La Inteligencia Artificial en la cobertura de noticias ante situaciones de desastres

El taller Herramientas de IA para la cobertura de noticias sobre el clima y los desastres en las redacciones, tuvo lugar este 29 de abril en la Oficina Regional de la UNESCO, en La Habana. La temática abordada por el medio digital El Mitin, clausuró una serie de talleres sobre la manera de comunicar ante situaciones de desastres.

La periodista dominicana Carolina Pichardo, directora del periódico ambiental Raíz Climática, con diez años de experiencia en investigaciones sobre clima y medio ambiente, explicó que la integración de herramientas IA a las redacciones de los medios de comunicación “exige proteger valores éticos como la veracidad, honestidad, justicia y transparencia”.

Además, analizó encuestas de varias universidades reconocidas a nivel mundial que tratan la confiabilidad del público en medios que utilizan abiertamente la IA. Al respecto dijo que las tareas que a los lectores no le resultan alarmantes, ni afectan la veracidad del medio, son la revisión ortográfica, el análisis de datos, las traducciones y la creación de gráficas e infografías.

Por otro lado, la periodista afirmó que “está pronosticado que en 2026 la IA se consolide como la columna vertebral de las redacciones”, pero aclaró que “es responsabilidad del periodista la verificación y la forma de narrar relatos profundos”.

En cuanto a los temas relacionados con el clima, afirmó que las citadas herramientas son utilizadas para procesar datos masivos y detectar riesgos ambientales en tiempo real. Sin embargo, llamó al uso consciente de estos medios y explicó que entrenar un modelo de IA grande como Chat GPT-3 emite de 224 a 300 toneladas de dióxido de carbono (Co2) –la misma cantidad que emanan 115 vuelos de Nueva York a Pekín–, por lo que considera contraproducente su abuso en asuntos medioambientales.

Como parte del aprendizaje, la periodista venezolana María de los Ángeles Ramírez habló de sus experiencias con la IA en uno de sus trabajos de periodismo de investigación: el monitoreo de la explotación minera ilegal en el sur de Venezuela.

Sobre ello, Ramírez admitió que la utilización de la IA había sido de gran ayuda para el estudio realizado, pero recordó que “es una herramienta aliada que comete errores”, por lo que considera que es un complemento para el periodismo, mas no un sustituto del profesional de este sector.

Por otro lado, la directora de Raíz Climática mencionó algunas situaciones en las que no es recomendable utilizar dichas herramientas: “Cuando no puedes comprobar la fuente, para tratar temas sensibles y cuando inventa anécdotas que no son reales”.

El encuentro estuvo marcado por explicaciones paso a paso de cómo utilizar varias de las herramientas –casi todas gratuitas– en que se pueden apoyar las redacciones de los medios de comunicación del país; entre ellas, Perplexity, Notebook LM y Anara.

Organizado por el Instituto de Información y Comunicación Social y la Oficina Regional de la Unesco en Cuba, el taller Herramientas de IA para la cobertura de noticias sobre el clima y los desastres en las redacciones fue un espacio de descubrimiento de nuevas formas de hacer periodismo en dichas circunstancias, cuando lo que se busca es información minuto a minuto, pero sin olvidar la veracidad que caracteriza al periodismo cubano.

Imagen de portada: “La directora de Raíz Climática mencionó algunas situaciones en las que no es recomendable utilizar dichas herramientas: ‘cuando no puedes comprobar la fuente, para tratar temas sensibles y cuando inventa anécdotas que no son reales’”. Foto: de la autora.