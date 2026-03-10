De la Distinción… a los concursos, la virtud que premia

“Los tiempos de crisis elevan la importancia del periodismo, una profesión que acompaña a la ciudadanía en esa aventura hermosa y difícil que puede ser la vida”, afirmó Yisell Rodríguez Milán, periodista de Granma, en nombre de los 14 compañeros —entre colegas, personalidades vinculadas a la prensa y directivos del sistema de la UPEC— que recibieron en la Casa Central la Distinción Félix Elmusa, máxima condecoración del sector.

Por los días en que desde otras provincias se completa la entrega de la Distinción a 36 figuras de relevancia para el gremio en el país, como parte del programa de la actual jornada de la prensa, Yisell pronunció un discurso breve como una nota y hondo como editorial.

Le escucharon colegas de medios nacionales, condecorados o no, y dirigentes de diverso perfil: Luis Morlote, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido; Ricardo Ronquillo, líder de la UPEC; Katia Rodríguez, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, y Jorge Luis Aneiros, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba. Juvenal Balán, Premio Nacional José Martí por la obra periodística de la vida, también estuvo, en familia, en la ceremonia.

Yisell describió cómo es 2026 para los periodistas: un año “especialmente arduo”, no solo por el drástico golpe a la prensa impresa, sino también “…por la difícil contingencia energética que vivimos y que nos obliga a reinventar la manera en que ejercemos la profesión entre largos apagones y severas dificultades para la movilidad, mientras desde Estados Unidos el presidente de ese país justifica nuestra asfixia”.

Ella y sus 13 colegas tenían ya en el pecho las medallas, colocadas amorosamente por Morlote y Ronquillo, cuando recordó la figura de Félix Elmusa, el reportero y jefe de información que combinó “la pasión por el periodismo con el ejercicio activo de la militancia revolucionaria” y al cabo se enroló en la expedición del yate Granma. Después caería asesinado, afirmó Yisell, “con la misma certeza con que, a estas alturas del siglo XXI, no pocos reporteros estaríamos dispuestos a dar la vida por nuestra patria”.

La entrega de la Distinción Félix Elmusa fue acompañada esta vez con la de los diplomas a los ganadores —solo de la capital, dadas las dificultades con el transporte— de los concursos nacionales de periodismo histórico y de periodismo deportivo de 2025 y la lectura de la convocatoria a la sexta edición del primero de ellos.