La UTPBA saluda a la UPEC en sus 63 años de vida digna

Al compañero Ricardo Ronquillo, Presidente de la UPEC; a toda la conducción de la entidad, y a todas y todos las y los periodistas pertenecientes a la UPEC:

La Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) saluda fraternalmente a la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en sus 63 años cumplidos este 20 de julio, todos ellos al servicio de la Revolución Cubana y del pueblo cubano en la lucha por una sociedad justa, solidaria, comprometida en su internacionalismo con el destino de las mujeres y los hombres del mundo, fiel a aquella definición martiana: Patria es humanidad.

La UTPBA, en el marco de la FELAP y ante escenarios cada vez más hostiles producto del bloqueo económico y de las amenazas criminales de Estados Unidos, redobla su compromiso de unidad en toda circunstancia.

Leandro Torres, Secretario General de UTPBA.

Gustavo Vargas, Secretario de Prensa de UTPBA

Juan Carlos Camaño, Presidente de honor de FELAP