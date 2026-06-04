Andoni Iturbe: “Dejar a un país sin combustible mediante un Bloqueo real, es condenarlo al sufrimiento absoluto”

El ejercicio de la solidaridad, el arte de entregar al que le urge la mano del otro, y también, el aliento y la esperanza cuando fuerzas perversas pretenden anular la dignidad de muchos, resultan de los más elevados valores humanos que distinguen a los que hacen un compromiso por la vida, y es también, una arremetida contra los que quieres sembrar penurias entres millones de hombres y mujeres que, cada día, se visten de coraje frente a los que pretenden anular sus sueños.

Cuando se materializan esos empeños afloran como un corolario de verdades contundentes. Todo ese cúmulo de esfuerzos encierra compromisos, humildad, despedimientos, aun cuando las distancias geográficas y culturales “separan” a los pueblos.

La soberbia de un gobernante vestido de “Emperador”, el inquilino de la Casa Blanca Donald Trump, impulsa políticas genocidas contra el pueblo cubano. Pero ha encontrado respuestas contundentes en el pueblo vasco que truncan, con acciones de luz, sus escaladas agresoras.

Ese pueblo enorme no ha perdido un instante de sus vidas para destronar a los que, en esa administración, apuestan por acrecentar las carencias del pueblo cubano e impulsar, al interior de la Isla, estallidos sociales. Forma parte de una estrategia ampliamente conocida, que busca construir una fractura entre pueblo cubano y sus gobernante, elegidos soberanamente.

¡Contra el bloqueo, energía para Cuba! es la campaña que han emprendido varias organizaciones del País Vasco. Entre las impulsoras de esta noble gesta, Euskadi-Cuba. Andoni Iturbe, presidente de esta asociación de amistad radicada en Bilbao nos ha actualizado sobre este empeño, destinado para los centros de salud de La Habana, a los que les urge apoyo material que les permita una vitalidad energética para un eficaz funcionamiento.

¿Qué esencias humanistas impulsaron el inicio de la campaña: ¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!? ¿Nos podría comentar sobre las claves que desataron esta iniciativa?

La campaña vasca “Argia eta Indarra Kubarentzat, ¡Contra el bloqueo, energía para Cuba!” surge de la asociación de amistad con Cuba, Euskadi-Cuba, las asociaciones de la emigración cubana patriótica en Euskal Herria “Desembarco del Granma” y “Sierra Maestra” y de Euskal Herria-Kuba Ekimena, como una campaña solidaria vasca, dentro de una cruzada internacional con el objetivo inicial de recaudar dinero para financiar equipos de energía solar, que contribuyan a paliar la grave crisis energética que vive actualmente la isla.

La iniciativa fue apoyada inicialmente, en marzo de este año, por 120 integrantes de la cultura vasca, de la música, el cine, el teatro o el bertsolarismo, a la que se han unido sindicatos, partidos políticos, organizaciones sociales de muchos ámbitos diferentes y personas individuales que se quieren solidarizar con Cuba.

El País Vasco siempre ha sido una tierra solidaria con luchas como la palestina, la saharaui, la bolivariana. Por supuesto Cuba también ha sido un referente imprescindible para el internacionalismo vasco.

A través de esta iniciativa queremos denunciar el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que está imponiendo el gobierno de los EEUU al pueblo cubano, que ha pasado, en décadas, a ser hoy asfixiante, ya que condiciona cualquier tipo de desarrollo en Cuba. Al ser directamente un intento de genocidio contra el pueblo cubano, afecta muy gravemente a su salud e impide la llegada de los insumos más básicos, así como el acceso a la electricidad y el abasto de agua, sin olvidar también las limitaciones en el transporte. Estas políticas de restricciones en cuanto a la importación de combustibles impiden, incluso, los desplazamientos de las ambulancias o las visitas a hospitales. Se pretende dejar a la isla sin la capacidad energética necesaria para sostener su vida económica y social.

Ante esta situación se hizo un llamado para responder a las necesidades concretas e inmediatas de Cuba. Mediante una campaña de recogida de dinero se quiere financiar equipos destinados a la electrificación solar de centros de salud.

¿Cuánto han podido recaudar hasta hoy y hacia donde se destinará lo acopiado por el pueblo vasco?

La campaña lleva recaudados más de 245.000 euros, que están sirviendo en este momento para financiar la electrificación del policlínico del Hospital pediátrico William Soler, y su área de hospitalización. Esta iniciativa es ampliable a lo que pueda surgir y podamos echar una mano.

¿Cómo diseñaron y articularon las líneas comunicacionales para la concreción de esta iniciativa ciudadana?

La campaña intentó, desde un inicio, agrupar a cuantas más organizaciones y personas solidarias con Cuba, mejor.

Entendimos que no sólo debía de ser una campaña política de denuncia de Bloqueo de EEUU sobre Cuba, si no que tenía que llegar a la gente pues lo que está intentando hacer el gobierno de los EEUU es un crimen contra los DDHH del pueblo cubano, un genocidio en toda regla. Porque dejar a un país sin combustible mediante un Bloqueo real, es condenarlo al sufrimiento absoluto en todos los aspectos económicos y sociales, y la muerte.

Por no hablar del resto de medidas que afectan al turismo, la comunicación aérea y de buques comerciales, las empresas inversoras en Cuba…etc. El objetivo de la administración estadounidense es criminal, no puede tener otro nombre.

¿Qué respuestas individuales y grupales han recibido de la sociedad vasca en torno a este esfuerzo, impulsado por Euskal Herria-Ekimena, la asociación de amistad Euskadi-Cuba y la plataforma internacionalista Hegoak?

La respuesta está siendo extraordinaria y ha superado todas nuestras expectativas.

Se han conseguido casi 1300 donaciones de personas particulares y grupos. Con este fondo ya se ha iniciado, en colaboración con la ONGD con sede en Suiza Medicuba-Europa, la compra de los insumos para dos grandes instalaciones de energía solar con destino al Hospital Universitario Pediátrico William Soler de La Habana, que atiende anualmente a 140 mil niñas y niños. Por un lado, su Policlínico y, por otro, su área de hospitalización quedarán completamente cubiertos energéticamente sin dependencia de la existencia de suministro eléctrico o de combustible para sus grupos electrógenos.

¿Alguna anécdota o relato que le gustaría poner en valor sobre esta nueva campaña de apoyo al pueblo cubano?

No deja de sorprendernos la cercanía, el amor, y la solidaridad que tiene el pueblo vasco por Cuba.

Junto a esta campaña, seguimos trabajando en acciones de ayuda de material higiénico sanitario con el envío de varios contenedores, y en multitud de pequeñas localidades la gente se acerca a aportar lo que puede, demostrando que quiere a Cuba en estos complicados momentos.

La solidaridad es uno de los valores que definen al pueblo cubano y vasco. ¿Qué otro atributo destacaría para entender esos poderosos lazos que nos unen?

No me quiero pasar de atrevido, pero creo que la solidaridad es un puente inquebrantable entre nosotros. La resiliencia y el orgullo por nuestra propia identidad pueden ser valores que nos definan a ambos pueblos.

A lo largo de la historia, Euskalherria y Cuba hemos sabido resistir con dignidad frente a las adversidades. Además, el pueblo vasco tiene un arraigo profundo a su tierra, y a su cultura y por su parte, el pueblo cubano posee una capacidad única para reinventarse ante la dificultad, protegiendo siempre su soberanía, su cultura, su forma de entender la vida.

Yo creo que eso hace, pese a las diferencias, que nuestros pueblos se reconozcan como hermanos solidarios.