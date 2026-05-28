Prensa chilena estrecha lazos con Cuba

Con el propósito de crear un frente de colaboración comunicacional entre periodistas chilenos y de Latinoamérica con Cuba, se realizó este 26 de mayo una videoconferencia en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en la que participaron comunicadores de distintos medios de Chile y la presidencia de la institución cubana.

El encuentro fue encabezado por Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec; Oscar Cornelio Oliva, embajador de Cuba en Chile, junto a una amplia representación de periodistas y responsables de medios chilenos, así como los corresponsales de Telesur y Prensa Latina en el país suramericano.

Águeda Sáez, periodista chilena y coordinadora del encuentro, explicó que el objetivo es crear una línea de comunicación entre ambos países para romper la campaña de manipulación llevada a cabo por los Estados Unidos. Esto fue respaldado por la vicepresidenta primera de la Upec, Bolivia Tamara Cruz, al afirmar que “esta videoconferencia servirá para unir los lazos ya iniciados en la V Edición del Coloquio Internacional Patria”.

La red conformada se bautizó con el nombre de Diana Aron para recordar a la periodista chilena desaparecida desde 1974, mientras cumplía labores clandestinas del periódico El Rebelde durante la dictadura pinochetista.

“Tenemos que luchar contra la fragmentación informativa creando una estrategia comunicacional: una coordinación interna en Chile como primer nivel, después con Latinoamérica y, en un tercer nivel, con Cuba, para que un mismo contenido sea llevado a distintos productos comunicativos en los medios de la región”, propuso Paola Dragnic García, corresponsal permanente de Telesur en Chile.

Por su parte, María Eugenia Camus, editora de Televisión Nacional de Chile (TVN), comentó que se debe visibilizar la vida cotidiana del cubano, relatos humanos que conmuevan y llamen a la reflexión; mostrar que, más allá de la alegría que caracteriza a la Mayor de las Antillas, hay un pueblo que lucha cada día contra las limitaciones a las que ha sido sometido.

Otra de las propuestas fue la de Javier Pinedo, director del diario El Ciudadano, quien abogó por tejer redes que faciliten la información de Cuba a los medios que participarán en esta estrategia: disponer de dos recomendaciones diarias, escritos o materiales multimedia sobre lo que sucede en la Isla, para comenzar a publicar en la redacción internacional del propio diario y en los demás medios de la alianza.

El presidente de la Upec, Ricardo Ronquillo Bello, agradeció la iniciativa de los periodistas chilenos, la cual constituye un primer paso hacia una articulación mayor que rompa el aislamiento. Además, explicó que Cuba necesita acabar con el enjambre de mentiras que se ha tejido contra ella, por lo que una colaboración recíproca sería otra de las vías para contrarrestar la narrativa que quiere imponer la ultraderecha.

“Cuba necesita que se alcen las voces del mundo, aquellas que entiendan la amenaza que representa Estados Unidos no solo para la Isla, sino para todas las fuerzas progresistas que buscan crear una realidad totalmente distinta”, concluyó Ronquillo Bello.

Imagen de portada: Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Upec explicó la necesidad de acabar con “el enjambre de mentiras” que se ha tejido en contra de Cuba de cara al mundo. Foto: Sofía González Angulo.