoco le desagrada que Corea del Norte mantenga ocupados a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. El resultado es una geometría triangular imperfecta, no hay un bloque monolítico China-Rusia-Corea del Norte, pero sí una convergencia de intereses suficientemente peligrosa.

Japón es el país que lee esta convergencia con mayor alarma histórica. Para Tokio, China es el desafío estructural, Rusia es el vecino imprevisible del norte y Corea del Norte es la amenaza nuclear inmediata. Lo que antes podían ser tres problemas separados empiezan a parecer un solo teatro estratégico, más complicado si agregamos el estrecho de Ormuz.

El informe 2026 del National Institute for Defense Studies de Japón está dedicado precisamente a las “asociaciones desequilibradas” entre China, Rusia y Corea del Norte, y advierte que esa cooperación se ha convertido en una cuestión central para la seguridad japonesa. La preocupación no es retórica, si Japón debe imaginar presión simultánea en Taiwán, en las islas del sudoeste, en el mar de Japón y desde la península coreana, su doctrina de defensa cambia de escala.

La consecuencia será un Japón más armado, más autónomo y más estrechamente vinculado a Estados Unidos. El viejo pacifismo constitucional ya no desaparece por una reforma dramática, sino por acumulación de excepciones, presupuestos, capacidades de contraataque, interoperabilidad y miedo. El Japan Institute of International Affairs sostuvo en su Strategic Outlook 2026 que la profundización de la coordinación entre China, Rusia y Corea del Norte obliga a Japón a revisar sus documentos estratégicos centrales y a reconstruir su política de seguridad. En términos prácticos, eso significa más defensa antimisiles, más capacidades navales, más cooperación con Filipinas y Australia, y una relación aún más orgánica con Washington y Seúl.

Corea del Sur enfrenta una ecuación parecida, pero con una sensibilidad distinta. Su amenaza principal no es China en abstracto, sino Corea del Norte con capacidad nuclear y respaldo externo. Si Pyongyang se siente protegida por Moscú y tolerada por Beijing, el margen de maniobra surcoreano se estrecha. Por eso Seúl y Tokio, pese a sus heridas históricas, han empezado a actuar con pragmatismo creciente. El 19 de mayo, Corea del Sur y Japón acordaron ampliar la cooperación energética, incluyendo mecanismos sobre GNL, crudo, reservas y swaps de productos petroleros, y reafirmaron la coordinación trilateral con Estados Unidos frente a Corea del Norte y las tensiones regionales. No es casualidad que energía y seguridad aparezcan juntas. En Asia oriental, las rutas marítimas, los misiles y los puertos forman parte de la misma gramática estratégica.

India observa la escena con otra mezcla de incomodidad y oportunidad. Nueva Delhi también quiere un mundo multipolar; lo que no quiere es una Asia organizada alrededor de China. Ahí reside la diferencia esencial. Para India, el fin de la unipolaridad estadounidense puede ser deseable si amplía su autonomía, pero sería inaceptable si produce una hegemonía china en Eurasia. Rusia fue durante décadas un socio privilegiado de India, proveedor de armas y contrapeso diplomático. Pero una Rusia demasiado dependiente de China deja de ser contrapeso y empieza a ser problema. Por eso India no romperá con Moscú, pero acelerará su multi-alineamiento: seguirá en BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái, mientras profundiza lazos con Estados Unidos, Japón, Francia y Australia.

Estados Unidos, por su parte, enfrenta la consecuencia de su propio éxito pasado. Durante treinta años actuó como si Rusia y China fueran problemas administrables por separado. Hoy se encuentra con que su presión simultánea sobre Moscú y Beijing contribuyó a acercarlas. Washington conserva ventajas inmensas: dólar, tecnología, alianzas, poder naval, mercados financieros, y perdiendo su capacidad de sanción. Pero ya no posee el monopolio de la iniciativa. Cada sanción acelera mecanismos alternativos; cada despliegue en Asia justifica la coordinación chino-rusa; cada crisis energética empuja a los países importadores a diversificar; cada guerra exhibe los límites de la coerción occidental. La pregunta estadounidense ya no es cómo preservar la unipolaridad, sino cómo evitar que la multipolaridad sea escrita por sus adversarios.

La economía mundial será una de las zonas principales de fricción. La unión China-Rusia no reemplaza al sistema financiero occidental, pero sí lo erosiona en los márgenes donde se juega la política real: pagos bilaterales, energía fuera del circuito europeo, comercio en monedas locales, seguros alternativos, bancos menos expuestos a sanciones, corredores terrestres euroasiáticos y tecnología adaptada a restricciones. Rusia no puede ofrecer a China lo que ofrece Occidente en consumo, capital e innovación abierta, pero sí puede ofrecerle energía, materias primas, espacio geográfico y una retaguardia continental. China no puede garantizar a Rusia prosperidad plena, pero sí impedir su asfixia. Esa combinación alcanza para alterar los cálculos de Washington, Bruselas, Tokio y Nueva Delhi.

Lo que nació en Beijing no es una alianza clásica. No tiene artículo 5, como la OTAN, ni mando integrado, ni bandera común. Pero quizás por eso es más flexible. Es una entente de conveniencia histórica, una coalición de agravios, una sociedad de largo plazo entre dos Estados que no se aman, pero se necesitan; que no confían plenamente entre sí, pero confían menos en Estados Unidos; que no comparten idéntico destino, pero sí un adversario ordenador. Su fortaleza no reside en la pureza ideológica, sino en la complementariedad: Rusia rompe, China absorbe; Rusia desafía, China capitaliza; Rusia militariza la crisis, China la convierte en arquitectura.

El mundo que emerge es más fragmentado, más propenso a malentendidos y escaladas. Japón se rearma con determinación, Corea del Sur profundiza alianzas de seguridad, India equilibra con cautela calculada, Estados Unidos redistribuye recursos entre dos océanos y la economía global se divide en corredores rivales. La historia del siglo XXI se está escribiendo en estos ejes pragmáticos, mientras otros debaten principios abstractos. Para los observadores atentos, la verdadera pregunta ya no es si este eje perdurará, sino cómo moldeará —y desafiará— el orden internacional en las décadas por venir. El tablero ha cambiado. El juego, con sus riesgos y oportunidades, apenas comienza.

La unipolaridad no terminó con una declaración, ni con una foto, ni con una cumbre. Terminó lentamente. Lo que hizo la reunión Xi-Putin de mayo fue ponerle forma visible a ese final. La nueva época no será necesariamente más justa ni más estable. Puede ser más fragmentada, más transaccional, más armada y más cínica. Pero será menos occidental en su centro de gravedad. Y en esa mutación, China y Rusia han encontrado una fórmula eficaz: no necesitan dominar juntas el mundo; les alcanza, por ahora, con impedir que Washington vuelva a dominarlo solo (Tomado de El tábano economista).

Imagen de portada: Foto de la Revista Mercado.