El cumpleaños 65 de La voz de Cuba

El primero de mayo de 1961 comenzó sus emisiones la Onda Corta Experimental de Cuba, conocida hoy en casi todo el mundo como Radio Habana Cuba (RHC). Nació como una necesidad de la Revolución cubana, que desde el primer año del triunfo fue calumniada y atacada con mentiras, con el objetivo de desacreditar las acciones del Gobierno Revolucionario. No existía internet, ni redes sociales, ni inteligencia artificial, pero subsistía la infamia del Gobierno de Estados Unidos para acallar la verdad sobre Cuba, algo que persiste 65 años después.

La tramposa campaña de propaganda, iniciada pocos días después del triunfo del 1ro. de enero de 1959 por medios de prensa estadounidenses, se difundía en América Latina y el mundo. Dicha maniobra se basó en la utilización de la carga emotiva del término “baño de sangre”, del cual supuestamente eran víctimas, indiscriminada y masivamente, partidarios de la recién depuesta tiranía batistiana.

Entonces, Fidel Castro, ese líder que viajaba al futuro y volvía para contarlo, no dejó avanzar tales infamias, y el 22 de enero de 1959 convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer al mundo lo que realmente estaba ocurriendo en Cuba.

En el Salón Copa Room del Hotel Havana Riviera se reunieron reporteros de las más importantes agencias, periódicos y revistas internacionales, quienes recibieron información directa del propio Fidel Castro. Este evento fue nombrado desde entonces como Operación Verdad.

“Más de 380 periodistas de todo el mundo escuchaban los argumentos de Fidel del porqué de la aplicación de la justicia revolucionaria. “Aquí estamos, señores periodistas, para someternos al veredicto de la opinión pública del continente”, dijo el líder.

Fue Radio Habana Cuba la primera voz que dijo al mundo cual era la realidad cubana tras el triunfo revolucionario. Comencé a escucharla a finales de la década de los ’70, cuando se mostraba como una emisora culta, de pensamiento y muy atractiva. Recuerdo muy bien las voces de los periodistas Orlando Castellanos (1930-1998) y Pedro Martínez Pírez (1937-2024), ambos galardonados con el Premio Nacional José Martí por la Obra de la Vida. Uno desde la cultura y el otro desde la política internacional, sentaron cátedra en el periodismo radial cubano, y sería imposible hablar de esta emisora sin mencionarlos.

Orlando Castellanos fue un entrevistador que llevaba al oyente al escenario de la conversación con el encanto de sus palabras y descripciones.

Fue fundador de Radio Habana Cuba y del famoso programa Formalmente Informal, donde entrevistó a grandes figuras de la cultura de Cuba y de América del Sur. También en esta emisora, con derroche de profesionalismo, creó cinco espacios de diferentes formatos. Dado al buen humor y al chiste sano, tenía el don de atrapar al radioescucha.

Pedro Ernesto Martínez Pirez concebía el periodismo como una necesidad y lo ejerció en prensa escrita, radio, y televisión. En una entrevista a Cubaperiodistas confesó que la llegada de las nuevas tecnologías le vino como anillo al dedo. El correo electrónico fue para él una de más las importantes herramientas de comunicación.

Años después, hay una figura que se volvió ineludible en la radio: la periodista Bárbara Betancourt, quien según ha confesado recientemente, permaneció 45 años en RHC. Estuvo desde que era estudiante y allí se formó como periodista, locutora, y directora de programas.

Hoy día Radio Habana Cuba transmite en siete idiomas y su portal web puede ser leído en cinco lenguas. Desde 1980 transmite en esperanto. Aunque se escucha en casi todo el mundo, sus nichos más importantes se encuentran en Estados Unidos, Brasil y Argentina.

Considerada como la “Voz de Cuba hacia el mundo” tiene además de los espacios informativos, los culturales, deportivos, y los dedicados a la juventud. Transmite programas de interés nacional como la Mesa Redonda.

RHC mantiene su retroalimentación a través de un departamento de correspondencia, el cual le permite el contacto con los oyentes.

Ahora se cumplen 65 años de que el nombre de Radio Habana Cuba fuera utilizado por primera vez durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el 1° de mayo de 1961, en ocasión de la transmisión del acto por el triunfo de las fuerzas cubanas contra la invasión de Playa Girón, que tuvo lugar en la Plaza de la Revolución de La Habana.

Los equipos transmisores de Radio Habana Cuba fueron comprados entonces en Suiza, a la firma Brown Boveri, por el nuevo gobierno revolucionario. Estos consistieron en dos transmisores de 10 kilovatios, dos transmisores de 100 kilovatios y varios sistemas de antenas.

La estación transmisora se ubicó en las cercanías del poblado de Bauta, en plena laguna de Ariguanabo, y se instalaron enlaces telefónicos y de frecuencias ultra altas con los estudios de la emisora Radio Progreso Cadena Nacional, que fueron utilizados hasta tanto se construyeron posteriormente los estudios propios de Radio Habana Cuba en el mismo edificio ubicado en Infanta n.º 105 entre 25 y San Francisco, actual municipio Centro Habana.

La programación de RHC se difunde a través de las bandas internacionales de radiodifusión por ondas cortas dirigidas a América, Medio Oriente y, más reciente, a través de Internet desde su propio sitio web.

La emisora transmite noticias, informaciones y reportajes sobre Cuba y su desarrollo, así como de América Latina y el mundo. Sus archivos cuentan con una fonoteca de música cubana de extraordinario valor patrimonial, difundiendo melodías tradicionales y contemporáneas.

Imagen de portada: Operación Verdad. Fidel compartiendo con un grupo de periodistas. En primer plano, Mario Kuchilán (Tomada de Fidel, soldado de las ideas).