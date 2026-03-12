Uno de los aportes más significativos de la prensa cubana al espectro comunicacional latinoamericano ha sido su insistencia en concebir la comunicación como práctica educativa. En su sentido más universal posible. El periodismo se articula con las revoluciones culturales amplias que incluyen programas de alfabetización, promoción de la lectura, divulgación científica y fortalecimiento de la memoria histórica. Esta concepción reconoce que la información no es un flujo neutral de datos, sino un proceso formativo que contribuye a la construcción del sujeto social. Informar implica también interpretar, contextualizar y estimular la reflexión crítica de los lectores.

Por eso la prensa cubana ocupa un lugar singular dentro del panorama comunicacional latinoamericano, no sólo por su continuidad histórica dentro de un proceso social radicalmente transformador, sino por haber desarrollado una concepción del periodismo en la que la información se entiende como práctica cultural inseparable de la emancipación colectiva.

Desde esta perspectiva, la comunicación no aparece como mercancía destinada a la circulación indiferenciada dentro de mercados simbólicos competitivos, sino como trabajo social orientado a la construcción de conciencia histórica, memoria popular y participación política. Este enfoque ha producido, a lo largo de décadas, un conjunto de experiencias editoriales, pedagógicas y teóricas que han irradiado influencia sobre diversos proyectos comunicacionales del continente, particularmente en aquellos espacios donde la comunicación se concibe como dimensión estratégica de los procesos de transformación social.

Tal tradición periodística cubana se nutre de un largo proceso histórico en el que la palabra impresa se vinculó tempranamente con las luchas por la independencia y la justicia social. Desde el siglo XIX la prensa desempeñó un papel decisivo en la formación de una esfera pública crítica capaz de articular aspiraciones colectivas frente a estructuras coloniales y dependientes. En ese contexto, figuras intelectuales de gran densidad ética y literaria comprendieron que la escritura periodística podía convertirse en instrumento de organización moral y política de la sociedad. El periódico dejó de ser simple vehículo de noticias para transformarse en espacio de elaboración cultural donde se forjaban imaginarios de nación, dignidad y soberanía.

Con el triunfo revolucionario de 1959, esta tradición adquirió nuevas dimensiones institucionales. El sistema mediático reorganizado a partir de entonces se propuso desplazar la lógica mercantil que había regido buena parte de la industria informativa latinoamericana y reemplazarla por una concepción del periodismo como servicio público orientado al desarrollo humano. La prensa dejó de depender de la rentabilidad publicitaria y pasó a integrarse en un proyecto cultural donde la información se concibe como bien social. Este cambio estructural generó condiciones inéditas para el ejercicio de un periodismo comprometido con la alfabetización política de la ciudadanía y con la difusión de conocimientos científicos, culturales y sociales.

Dentro de ese sistema se consolidaron órganos periodísticos de amplia circulación e influencia continental, entre ellos Granma y Juventud Rebelde, así como la agencia internacional Prensa Latina. Estas instituciones no sólo han informado sobre la realidad nacional, sino que han desarrollado una perspectiva latinoamericana que busca comprender los procesos políticos del continente desde la experiencia histórica compartida de colonialismo, dependencia y lucha por la autodeterminación. Su trabajo informativo ha contribuido a construir redes de intercambio periodístico entre países que durante mucho tiempo permanecieron subordinados a circuitos de información dominados por agencias transnacionales.

Desde una perspectiva humanista inspirada en la tradición crítica del pensamiento social, la experiencia cubana ha insistido en que la comunicación no puede separarse de las condiciones materiales en las que se produce. Los sistemas mediáticos latinoamericanos han estado históricamente atravesados por fuertes concentraciones de propiedad que subordinan el contenido informativo a intereses empresariales y geopolíticos. Frente a esa estructura, el modelo cubano ha buscado demostrar que es posible organizar la producción informativa fuera de los imperativos de la rentabilidad mercantil. Esta orientación ha inspirado debates en diversos países sobre la necesidad de democratizar el acceso a los medios y ampliar la participación ciudadana en la producción de contenidos.

Con la agencia Prensa Latina que constituye un ejemplo emblemático, creció un continente que ha demorado mucho en comprender la vanguardia semántica, sintáctica y pragmática de una batalla por la información no arrodillada al imperio de la lógica mercantil. Fundada en el contexto de intensas disputas informativas durante la segunda mitad del siglo XX, surgió con el objetivo de ofrecer una perspectiva latinoamericana frente a los grandes monopolios internacionales de noticias. Su red de corresponsales se extendió por numerosos países y permitió articular una narrativa informativa atenta a las luchas sociales del continente. Más allá de su función noticiosa, la agencia contribuyó a formar generaciones de periodistas comprometidos con la investigación rigurosa y la interpretación histórica de los acontecimientos.

