Bruno Lonatti: Es preciso que nos articulemos quienes queremos y debemos enfrentarnos a la filosofía del caos informativo

En su segunda jornada de trabajo la V edición del Coloquio Patria se interna en la búsqueda de nuevas formas de enfrentamiento al discurso de los medios hegemónicos.

Durante el panel de la mañana, periodistas de Rusia Today relataron algunas de sus vivencias en un canal que sebe saltar no pocos obstáculos. Recordaron que RT es un medio estigmatizado por el Estado ruso, que RT en Europa es un canal censurado por Ley y que los corresponsales rusos en Estados Unidos son considerados como agentes extranjeros.

El argentino Bruno Lonatti se refirió a la manipulación mediática en los jóvenes, en tanto que lo espontáneo, lo aislado, no funciona, es preciso una organización, una articulación frente a quienes queremos y debemos enfrentarnos a la filosofía del caos informativo.

Sabemos, dijo, que cualquiera con un celular genera información falsa, o no.

Una recomendación importante fue la de intentar elaborar mensajes tanto para los que piensan como nosotros como para los que piensan de manera diferente, a estos últimos enviarles mensajes que los hagan pensar. Para todo esto es preciso ser muy creativos, pues los medios hegemónicos lo son.

Bruno Lonatti, de Argentina, considera que desde Cuba este enfrentamiento es mucho más difícil, por las limitaciones tecnológicas no sólo para los cubanos sino también para quienes visitan la isla.

Esclareció poniendo su propio ejemplo: “ yo no puedo entrar desde aquí a las páginas con las que trabajo, pues están censuradas por el bloqueo”.

Recomendó que Cuba debe construir o adquirir herramientas digitales propias, basadas en modelos chinos o europeos, pues las que utiliza procedentes de Estados Unidos, están vetadas para la isla.

No tener ese sistema propio impide comunicación fluida con América Latina, donde estas facilidades estadounidenses no están bloqueadas.

Lonatti reflexionó sobre la centralización de los contenidos y el uso de estrategias comunicacionales en disputas territoriales, tomando como ejemplo el caso de las Islas Malvinas. Señaló sobre intentos de influir en la percepción social mediante la apropiación de discursos en el espacio público y digital.

Desde otro ángulo, en el panel “Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales”, el periodista español Pascual Serrano formuló que los procesos de agresión contemporáneos a los países no se limitan al plano militar, sino que incluyen una preparación previa en el campo comunicacional.

“Bombardear un país es un hecho de violencia, pero también existe una construcción mediática para hacerlo posible”, aclaró, al tiempo que explicó que se crean representaciones de “países convulsos” o “estados fallidos” como parte de estrategias de deslegitimación.

Serrano advirtió que la desinformación no es un fenómeno exclusivo de la era digital, y reconoció que con la expansión de internet y las redes sociales ha alcanzado una mayor velocidad y alcance. En ese sentido, llamó especialmente la atención sobre nuevas formas de fake news en las que no solo se difunden falsedades, sino que también se siembra la duda sistemática, debilitando la confianza en la información disponible y “neutralizando la verdad”

En su jornada final este sábado 18, el V Coloquio Patria abrirá el panel: “Comunicar para la movilización, por Hannah Priscilla Craig, de Estados Unidos.