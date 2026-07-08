Reporteros cubanos del deporte conmemoran su día mundial

Sofía González Angulo y María Fernanda González Hernández

En celebración al día del mundial del periodista deportivo, tuvo lugar esta mañana en el Café Taberna El Costiillar, un encuentro entre los colegas de esta profesión.

Más allá de ser un acto formal, fue —como lo afirmaron los anfitriones— “una reunión familiar” en la que estuvieron presentes José Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder); Karel Luis Pachot, director jurídico del organismo; el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo Bello junto a los vicepresidentes de la institución; y además una representación de los reporteros del deporte en los medios nacionales.

Las palabras inaugurales, en voz de Carlos Alberto González, presidente del Círculos de Periodistas Deportivos de la Upec, estuvieran cargadas de admiración hacia aquellos que marcaron la historia del periodismo deportivo cubano y entregaron el batón a los jóvenes que hoy los honran.

Se recordarán las trayectorias y los aportes de Enrique Montesino, Héctor Rodríguez, Eddy Martín, Luis Félix, Roberto Pacheco, Armando Hernández y Abelardo Viera.

José Antonio Miranda ofreció una actualización acerca de los preparativos de la delegación cubana para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Miranda afirmó qué “son tiempos difíciles para los deportes de alto rendimiento”; sin embargo, consideró un éxito haber logrado la clasificación 506 atletas en 37 deportes y 43 disciplinas, superando la delegación de San Salvador 2023.

La preparación de los deportistas representa un gran reto desde el punto de vista financiero y logístico, afirmó el directivo. Además, subrayó que se dejó de asistir a encuentros clasificatorios de disciplinas como la natación por los problemas financieros que atraviesa el país.

De acuerdo con Miranda, el pronóstico de galardones dorados de la delegación cubana es de más de 68 premios, la que además se propone figurar entre los tres primeros países del medallero.

El espacio también fue el lugar idóneo para debatir sobre las nuevas transformaciones que incorporará la sociedad cubana y, de acuerdo con Ricardo Ronquillo, debemos buscar la manera ejercer el periodismo y adaptarlo a esta nueva realidad.

Foto de portada: El encuentro en conmemoración al Día Mundial del Periodista Deportivo, fue —a decir de los anfitriones— “una reunión familiar” en la que se homenajearon a las distintas personalidades de la profesión que dejaron su marca en la historia.

De acuerdo con José Antonio Miranda, director de Alto Rendimiento del instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), el pronóstico de galardones dorados de la delegación cubana es de más de 68 premios.

El encuentro del Círculo de Periodistas Deportivos de la Upec, fue espacio de debate sobre la manera de ejercer el periodismo y adaptarlo a la nueva realidad que vive Cuba.

Fotografías: Sofía González Angulo