Miradas en la UPEC desde Lente Artístico

“Ustedes rescatan la poesía de la ciudad y apuestan por la belleza en una época en que hace tanta falta”, dijo a los artistas presentes Francisco Rodríguez Cruz, vicepresidente nacional de la UPEC, en la apertura, en la Casa de la Prensa, del X Salón de Fotografía de Arquitectura y Patrimonio Construido “Lente Artístico”, dedicado este año al eclecticismo.

Frente a Ricardo Ronquillo, líder del gremio reporteril cubano, Rodríguez Cruz refirió el provecho que entraña presentar a los fotorreporteros la manera en que otros profesionales ven el mundo desde otra percepción y con otro objetivo.

“Es —concluyó el vicepresidente de la UPEC— un modo de llamar la atención sobre la ciudad, desde lo artístico, pero con la sensibilidad de apuntar hacia lo que hay que defender y proteger”.

La apertura del Salón fue compartida con Yasset Llerena Alfonso, colíder, con Gerardo de la Llera Suárez, del proyecto Lente Artístico, que a sus 15 años de creado muestra plena solidez.

Llerena Alfonso agradeció la acogida de la muestra en el recibidor y en la galería de la UPEC y explicó que ella contiene no un año sino tres lustros de creación con una curva ascendente de una exposición a otra. “Es —dijo— la plasmación de la sensibilidad de detenerse ante una piedra, antes cada obra restaurada, es la poética frente a la creación de otros”.

En medio de 59 obras de unos 40 creadores, Llerena Alfonso agradeció la confluencia en el Salón de las instantáneas de Lente Artístico y de obras premiadas en el primer concurso de fotografía de la Revista Hola Habana, de Canal Habana, y elogió particularmente el regreso de “pequeños gigantes que nos deslumbran”.

Estos últimos son cinco niños del emprendimiento “Miamar”, de la Casa Guayasamín, de La Habana Vieja, que bajo el liderazgo de la psicóloga Laura Cepera atesora en cinco años valiosas experiencias artísticas y humanas en torno al acercamiento de los pequeños al arte fotográfico.

Desde sus inicios, “Lente Artístico” cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Patrimonio, la Fototeca de Cuba, el Sello Arte Cubano, la UNAICC, la UNEAC y la Escuela de Fotografía Creativa de La Habana. Otras instituciones se han sumado en el camino. Se ha asomado a otras ciudades cubanas como Santiago, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey y a urbes de otras naciones, como Toronto, Nueva York y Madrid.

En todos los casos, despierta el interés por la conservación del patrimonio construido e involucra a los participantes, en su mayoría jóvenes, en los programas para defenderlo.

El proyecto ha contado en 15 años con el aporte y el deslumbramiento de más de un centenar de fotógrafos de diverso origen y calificación, igualados quizás en el título que más les honra: el amor por la instantánea y por los valores del patrimonio cultural cubano, sea tangible o intangible. La apertura del X Salón estuvo particularmente animada por la actuación de pilares cubanos del segundo grupo: los artistas del proyecto “Turbante y estilo” que alegraron a los asistentes con esas estampas tan nuestras que pueden saciar el mejor apetito de una fotografía.

Imagen de portada: Foto del autor.