Jacobin entrevista a Juan Antonio Fernández Palacios sobre Cuba y la presión de EE. UU.

La revista Jacobin publicó una entrevista con Juan Antonio Fernández Palacios, embajador de Cuba ante Bélgica y la Unión Europea, centrada en el actual escenario de tensiones entre Cuba y Estados Unidos y el impacto de las nuevas medidas de presión sobre la Isla.

Fernández Palacios sostiene que la relación conflictiva entre Cuba y Estados Unidos antecede incluso al triunfo revolucionario de 1959 y la sitúa como una disputa histórica entre proyectos de dominación y soberanía nacional.

Durante la entrevista señala que el endurecimiento de las medidas de presión afecta el funcionamiento cotidiano del país: combustible, electricidad, transporte y condiciones materiales de vida. También destaca la capacidad de resistencia y adaptación social frente a ese escenario.

El diplomático destaca el apoyo internacional mediante donaciones, medicamentos, equipos y paneles solares, señalando que iniciativas de solidaridad están contribuyendo a aliviar parte de las afectaciones energéticas actuales.

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Jacobin: https://jacobin.com/2026/05/cuba-revolution-blockade-crisis-trump

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