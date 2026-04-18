V Coloquio Patria, tres jornadas de solidaridad y esperanza a favor de Cuba

Durante tres largas jornadas se debatió en La Habana acerca de la comunicación en tiempos de guerras informativas, frente a la hegemonía global que pretende dominar el pensamiento y manipular las ideas.

En su V Edición participaron en el Coloquio Patria 54 invitados internacionales y más de 6000 nacionales, quienes dialogaron sobre la búsqueda de caminos para articular herramientas y tecnologías con el objetivo de enfrentar al dominio totalitario de los grandes centros de poder.

Comunicar Solidaridad fue el panel que abrió el último día de trabajo. La venezolana Blanca EeKout habló sobre acciones que difunden apoyo y hermandad como, por ejemplo, la primera visita de Fidel a Venezuela luego del triunfo revolucionario el 23 de enero de 1959, cuando avizoró un futuro posible para toda la América.

En fecha mucho más temprana, en momentos en que el proyecto libertador había sido derrotado, Fidel habló al pueblo de Bolívar, al pueblo del futuro, al pueblo de Chávez: “Solo podemos brindarle fe, confianza en su destino”.

“No soy un catedrático de la comunicación, soy un militante de la comunicación. La Revolución Cubana no deja de mirar al que combate con los pies en la tierra”, advirtió Alberto Mas, de Argentina.

Los panelistas coincidieron en que hoy estamos en guerra mediática, pero guerra al fin. Recordaron al Che Guevara cuando dijo que el aprovisionamiento más importante de la fuerza guerrillera es el armamento quitado al enemigo. Fidel, en 1999, ya había dicho: “Internet parece inventado para nosotros”.

Al panelista Manolo Santos, de Estados Unidos, le correspondió un tema singular: Fidel y la Comunicación. Comenzó por hablar de la emisora Radio Rebelde una de las armas más potentes que tuvo la Revolución en momentos en que no existía internet y ni se soñaba con digitalización ni redes sociales.

Radio Rebelde, dijo, tuvo la visión de hablar con la verdad y crear un arma indestructible: la confianza del pueblo.

Ejemplificó las armas comunicacionales de Fidel como la llamada Operación Verdad de 1959, conferencia de prensa a la que fueron invitados a La Habana más de 100 periodistas de todo el mundo para desmantelar la campaña fabricada y evidenciar que la Revolución no era una tiranía sangrienta.

En un análisis de cómo Fidel orquestaba la comunicación recordó una afirmación del Jefe de la Revolución cuando dijo: “la confianza no se fabrica, tiene que ser conquistada”. Asimismo, dio importancia a la forma en que Fidel escuchaba y aprendía del propio pueblo.

Por todo ese recuento, el panelista Manolo Santos dijo estar seguro de que Fidel y Patria son dos fuerzas que persisten hoy en “todos nosotros”, cubanos y no cubanos.

Luego de las anteriores afirmaciones, fue proyectado un audiovisual con entrevistas breves, sencillas, pero muy auténticas, donde gente de pueblo expresa que a pesar de todas las dificultades padecidas por los cubanos hoy día, llevarán adelante el proyecto social que les legó Fidel.

El acto de Clausura de la V Edición del Coloquio Patria contó con la presencia de, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Partido y Presidente de la República.

La Declaración Final estuvo a cargo de Rosa Miriam Elizalde, Presidenta del Comité Organizador del evento.

“…reafirmamos el carácter profundamente político, histórico y estratégico de este encuentro, que rinde homenaje a la primera gran derrota del imperialismo en América y a la vigencia de las ideas emancipadoras de la Revolución cubana”, afirma la Declaración.

Y agrega: “Condenamos el uso de tecnologías digitales, inteligencia artificial, sistemas de vigilancia automatizada y arquitecturas algorítmicas en el desarrollo de agresiones militares, ocupaciones, bloqueos y campañas de guerra psicológica, con especial preocupación por su utilización en conflictos como los que afectan a Palestina, Líbano e Irán, donde se combinan operaciones militares con estrategias de dominación informativa”.