Macartismo del siglo XXI: la lista negra de Washington no silenciará el periodismo crítico ni detendrá la solidaridad

Frente a la cacería de brujas mediática del gobierno estadounidense, los periodistas y comunicadores de Chile reafirmamos que defender la soberanía y autodeterminación de los pueblos es un imperativo ético.

Repudiamos el informe del Departamento de Estado que criminaliza a comunicadores, líderes sociales y organizaciones internacionales por ejercer el libre pensamiento y denunciar el criminal bloqueo.

La Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba “Diana Aron” manifiesta su más absoluto rechazo y repudio al reciente informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, titulado “Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI”.

Este documento de 100 páginas no representa más que una nueva y peligrosa escalada en la guerra comunicacional, ideológica y económica que el imperio sostiene contra la mayor de las Antillas. Ante el fracaso de la narrativa del “Estado fallido” y el abrumador respaldo que la Revolución Cubana recibe año a año en la Asamblea General de la ONU, Washington desempolva la retórica más rancia de la Guerra Fría y el macartismo para criminalizar la solidaridad internacional y fabricar una narrativa que justifique mayores agresiones o una eventual intervención.

Desde Chile, país que conoce de cerca las trágicas consecuencias de las operaciones de desestabilización e inteligencia norteamericanas, observamos con grave preocupación cómo se persigue el pensamiento crítico, la soberanía y autodeterminación de los pueblos y el ejercicio del periodismo emancipador, riguroso y veraz. Señalar a medios de comunicación, organizaciones sociales, sindicatos, abogados y periodistas como supuestos “canales de propaganda” o “agentes extranjeros” es un intento de amedrentamiento, censura y una directa vulneración a los derechos fundamentales.

Expresamos nuestra irrestricta solidaridad con el periodista y streamer de opinión Hasan Piker, así como con el periodista Pablo Iglesias y el equipo de profesionales de Canal Red, colocados infamemente en la mira de este reporte. Como bien ha señalado el propio Pablo Iglesias, ser incluido en un documento de persecución del Gobierno de Estados Unidos por defender al pueblo cubano y alzar la voz frente a la injusticia no es una mancha: es un inmenso honor que nos confirma que estamos en el lado correcto de la historia, aunque sea el más difícil.

Del mismo modo, abrazamos y respaldamos a los activistas y referentes sociales internacionales como Manolo de los Santos —sociólogo, comunicador y director de The People’s Forum— y Tiago Ávila —sociólogo, comunicador brasileño y candidato a Diputado Federal por el Estado de São Paulo—, quienes, junto a decenas de organizaciones antirracistas y defensores de los derechos humanos, son señalados por su constante labor internacionalista. Esta persecución se extiende a organizaciones históricas de solidaridad como la National Network on Cuba (NNOC), la Venceremos Brigade y el movimiento Convoy Nuestra América. Asimismo, condenamos el uso de este documento para hostigar a figuras políticas internas de los Estados Unidos, incluyendo a la congresista estadounidense Ilhan Omar y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quienes el aparato imperial intenta estigmatizar con claros fines electorales y de control ideológico.

El intento de silenciar a los medios que cuestionan el criminal bloqueo económico contra Cuba y de amedrentar a quienes ejercen la solidaridad no prosperará. La labor de las y los comunicadores con conciencia social es, precisamente, romper el cerco mediático y denunciar la asfixia a la que se somete sistemáticamente al pueblo cubano y a los pueblos libres del mundo.

Nos sumamos a la voz global que exige el fin del bloqueo, la exclusión de Cuba de cualquier lista espuria de persecución y el cese de las operaciones de amedrentamiento imperialista contra activistas, periodistas y líderes políticos de América Latina y el mundo.

Los periodistas y comunicadores no se someten a listas negras ni a persecuciones ideológicas. Frente al retorno del macartismo y sus intentos de censura, continuaremos informando con veracidad, rigor, dignidad y compromiso social, rompiendo el cerco mediático para denunciar cada agresión contra Cuba.

El macartismo nunca se detiene en su primer objetivo: empieza señalando a un país soberano, continúa persiguiendo a los comunicadores que lo defienden y termina criminalizando a cualquiera que se atreva a dudar del relato oficial.

Red Chilena de Periodistas y Comunicadores Amigos de Cuba “Diana Aron”

Santiago de Chile, julio de 2026