La Asociación Cubana de las Naciones Unidas denuncia impacto del bloqueo

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y representantes de la sociedad civil denunciaron este jueves, desde la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, el impacto del recrudecimiento del bloqueo estadounidense, las recientes órdenes ejecutivas y las amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra la Isla.

Norma Goicochea, presidenta de la ACNU, resaltó la vocación de paz del pueblo cubano, a la vez que su disposición a defender la independencia. Denunció la criminalidad de las últimas acciones del gobierno de Estados Unidos, las campañas de manipulación para justificar su intento de provocar un cambio de régimen que devuelva al país a la dependencia política y económica de Estados Unidos.

Representantes de diversos ámbitos de la sociedad civil expusieron los afectos genocidas del recrudecimiento del bloqueo y la presión que representa para el desarrollo del país.

Con la presencia de representantes de distintas especialidades médicas —pediatría, oncología, psiquiatría y nefrología—, la ACNU enalteció la labor del personal de la salud, que no ha dejado de prestar servicios a la población a pesar de las limitaciones.

“El bloqueo no está dirigido solo al gobierno de Cuba, como se suele generalizar, afecta a las personas discapacitadas que en su mayoría no están asociadas al estado. Somos parte de la sociedad y estamos sufriendo las mismas consecuencias multiplicadas”, afirmó Geudis Vega Pérez presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y miembro de la comisión de derechos humanos de la asociación cubana de naciones unidas.

“Hay ejemplos transcendentes como la adquisición de las sillas de ruedas y dispositivos de sistemas Braille. Y no se trata solo de adquirir insumos sino del mantenimiento de estos. Las sillas eléctricas no se pueden cargar sin fluido eléctrico, así como las máquinas requeridas en las terapias de rehabilitación no pueden funcionar”, subrayó Vega Pérez.

En el ámbito académico, José Alejandro Alonso, miembro de la Federación Estudiantil Universitaria denunció que el bloqueo económico, comercial y financiero “limita el intercambio académico entre estudiantes de nuestras universidades con los de otras extranjeras”. También comentó que más de 200 sitios web y bases de datos están bloqueados para nuestro país, impidiendo así el desarrollo de muchas investigaciones y de la propia formación académica.

Por su parte, Licet Fernández Paramo, presidenta nacional de la Asociación Cubana de Producción Animal recordó un hecho de 2024: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación intentó adquirir tractores para pequeños productores cubanos, pero el fabricante se negó a asumir el riesgo de comerciar con Cuba debido a la coerción estadunidense. “Ese es el bloqueo: no solo lo que no podemos comprar, sino el miedo que siembra en el mundo para que nadie nos venda”, afirmó

Nicolas Valladares Naite, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en La Habana comentó que dentro de las principales limitaciones que enfrenta la economía de la Isla hoy, se encuentra el descenso del turismo, una de nuestras mayores fuentes de ingreso y que esto se debe en gran medida al cerco petrolero que impide el tránsito de aerolíneas por el país.

Además, Valladares explicó otros factores que han agravado la economía cubana como lo son el cese del envío de remesas a la Isla y las empresas extranjeras que han retirado sus inversiones por temor a sanciones del gobierno estadounidense.

“El bloqueo viola los derechos humanos, sociales, civiles y políticos de la población cubana. Hoy enviamos un mensaje de paz. Queremos vivir en paz. Somos un pueblo pacífico, queremos que se nos respete nuestro derecho a la vida, a ser felices, a nuestra estabilidad psicológica que está siendo violentada con el bloqueo”, concluyó Norma Goicochea.

Imagen de portada: La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) y representantes de la sociedad civil denunciaron la criminalidad de las últimas acciones del gobierno de Estados Unidos y las repercusiones que ellas tienen en el desarrollo de la Isla. Foto: ACN.