Mensaje de Roberto Morales Ojeda

El compañero Roberto Morales Ojeda denuncia una idea clave: la mentira vuelve a ser el arma predilecta de Estados Unidos contra Cuba.
En su mensaje advierte que la actual administración estadounidense intensifica su hostilidad recurriendo a acusaciones fraudulentas, campañas difamatorias y supuestas “ayudas humanitarias” que buscan encubrir la realidad: recrudecimiento del bloqueo, sanciones secundarias para impedir la llegada de combustible y una narrativa belicista alimentada por la prensa hegemónica.
Cuba ya conoce ese libreto.
Primero fabrican la mentira.
Después la convierten en “amenaza”.
Y luego intentan usarla como excusa para justificar nuevas agresiones contra un país soberano.
Publicación de Roberto Morales Ojeda:
https://x.com/DrRobertoMOjeda/status/2058134470394327383?s=20
Frente a la mentira, verdad organizada.
#LaPatriaSeDefiende