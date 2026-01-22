Las conexiones mundiales de un Festival de la Prensa

Los desafíos de los periodistas para contribuir a la invulnerabilidad comunicacional de Cuba fueron comentados por Ricardo Ronquillo Bello, presidente nacional de la UPEC, en las palabras de apertura del VI Festival Nacional Virtual de la Prensa “Julio García Luis”, acogido en la Casa de la Prensa tras conmociones recientes referidas por él: la agresión a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, la caída de 32 cubanos leales y las manifestaciones en el país para darle al mundo la opinión de un pueblo.

A teatro lleno en la UPEC, con Yuniasky Crespo Baquero, Alfonso Noya y Ronquillo al frente de sus respectivos equipos de dirección del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, del Instituto de Información y Comunicación Social y de la UPEC, así como con directivos de los medios y otros colegas, el líder del gremio explicó cómo en los hechos el control del relato se disputó tanto como el control de Caracas.

La desinformación y el empleo de tácticas para privilegiar las versiones favorables al Ejército de Estados Unidos fueron mencionadas por Ronquillo, quien demostró que ahora mismo Cuba enfrenta la fase aguda del asalto a su soberanía comunicacional y que lo que saltó por los aires con las bombas y el secuestro es más comprometedor porque compromete los destinos del mundo.

¿Qué tiene que ver eso con el VI Festival Virtual de la Prensa Escrita? Que este, como aclaró Ronquillo, está llamado a saldar deudas sistémicas del modelo de comunicación del siglo XX y sincronizarse con la era de la convergencia.

“Estamos urgidos de otro tipo de organización periodística profesionalizado”, dijo Ronquillo antes de recordar la idea del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de que el avance del sistema de prensa es una urgencia ideológica, política y cultural que debe ser apoyada a todas las escalas. En ese camino, el Festival es catalizador de una transformación exigida desde su propio lema: “Cambios, sí; cambios revolucionarios”.

Tras Ronquillo, la Doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde, jefa del Grupo de Comunicación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores, dictó su conferencia “Transformación de los medios en Cuba. Escenario comunicacional actual”, un riguroso análisis de la gestión comunicacional en un panorama de escalamiento de los recursos se internet en la era de la inteligencia artificial y los sistemas de deep fakes.

La experta condujo al auditorio por el paisaje de internet como campo de batalla simbólica que plantea enormes retos a la Revolución Cubana y analizó las asimetrías estructurales y las amenazas cognitivas en un campo de batalla donde las reglas las pone el adversario.

El funcionamiento de la redacción como sistema convergente, la planificación de los contenidos según las ventanas de conectividad disponibles, la priorización de formatos ligeros, claros y replicables en contextos de baja conexión, la capacidad para la comunicación proactiva frente a las campañas, la alfabetización mediática interna y la creación de observatorios adecuados a cada contexto fueron algunas de sus recomendaciones.

Tras la conferencia de Rosa Miriam Elizalde se abrió paso a la primera de las dos sesiones de presentación de proyectos, conformada esta vez por productos de Cubavisión Internacional, Radio Sancti Spíritus, los periódicos Escambray, Invasor, Ahora y Venceremos, y la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

En paralelo, el jurado, presidido por la Doctora Ana Teresa Badía e integrado además por los doctores Yoelvis Lázaro Moreno, subdirector de Juventud Rebelde, y Oscar Julián Villar, director de Ciencias Sociales y Humanísticas del CITMA; así como por la Máster en Ciencias Talía Fuentes, periodista de Ideas Multimedios, y la Licenciada Bárbara Vasallo, subdirectora de ACN, comenzó la evaluación de la veintena de propuestas presentadas al Festival.

Sus deliberaciones definirán el Premio a la Innovación Periodística “Juan Antonio Borrego Díaz” y el Premio de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana a la experiencia que más tribute a la transformación docente en la carrera.

Como novedades, esta vez se entregará un Premio Especial Centenario de Fidel, por el aniversario del nacimiento del líder de la Revolución, así como otro Premio del Instituto de Información y Comunicación Social que reconozca los frutos visibles de la Ley de Comunicación Social en el modelo de gestión de un colectivo.

Esos premios serán proclamados el viernes 23, al cierre del VI Festival, pero serán entregados en el acto nacional por el Día de la Prensa Cubana, el 14 de marzo próximo.