Otro rasgo distintivo del periodismo cubano ha sido su estrecha relación con el campo cultural. La prensa ha servido como espacio de difusión literaria, crítica artística y reflexión filosófica, integrando el debate intelectual dentro del flujo cotidiano de la información. Esta integración responde a la convicción de que la cultura constituye un terreno fundamental de la emancipación humana. El periodismo, en consecuencia, no se limita a describir hechos, sino que participa en la formación de sensibilidad estética y conciencia histórica.

Educar profesionales del periodismo ha desempeñado también un papel central en este proceso. Las instituciones académicas dedicadas al estudio de la comunicación han promovido enfoques interdisciplinarios donde convergen sociología, historia, economía política y teoría cultural. El periodista se concibe como investigador social capaz de analizar críticamente los procesos que informa. Esta concepción ha favorecido la aparición de prácticas periodísticas que buscan superar el simple registro factual para ofrecer interpretaciones contextualizadas de la realidad.

Y su dimensión internacionalista constituye otro de los aportes relevantes de la prensa cubana. A lo largo de décadas, numerosos periodistas han participado en coberturas de conflictos, procesos revolucionarios y transformaciones políticas en distintos países del sur global. Estas experiencias han contribuido a construir una mirada informativa atenta a las dinámicas del sistema mundial y a las desigualdades que estructuran la geopolítica contemporánea. En lugar de reproducir perspectivas eurocéntricas o centradas en potencias hegemónicas, el periodismo cubano ha procurado situar en el centro de la narrativa a los pueblos y movimientos sociales que luchan por su autodeterminación.

Toda la influencia de estas prácticas puede observarse en múltiples proyectos comunicacionales latinoamericanos que han adoptado enfoques similares. Radios comunitarias, periódicos populares y plataformas digitales inspiradas en principios de comunicación participativa han encontrado en la experiencia cubana una referencia para pensar alternativas frente a los modelos mediáticos dominantes. No se trata de una transferencia mecánica de estructuras institucionales, sino de la circulación de ideas y métodos que estimulan la creación de sistemas informativos más inclusivos.

Desde un punto de vista teórico, la experiencia de la prensa cubana ha contribuido a fortalecer la tradición latinoamericana de crítica a la economía política de la comunicación. Numerosos investigadores del continente han analizado cómo la concentración mediática condiciona la diversidad informativa y limita la participación democrática. En este contexto, el sistema mediático cubano ha sido objeto de debates intensos, tanto por sus logros en materia de acceso cultural como por los desafíos que enfrenta en un entorno tecnológico y político en constante transformación.

Con la expansión de las tecnologías digitales ha planteado nuevos retos a todos los sistemas informativos del mundo. En el caso cubano, la incorporación gradual de plataformas en línea ha abierto espacios de interacción inéditos entre periodistas y audiencias. La prensa ha comenzado a explorar formatos multimedia, redes sociales y bases de datos interactivas que permiten ampliar el alcance de la información. Este proceso no está exento de tensiones, pues implica conciliar los principios históricos del proyecto comunicacional con las dinámicas aceleradas del entorno digital global.

En ese contexto, la discusión sobre el papel del periodismo adquiere renovada relevancia. La experiencia cubana insiste en que la innovación tecnológica no debe reducir la comunicación a un simple intercambio de estímulos instantáneos. La función social del periodismo continúa siendo la producción de conocimiento público capaz de orientar la acción colectiva. Frente a la proliferación de desinformación y discursos fragmentarios, la prensa tiene la responsabilidad de ofrecer interpretaciones rigurosas que contribuyan a la comprensión de los procesos históricos.

Todos los aportes de la prensa cubana al espectro comunicacional latinoamericano deben comprenderse como parte de un proyecto más amplio de democratización cultural. Informar, en esta tradición, significa participar en la construcción de sujetos capaces de intervenir conscientemente en la vida social. El periodismo se convierte así en espacio de mediación entre experiencia cotidiana y reflexión histórica, entre memoria colectiva y horizonte de futuro. Su valor no reside únicamente en la transmisión de noticias, sino en la capacidad de articular conocimiento, sensibilidad y compromiso con la dignidad humana.

Desde esta perspectiva humanista, la comunicación aparece como dimensión inseparable de la lucha por sociedades más justas. Allí donde el mercado reduce la información a mercancía efímera, la tradición crítica latinoamericana recuerda que la palabra pública puede ser también instrumento de emancipación. La prensa cubana, con sus luces y desafíos, ha contribuido a mantener abierta esa posibilidad dentro del panorama comunicacional del continente, recordando que la tarea del periodismo no es simplemente describir el mundo, sino ayudar a comprenderlo para transformarlo colectivamente.

¿Qué aprendimos de ese ejemplo? A disputar el sentido.

