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Mensaje de Roberto Morales Ojeda

Redacción CubaperiodistasComment(0)

El compañero Roberto Morales Ojeda denuncia una idea clave: la mentira vuelve a ser el arma predilecta de Estados Unidos contra Cuba.

En su mensaje advierte que la actual administración estadounidense intensifica su hostilidad recurriendo a acusaciones fraudulentas, campañas difamatorias y supuestas “ayudas humanitarias” que buscan encubrir la realidad: recrudecimiento del bloqueo, sanciones secundarias para impedir la llegada de combustible y una narrativa belicista alimentada por la prensa hegemónica.

Cuba ya conoce ese libreto.

Primero fabrican la mentira.

Después la convierten en “amenaza”.

Y luego intentan usarla como excusa para justificar nuevas agresiones contra un país soberano.

Publicación de Roberto Morales Ojeda:

https://x.com/DrRobertoMOjeda/status/2058134470394327383?s=20

Frente a la mentira, verdad organizada.

#LaPatriaSeDefiende

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Redacción Cubaperiodistas
Medio de Comunicación de la Unión de Periodistas de Cuba

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