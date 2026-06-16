Presidente de Cuba felicita a Prensa Latina por su aniversario 67

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario cubano subrayó que la labor de la agencia crece hoy “cuando el imperio disfraza sus mentiras con alta tecnología”.

Prensa Latina fue fundada el 16 de junio de 1959 por iniciativa del líder histórico, Fidel Castro, junto a Ernesto Che Guevara y Jorge Ricardo Masetti, con el objetivo de contar la verdad de la región desde una perspectiva latinoamericana.

Durante el acto por el aniversario, celebrado en el Memorial José Martí de esta capital, el presidente de la agencia, Jorge Legañoa Alonso, afirmó que Prensa Latina es “tan imprescindible como cuando se creó hace 67 años” y llamó a resistir los monopolios de la comunicación.

“Antes eran las agencias cablegráficas del imperio y el férreo dominio de las narrativas. Hoy es el monopolio de las tecnologías de la información, de la inteligencia artificial, de los datos, de las redes sociales”, expresó Legañoa.

El directivo destacó que la agencia cuenta con 30 corresponsalías en cuatro continentes y una escuela de formación de periodistas, y anunció que cerrará 2026 generando su propia energía.

“No han sido ni los primeros momentos duros que atraviesa Prensa Latina, ni serán los últimos. Resistimos amenazas, golpes de Estado, dictaduras, estuvimos bajo balas, secuestrados y Prensa Latina sigue viva”, concluyó Legañoa (Tomado de Prensa Latina).