No dormir en los laureles de la comunicación mercancía.

Porque la prensa cubana aporta uno de los fenómenos más singulares dentro del desarrollo histórico de la comunicación latinoamericana, no solamente por su continuidad institucional en el marco de un proceso social revolucionario, sino por haber articulado una concepción del periodismo que se distancia deliberadamente de la lógica mercantil dominante en buena parte de los sistemas mediáticos del continente. En lugar de concebir la información como mercancía destinada a la circulación indiferenciada dentro de mercados simbólicos competitivos, la tradición periodística cubana ha defendido la idea de la comunicación como trabajo cultural socialmente orientado, inseparable de los procesos de formación crítica de la ciudadanía y de la construcción colectiva de conciencia histórica. Desde esta perspectiva, el periodismo deja de ser un simple dispositivo de transmisión de hechos para convertirse en práctica cultural que participa activamente en la configuración de imaginarios políticos, memorias sociales y horizontes de emancipación.

Semejante dirección del “sentido”, hunde sus raíces en una genealogía intelectual y política que precede con mucho a las transformaciones institucionales de la segunda mitad del siglo XX. En el ámbito cubano, la palabra periodística se vinculó tempranamente con las luchas por la independencia y con la elaboración de una idea de nación fundada en la dignidad humana, la justicia social y la soberanía política. La prensa del siglo XIX no operó únicamente como registro informativo, sino como espacio de reflexión ética y de articulación simbólica de un proyecto histórico colectivo. En ella se forjaron categorías morales y políticas que posteriormente nutrirían los debates latinoamericanos sobre libertad, autodeterminación y solidaridad entre los pueblos. La práctica periodística adquirió entonces un carácter pedagógico que situaba a la escritura pública en el centro de la formación cívica.

Cuando el proceso revolucionario reorganizó y humanizó las estructuras sociales del país, esa tradición encontró nuevas condiciones materiales para desplegarse. El sistema mediático se reconfiguró con el propósito explícito de sustraer la producción informativa a los imperativos de la rentabilidad comercial que caracterizaban a numerosas industrias culturales del continente. En lugar de depender del financiamiento publicitario y de la competencia empresarial, los medios pasaron a integrarse en un proyecto cultural más amplio en el cual la información se considera bien público. Este cambio estructural no sólo transformó las condiciones económicas de la producción periodística, sino también su horizonte ético y epistemológico. El periodismo se concibió como herramienta de participación social y como instancia de mediación entre conocimiento, cultura y política.

Dentro de este marco se consolidaron instituciones informativas que han desempeñado un papel relevante tanto en la esfera nacional como en el ámbito latinoamericano. Entre ellas destacan el diario Granma y el periódico Juventud Rebelde, así como la agencia internacional Prensa Latina. Estas entidades no se han limitado a narrar acontecimientos locales, sino que han contribuido a construir una perspectiva continental desde la cual interpretar los procesos políticos, sociales y culturales de América Latina. Su labor ha buscado contrarrestar la histórica dependencia informativa de la región respecto de grandes agencias transnacionales que durante décadas monopolizaron la circulación global de noticias.

Esto es lo nuevo, realmente vanguardia. Uno de los aportes más significativos de esta experiencia reside en la insistencia en concebir la comunicación como práctica educativa permanente. Informar implica aquí mucho más que difundir datos: supone contextualizar, interpretar y ofrecer herramientas intelectuales para la comprensión crítica de la realidad. La prensa se articula con políticas culturales destinadas a ampliar el acceso al conocimiento científico, literario e histórico, reconociendo que la democratización de la información constituye una dimensión esencial de la emancipación social. En este sentido, la labor periodística se integra en un proyecto más amplio de alfabetización cultural que busca fortalecer la capacidad reflexiva de la ciudadanía.

Desde una perspectiva humanista inspirada en la tradición crítica del pensamiento social, esta concepción parte de una premisa fundamental: la comunicación nunca es neutral. Toda práctica informativa se inscribe en estructuras económicas, relaciones de poder y marcos ideológicos que condicionan la producción y circulación de significados. En numerosos países latinoamericanos, la concentración de propiedad mediática ha subordinado el contenido informativo a intereses corporativos que limitan la diversidad de voces y restringen el debate público. Frente a esa tendencia, el modelo cubano ha intentado demostrar que es posible organizar sistemas comunicacionales orientados prioritariamente hacia el interés social y no hacia la acumulación privada de capital simbólico.

Insistamos: Prensa Latina ofrece un ejemplo paradigmático de esta orientación. Surgida en un contexto internacional marcado por intensas disputas ideológicas y mediáticas, su propósito inicial fue proporcionar a América Latina una voz informativa propia capaz de narrar los acontecimientos desde la perspectiva de los pueblos de la región. A lo largo de décadas, su red de corresponsales ha cubierto procesos políticos, conflictos sociales y transformaciones culturales en múltiples países, contribuyendo a la formación de una sensibilidad periodística atenta a las dinámicas del sistema mundial y a las desigualdades históricas que atraviesan la geopolítica contemporánea.

