Periodistas cubanos enaltecen el legado de Raúl

Raúl, “a sus 95 años, sigue al frente de las batallas, liderando los combates”, expresó la periodista Yunet López Ricardo en el encuentro Colegas de Raúl realizado en la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba en la mañana de este 3 de junio.

El General de Ejército fue el hombre más fiel a Fidel, el hermano protector, el compañero que siguió al comandante en todas las batallas, desde los inicios. “Desde aquellos primeros tiros en el cuartel Moncada, después la cárcel, el exilio, el viaje tempestuoso en el Yate Granma y los tiempos de la Sierra Maestra”, recordó López Ricardo.

A decir de la periodista Katiuska Blanco Castiñeira: “un hombre leyenda”, ese era Raúl, un excelente escritor, incluso en esos momentos tormentosos de la guerra en los que escribía en su diario, legando a la historia sus anécdotas más memoriosas.

“Si algo me ha marcado como periodista ha sido poder trabajar con él en temas de la cotidianidad, porque Raúl está muy apegado a los problemas de la gente, del pueblo”, comentó la periodista Thalía González Pérez.

Agregó, además, que él siempre abogó por que existieran trabajos y espacios de visibilidad en televisión para que los ciudadanos pudieran expresarse y compartir sus opiniones. “De ahí nació Cubadice. Y si algo tenemos en deuda hoy con el General de Ejército es no abordar esos temas con la profundidad y la oportunidad que él quisiera”, expresó González Pérez.

El fotógrafo Raúl Abreu recordó algunas anécdotas de aquellos 29 años en los que desempeñó su profesión junto al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Aquellos detalles por los que Raúl se preocupaba, como las fotos por el Día de la Madre, de la mujer, por los fines de año.

Entre esas historias, rememoró cuando, al amanecer en la zona de El Mulato, en plena Sierra Maestra, tuvo ante sí una imagen de postal: los picos Turquino, Cuba y Suecia alineados, con una palma real casi en el centro. Abreu le había prometido a Raúl llevar el Turquino en fotos a su oficina, y así lo hizo al obsequiarle aquella gráfica. Poco después, el General de Ejército la empleaba para explicar a visitantes extranjeros pasajes de la lucha revolucionaria contra la tiranía de Batista en esos macizos orientales.

Pero la historia no terminó ahí. Un día, mientras revisaba la prensa en su despacho, Raúl notó que la foto había aparecido en el periódico Granma sin el crédito de su autor. Entonces lo llamó y le pidió que se ocupara de exigir siempre el derecho de autor de toda obra fruto de su creación. Y es que ese es Raúl, el hombre que siempre está pendiente de todo y de todos.

El panel de conferencia sirvió de espacio para la presentación de la edición de 2021 de la revista Verde Olivo en conmemoración a Raúl Castro, con más de 90 páginas en las cuales está presente su legado. La entrega está en proceso de impresión, pero se puede encontrar de manera digital en www.verdeolivo.cu.

“Lo más transcendente de estos encuentros es presenciar cómo el ideal revolucionario permanece. Son la muestra fehaciente de cómo, en estas circunstancias, en que el enemigo intenta opacarlo, Raúl se agiganta ante el pueblo”, subrayó la Mayor Dalia Isabel Giro López, segunda jefa del Departamento de Prensa de la Revista Verde Olivo

“Hoy presentamos una revista en la cual no estamos inventando una historia a partir de un descrédito, sino demostrando que Raúl es el mismo que desde un inicio siempre estuvo junto a los cubanos”, concluyó Giro López.

Imagen de portada: Sofía González Angulo.