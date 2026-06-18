Sesiona el jurado del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio

El jurado del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio quedó constituido el pasado lunes 15 de junio en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec). La presidenta electa es Bárbara Betancourt, periodista de Radio Habana Cuba.

Entre los integrantes del jurado destacan: un miembro de la Presidencia y cuatro del Comité Nacional de la Upec, cuatro premios nacionales de periodismo José Martí, dos directores de medios de prensa, tres Doctoras en Ciencias de la Comunicación y dos profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

Por primera vez, integran el tribunal seis estudiantes de Periodismo. La decisión forma parte de la estrategia de la Upec de estrechar vínculos con la Facultad y los cuasiperiodistas, siendo ellos los que aporten una visión fresca y diferente a las consideraciones del resto del jurado, el cual está conformado por:

Bárbara Betancourt Yuris Nórido Ruiz Bárbara Vasallo Ciro Bianchi Ledys Camacho Cristian Martínez González Pedro Antonio García Juana Carrasco Norland Rosendo Ivón Albelo Zenaida Costales Tatiana Zayas Gisela García Rivero Yanela de La Rosa Juvenal Balán Ricardo López Hevia Omara García Angélica Arce Edda Diz Ismael Lema Anathais Rodríguez

Además, los estudiantes:

Oscar Amor Nailayi Lara Yasiel Hernández Argentina Alcántara Diana Laura Saraiba María Fernanda Morales

Para optar por los galardones de las seis categorías –Prensa escrita y agencias informativas, Radio, Periodismo audiovisual, Periodismo hipermedia, Fotografía y Periodismo gráfico– se recibieron más de 700 trabajos de medios de prensa del país.

Además de los premios tradicionales, en esta edición, se incorporaron otros dos especiales, uno por el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y otro al mejor podcast.

El próximo lunes 22 se reunirá el jurado en plenario para hacer las deliberaciones finales y aprobar los resultados. Los galardonados del prestigioso concurso se darán a conocer el martes 23 en conferencia de prensa en la Upec a las 10:00 a. m. El encuentro se transmitirá en vivo por los canales digitales de Cubaperiodistas y se enlazará con las provincias mediante sistema de videoconferencia.