Otro rasgo distintivo de la prensa cubana es su estrecha relación con el campo cultural. Los periódicos han funcionado como espacios de debate intelectual donde convergen literatura, pensamiento social, crítica artística y análisis político. Esta integración refleja una convicción profundamente arraigada en la tradición humanista latinoamericana: la cultura constituye un terreno fundamental de la emancipación. El periodismo, en consecuencia, no se limita a registrar acontecimientos; participa activamente en la formación de sensibilidad estética y conciencia histórica.

Además, con una formación profesional sui generis, martiana, de sus periodistas, ha desempeñado igualmente un papel central en esta dinámica. Las instituciones académicas dedicadas al estudio de la comunicación han promovido enfoques interdisciplinarios que integran sociología, historia, economía política y teoría cultural. El periodista se concibe como investigador social capaz de analizar críticamente los procesos que informa. Esta orientación ha favorecido prácticas periodísticas orientadas no sólo a la descripción factual de los hechos, sino a su interpretación contextualizada dentro de marcos históricos amplios. Esas son las zonas donde el imperialismo más ha golpeado con el bloqueo a Cuba. Frenar la expansión de sus ejemplos.

De nuevo, su internacionalismo constituye otra dimensión relevante de esta tradición. Durante décadas, periodistas cubanos han participado en coberturas informativas en distintos países del sur global, acompañando procesos políticos, movimientos sociales y luchas por la autodeterminación. Estas experiencias han contribuido a consolidar una mirada informativa que se distancia de los enfoques eurocéntricos predominantes en buena parte de la industria mediática global. En lugar de situar el centro del relato en las potencias hegemónicas, la narrativa periodística se orienta hacia las experiencias históricas de los pueblos que buscan transformar sus condiciones de vida.

Nosotros sentimos la influencia de estas prácticas en numerosos proyectos comunicacionales latinoamericanos que han adoptado enfoques participativos y comunitarios. Radios populares, periódicos locales y plataformas digitales orientadas a la comunicación social han encontrado en la experiencia cubana un referente para imaginar alternativas frente a modelos mediáticos altamente concentrados. No se trata de replicar mecánicamente una estructura institucional específica, sino de nutrirse de una tradición que concibe la comunicación como práctica de solidaridad intelectual y política entre los pueblos.

Desde el punto de vista semiótico, esta experiencia ha contribuido a fortalecer el desarrollo latinoamericano de la crítica a la economía política de la comunicación. Investigadores del continente han examinado cómo las estructuras de propiedad mediática influyen en la construcción de agendas informativas y en la representación de los conflictos sociales. En ese contexto, el sistema comunicacional cubano ha servido como laboratorio histórico para explorar otras formas de organización de la esfera pública, con logros y tensiones que forman parte de un debate intelectual permanente. La expansión de las tecnologías digitales plantea nuevos desafíos a todos los sistemas informativos del mundo. En el caso cubano, la incorporación progresiva de plataformas en línea ha abierto espacios de interacción inéditos entre periodistas y audiencias. La prensa explora actualmente formatos multimedia, redes de intercambio informativo y mecanismos participativos que amplían el alcance del debate público. Este proceso se desarrolla en medio de tensiones propias de la transformación tecnológica contemporánea, donde la velocidad de circulación de la información convive con la necesidad de preservar la profundidad analítica. Nadie más se permite semejantes profundidades. Bajo condiciones de bloqueo.

Por eso la concepción fundamental del periodismo como práctica social orientada al bien del común sentir y pensar mantiene vigencia. Frente a la proliferación de discursos fragmentarios y a la creciente circulación de desinformación, la tarea del periodista continúa siendo la producción rigurosa de conocimiento público. Informar implica ofrecer datos, historia, crítica, autocrítica, debates e interpretaciones que permitan comprender la complejidad histórica del mundo contemporáneo y estimular la reflexión crítica de la ciudadanía.

Porque los aportes de la prensa cubana al espectro comunicacional latinoamericano deben entenderse como parte de una búsqueda más amplia de democratización cultural. La comunicación se concibe como espacio donde se articulan memoria, conocimiento y acción colectiva. Desde esta perspectiva, el periodismo no se limita a describir la realidad: participa en su comprensión histórica y en la construcción de horizontes de transformación social. Allí donde la lógica mercantil reduce la información a mercancía efímera, la tradición crítica latinoamericana recuerda que la palabra pública puede ser también instrumento de dignidad humana y de solidaridad entre los pueblos. Revolucionaria.

Imagen de portada: Foto de Granma.