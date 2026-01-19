Premios y menciones concurso deportivo González Barros 2025

Periodismo Hipermedia

A pesar de que existe un gran potencial para la elaboración de productos multimediales, la muestra este año en concurso no mostró una alta participación y la mayoría fue de Ideas Multimedios, cuyos trabajos sí exhiben convergencia de recursos textuales, gráficos, sonoros y visuales, y en algunos casos también infográficos.

Después de analizar todas las propuestas, el jurado decidió otorgar el premio al conjunto de reportajes: Ajedrez en Cuba: ¿Por qué se perdió la masividad? (+Audio y Video) y Ajedrez en la Mendive: Por donde empieza la masividad (+Fotos, Audio y Video), de los autores Angélica Arce Montero y Enrique González Díaz (Enro), de Ideas Multimedios.

Además del empleo de recursos multimediales, aborda un tema de alta sensibilidad, sobre todo, por el impulso dado por el Comandante en Jefe Fidel Castro a la práctica masiva del deporte ciencia.

Hay diversidad de fuentes, desde jóvenes ajedrecistas hasta expertos, y los lenguajes empleados contribuyen a la comprensión de ambos reportajes.

Prensa Impresa

El jurado de Prensa Impresa integrado por Joel Mayor Lorán y Joel García León, luego de analizar las obras presentadas al concurso de colegas de los principales medios impresos del país y por unanimidad, decidió entregar los siguientes premios:

– Mejor trabajo periodístico en Prensa Impresa:

A la entrevista Yo peleé con un tren, de Daniel Martínez Rodríguez, del periódico Trabajadores.

Por la excelente historia que el periodista logra extraer de un entrevistado poco conocido y que tuvo el honor y la oportunidad de pelear tres veces con Teófilo Stevenson. Es una obra que entremezcla literatura con buenas preguntas y sobre todo con una factura que se diferencia de las entrevistas tradicionales de preguntas y respuestas, lo que hace al lector disfrutarla de principio a fin.

Además, el jurado decidió entregar tres menciones, dada la calidad de los trabajos presentados.

– A la crónica: Ramón Núñez o cuando la pelota cubana de fútbol no era tan cuadrada, de Miguel Terry Valdespino, del periódico El Artemiseño

– A la crónica Mis seis deudas con Pedro Medina, de Rafael Pérez Valdés, de la revista Bohemia.

– A la entrevista Liván Moinelo, entre el mito y la realidad, de Angelica Arce Montero, de Cubadebate.

Premio Enrique Montesinos Delvaty

Luego de analizar la muestra presentada y atendiendo al objetivo de premiar el mejor trabajo interpretativo en cuanto al manejo de datos, estadísticas y una valoración certera sobre el tema, el jurado decidió, también por unanimidad, entregar este premio a:

– El artículo ¿Se acabaron los rayos jamaicanos?, de Julio César Mejías Cárdenas, de Prensa Latina.

Por la exhaustiva y profunda investigación en un tema de amplia repercusión como lo que está sucediendo con la velocidad en el atletismo, marcada por muchos años por corredores jamaicanos. El periodista logra describir, comparar e interpretar el fenómeno sin perder el hilo conductor de lo que quiere demostrar, lo cual no se le impone al lector, quien sale además complacido con el modo de narrarlo.

Consideraciones finales:

A pesar de que sigue siendo poca la muestra para la cantidad de medios impresos del país y el buen periodismo deportivo que se realiza en muchos de ellos, el jurado quiere resaltar la variedad de temas y la calidad de las obras en sentido general, las cuales propone socializar a través de los mecanismos del Círculo de Periodistas de la UPEC y que sirvan para futuros debates profesionales del periodismo que necesitamos.

Televisión

El jurado de televisión integrado por Carlos Alberto González García, Ernesto Ruiz Ramos y Milton Díaz Cánter, luego de analizar las obras presentadas al concurso de colegas de Tele Rebelde, Canal Cubano de Noticias, Cubavisión Internacional, Centrovisión Yayabo y Tunas Visión decidió, por unanimidad, entregar los siguientes premios:

– Mejor trabajo periodístico en TV:

Al documental El retiro de la mejor, de Yisel Filiú Téllez, de Tele Rebelde.

Por la excelente factura de la obra, a partir de una bien diseñada estructura dramática y un apropiado uso de los elementos del lenguaje audiovisual, que posibilitaron compendiar en una valiosa pieza televisiva el histórico momento del adiós al deporte activo de la extraordinaria paratleta cubana Omara Durand.

Por la capacidad de la pieza de mostrar además con belleza y emoción la figura de Omara, destacando sus valores como ser humano.

– Mejor cobertura deportiva del año en TV:

A la cobertura de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, de Boris Luis Leiva Padrón, de Tele Rebelde.

Por haber logrado realizar con acierto el seguimiento informativo de la participación cubana en ese evento multideportivo.

La cobertura incluyó diversos géneros periodísticos para abarcar diferentes aristas de los Juegos, desde el seguimiento noticioso con inmediatez de los resultados de nuestros atletas, hasta el entorno competitivo que envolvía el evento y el ambiente que se respiraba en nuestra delegación.

La labor de cobertura del evento tuvo el valor agregado de que el periodista logró mayor integralidad en su labor, al asumir también la función de editor, y complementó su trabajo para la pantalla abierta con la publicación en diferentes plataformas digitales.

Radio

Después de escuchar todos los trabajos el Jurado decidió otorgar Premio Compartido.

Premio título: La Hazaña se llama Aquino, género radio documental, periodista Miguel León, de Radio Cumanayagua.

Observaciones: Es una obra en la cual el realizador cuenta con testimonios de su protagonista, autor de una de las actuaciones más impresionantes de la pelota cubana, además de un sentido homenaje a un héroe local. Aplica un diseño sonoro muy logrado y coloca al oyente en el escenario de los hechos con un estilo convincente que hace ameno el hilo conductor de la historia.

Permio título: Los dos juntos, género Crónica, del periodista Jorge Ernesto Angulo, de la COCO.

Observaciones: el realizador aborda con los matices propios del género la coincidencia en fechas de la desaparición física de dos entrañables amigos: Fidel Castro y Diego Armando Maradona. En la obra se mezclan acertadamente los recursos literarios, periodísticos y radiales.

Menciones:

Yunel Hernández de Radio Rebelde. Género Crónica.

Lizandra Gómez de Sancti Spíritus. Género Entrevista.

Narración Deportiva. Medalla de Oro de la judoka Dayanara Curbelo en los Juegos Panamericanos de la Juventud 2025.

Observaciones: Trabajo hecho con una buena descripción y emotividad, con un magnífico empleo de los elementos específicos de ese deporte.

Miguel Lazo. Emisora Radio Rebelde.

En la especialidad de Cobertura no se recibió ningún trabajo.

Gráfica o Fotografía

Luego de analizar las obras concursantes en la categoría de Fotografía Deportiva se llegó a la conclusión de entregar el premio a Roberto Morejón, del Diario JIT.

El autor selecciona y envía para este concurso una serie dedicada a la lucha titulada: Takles, Desbalances y Lágrimas. donde muestra todo el dominio técnico y comunicativo y las necesarias herramientas en esta profesión.