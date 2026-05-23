Un artículo del diario político The Hill advierte que crecen las críticas contra Trump por intentar construir un pretexto para una posible agresión contra Cuba.

La tesis central es grave: la Casa Blanca estaría exagerando amenazas, mezclando acusaciones judiciales, señalamientos militares y propaganda política para presentar a la Isla como un peligro para EE. UU.

Fulton Armstrong, especialista en América Latina, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional y académico vinculado a American University, cuestiona esa narrativa y apunta a lo esencial: la supuesta amenaza cubana no se corresponde con la realidad. Armstrong conoce de primera mano la política estadounidense hacia la región: fue director para Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional y también trabajó en análisis sobre América Latina.

Otros críticos citados en el debate advierten que Trump está repitiendo un libreto peligroso: fabricar una amenaza, presentarla como asunto de “seguridad nacional” y abrir espacio político para una intervención. Esa lógica recuerda los peores antecedentes de la política imperial contra Cuba, incluida la búsqueda histórica de “pretextos plausibles” para justificar el uso de la fuerza.

Cuba no amenaza a Estados Unidos.

Es Estados Unidos quien bloquea, sanciona, amenaza y ahora intenta crear condiciones mediáticas y políticas para una nueva escalada.

Comparte, comenta y denuncia la operación.

No dejemos que conviertan la mentira en antesala de una agresión.

#LaPatriaSeDefiende