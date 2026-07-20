La Unión de Periodistas de Cuba (Upec): baluarte desde hace 63 años

Aquel Hotel Habana Libre de 1963 fue testigo de la concepción de la organización que pasaría a ser baluarte del periodismo cubano: La Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en la cual se unieron los profesionales de la prensa hasta entonces agrupados en el Colegio Nacional de Periodistas, la Asociación de Reporteros de La Habana, la Asociación de la Prensa de Cuba y centenares de pequeñas organizaciones y asociaciones periodísticas.

En aquel primer encuentro, también reconocido como el primer congreso de la organización, quedaron aprobados sus estatutos y se firmó una declaración de principios, la cual prestaba especial atención a las responsabilidades éticas del ejercicio profesional y de quienes lo ejercían.

La declaración también subrayaba el derecho de las masas a una información veraz y la necesidad de hacer una prensa útil, seria, reflexiva y creadora, al tiempo que se hizo un llamado a la membresía a luchar por la construcción y educación socialista. Tampoco faltó la condena a tanto mercantilismo y como el sensacionalismo en las páginas y espacios de los medios de comunicación.

“El movimiento de los trabajadores de la prensa en el uso de los órganos tradicionales, fue el comienzo de la unidad revolucionaria de los periodistas y trabajadores de la prensa. El surgimiento de la Unión de Periodistas de Cuba tiene una de sus raíces más profundas en el combate de esos años y le permitió nacer en el compromiso absoluto con la política e ideología de la Revolución, con sus integrantes en combate permanente como soldados del Partido y de Fidel”, expresó en una entrevista Ernesto Vera, quien fuera presidente de la organización desde 1966 hasta 1986.

La Unión de Periodistas de Cuba actualmente agrupa a más de tres mil miembros en todo el país en los que se incluyen a reporteros, editores, camarógrafos, diseñadores, caricaturistas, y otros profesionales de la prensa escrita, radial, televisada y digital en Cuba para los cuales la organización se esfuerza en la contribuir a la formación de los periodistas en las mejores tradiciones del pensamiento político cubano, y en los elevados principios patrióticos, éticos y democráticos.

En el plano internacional, la Upec trasladó su vocación solidaria más allá de las fronteras cubanas. Fue una de las fundadoras de la Federación Latinoamericana de Periodistas (PELAP) en 1976, consolidando así el intercambio y la cooperación con colegas del continente.

A sesenta y tres años de aquel primer congreso, hoy “la Unión de Periodistas de Cuba tiene un gran prestigio”, afirmó Francisco Rodríguez Cruz (Paquito), vicepresidente de la organización. “Es muy identificada –la Upec– por todo lo que pasa en Cuba por ser la organización profesional que ocupa a este gremio. Todos los aspectos positivos y las deficiencias que tiene el ejercicio periodístico en Cuba se vinculan a la Upec, que tiene incidencia en la discusión de políticas, de los problemas alrededor del ejercicio de la prensa, entre otras actividades”, expresó Rodríguez Cruz.

Sobre los retos que enfrenta la organización en los difíciles momentos que vive Cuba, el vicepresidente comentó que la Upec tiene un papel fundamental en mantener y proteger el rigor profesional del gremio. “Debemos seguir abogando porque los medios presten atención al ejercicio ético y responsable e ir transformándolo en el periodismo que necesita la sociedad cubana”, afirmó el vicepresidente.

Hoy, cuando las guerras son en gran parte digitales, la Upec, junto a la Ley de Comunicación Social, intentan trazar un nuevo camino, uno multimedial, con mayor independencia económica, con profesionales dispuestos abiertos a transformaciones, apoyados en aquella idea del Comandante en Jefe: “Cambios, sí, pero cambios revolucionarios”.

Imagen: La unión de Periodistas de Cuba fue fundada el 15 de julio de 1963 en el Hotel Habana Libre. Hoy cuenta con más de tres mil afiliados que transitan hacia la manera de hacer periodismo que necesita la sociedad cubana.