Patria con Fidel abrió sus puertas en la mañana de ayer

La V edición del Coloquio Patria, que transcurre en la Estación Cultural de Línea y 18 en el Vedado capitalino, que sesionará hasta mañana 18 de abril, tuvo ayer la jornada inaugural con numerosas intervenciones y talleres, y la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

Asistieron, además, los miembros del Buró Político Roberto Morales Ojeda y Bruno Rodríguez Parrilla, así como Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Rosa Miriam Elizalde, presidenta del Comité Organizador del Coloquio Patria y Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas.

En la jornada inaugural, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, mediante un mensaje en video expresó su beneplácito por la celebración del evento, que consideró como una impronta en la lucha contra la desinformación. Recalcó la inadmisibilidad de las sanciones unilaterales ilegales y destacó la importancia de este foro como “vanguardia del sentido común”.

Desde un mensaje audiovisual, el presidente de la red Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, envió “los más sinceros afectos” y saludó la continuidad del Coloquio Patria en Cuba.

Se refirió a los profundos cambios políticos y estratégicos que atraviesa el mundo actual, e instó a fortalecer una comunicación “desde el Sur, libre y articulada”, mediante mecanismos de coordinación conjunta entre los pueblos.

Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas, en sus palabras de apertura, mencionó mencionando las tensiones que enfrentan hoy las familias y los sistemas sociales en Cuba, en una circunstancia de asfixia doméstica, política y económica.

Reiteró que el bloqueo contra Cuba ha llegado a límites excesivos y avizoró los riesgos que corre la supervivencia de una civilización.

Ronquillo recalcó el decoro y la resistencia del pueblo cubano, y rememoró el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución y la coincidencia del Coloquio con esta fecha histórica. Exhortó a construir una conciencia crítica frente al “nuevo desorden infocomunicacional mundial” y a promover un humanismo renovado ante lo que calificó como “brutalidad imperial”.

Alertó Ronquillo acerca de las campañas de manipulación mediática dirigidas contra países como Irán, Venezuela y Cuba, e insistió en la necesidad de unidad, en sintonía con el pensamiento de Fidel Castro. “El Coloquio Patria nos arma para el Girón comunicacional del siglo XXI”, expresó.

La jornada inaugural contó con las interpretaciones del grupo Vocal Sampling . De inmediato iniciaron talleres y paneles donde fueron abordados los siguientes temas: la Automatización de producción radial con inteligencia artificial: flujos de trabajo, por Oleg Vyazmitínov, director del servicio de radio de Sputnik Mundo, de Rusia. El humor político en tiempos de crisis, por Mirko Casale, director del programa de humor político “Ahí les va”, de RT. Rusia, y Batalla del algoritmo por Pedro Santander de Chile.

Para hoy, 17 de abril, los temas serán: Cómo fabricar reels políticos con IA por Estanislao Santos, de Argentina; La realización audiovisual política: experiencia de Shok Argentina, por Manuel Fernández Serrano de Argentina; Analítica en redes y técnicas de escucha social para la elaboración de estrategias por María Fernanda Ruiz de Argentina.

El sábado 18 el tema será: Comunicar para la movilización, por Hannah Priscilla Craig, de Estados Unidos.

En las tardes noches habrá presentación de propuestas culturales de las que podrá participar el público no acreditado. El evento promueve la participación popular de todo el que tenga interés en los asuntos que allí se tratarán.

Como ya se ha informado el V Coloquio Patria está auspiciad por la Unión de Periodistas de Cuba, en conjunto con Casa de las Américas y el Capítulo Cubano de la Red de Redes en Defensa de la Humanidad.

En la tarde del primer día asistimos a la conferencia Batalla del algoritmo, dictada por

Pedro Santander de Chile, donde explicó cómo los algoritmos son una herramienta que podemos usar a nuestro favor siempre que sepamos hacerlo.

Pedro Santader es Profesor titular de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En entrevista concedida a Cubadebate Santander dijo no conocer a profundidad la realidad cubana en la que distingue cinco públicos diferentes y cinco mensajes distintos

Santander reconoció que no conoce a fondo la realidad cubana, pero se animó a dar una sugerencia. “Cuba tiene que segmentar muy bien tres, cuatro tipos de público”,afirmó.

Uno, el público cubano de la isla. Dos, los que apoyan el proceso desde Latinoamérica. Tres, la audiencia occidental, la anglosajona. Cuatro, los cubanos que viven en Estados Unidos. Y cinco: el enemigo. “Tiene que haber una comunicación orientada al enemigo, teniéndolo a él como referencia”, afirmó.

El experto chileno alertó sobre un error común: confundir los mensajes. “A veces vemos cosas muy domésticas que nos llegan, y al revés, el público cubano recibe cosas pensadas para el mundo internacional. Eso está mal”, dijo.

“Como nunca, nuestra moral, nuestros estados de ánimo, están muy ligados a la comunicación digital”, aseveró.

Puso ejemplos sencillos: “Hay jóvenes que se deprimen por cosas de las redes sociales, otros que se organizan. Imagínate eso por millones de personas”. Y si eso pasa en la vida cotidiana, también pasa en la política. “A través de la comunicación nos pueden desalentar y desmoralizar, y eso significa desmovilizar. Pero también podemos usarla para moralizar, para elevar la moral y movilizar corazones y mntes”.

Santander señaló lo que a su juicio es el mayor logro del Coloquio Patria. “Diversas mentes de América Latina que están en la batalla comunicacional se conocen, se reúnen, se coordinan”.