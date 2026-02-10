Actas de los jurados del Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025:

Prensa escrita:

El jurado de la categoría Prensa Escrita, integrado por Ciro Bianchi, Luis Ángel Gutiérrez y Pedro Antonio García, analizó los 39 trabajos de 17 concursantes y decidió otorgar el premio al trabajo “Las cartas sobre la mesa”, de Luis Raúl Vázquez, del periódico Juventud Rebelde, por abordar el tema de la Crisis de Octubre a través de la carta enviada por Fidel a Nikita Jrushchov y la manipulación y errónea traducción hecha por los traductores soviéticos, quienes les cambiaron verbos a las afirmaciones del líder cubano, lo cual tergiversaba totalmente su contenido.

El artículo se basa en la investigación del profesor Antolín Bárcenas, quien tuvo acceso a los originales rusos realizados por los traductores de la URSS, demostrando la evidente tergiversación, causa de una serie de inferencias erróneas de politólogos e historiadores. De esta forma, dichos originales salvan la responsabilidad de Fidel, quien nunca solicitó el ataque nuclear, sino que emitió como criterio que, si Cuba fuera invadida, no “atacada” como apareció en la traducción, “la Unión Soviética no debería permitir jamás que descargaran contra ella el primer golpe nuclear”.

El jurado otorga además Menciones a los trabajos “Con los ojos de Martí”, de Enrique Milanés, de Cubaperiodistas, y “Había una vez un ‘cable inglés’… en Cienfuegos”, de Vero Rodríguez, de Verde Olivo.

Radio:

El jurado de radio, integrado por Silvia Ivonne Albelo Medina, Luis Enrique Ramos Guadalupe y Andrés Augusto Machado Conte, decidió oOtorgar el Premio de esta categoría a “Cangamba es testigo de resistencia y heroicidad”, de la periodista Lisandra Gómez Guerra, por la excelente utilización de los recursos sonoros y archivos de voz, que le impregnaron fuerza e impacto a la narración.

La colega logra en este trabajo exactitud y contraste en los testimonios para significar la magnitud de un hecho que dejó huellas en el continente africano y en la historia de Cuba. Se destaca además la adecuada locución.

Además, otorgó Mención a “La Huella y la Memoria: Centenario de la visita de Julio Antonio Mella a Banes”, de la realizadora Yursay Pérez Nakao, por la excelente conducción de la historiadora del lugar, quien incorpora testimonios, ofrece referencias bibliográficas y logra darle la trascendencia necesaria a un hecho que pudiera pasar inadvertido en el contexto de la localidad.

También confirió otra Mención a “La primera autodefensa de Fidel”, del periodista Oscar Salabarria Martínez, por narrar un hecho poco divulgado de la historia del Comandante en Jefe Fidel Castro, que adquiere amplio valor testimonial en el año de su centenario. Se percibe aquí la investigación para la realización del radiodocumental, al incorporar segmentos de dramatización y hacer buen empleo del discurso radiofónico y la locución.

Este jurado analizó 11 obras de profesionales de las diferentes provincias del país que abordaron temas diversos del perfil histórico y, tras ello, consideró muy positivo el tratamiento del radiodocumental, un género de los menos tratados en el medio, y del testimonio. En ambos casos se apreció la multiplicidad de fuentes y la entrega de materiales de probado valor histórico.

Televisión:

El Jurado de la categoría Periodismo Audiovisual, integrado por Jimmy Sariol, Indira Román y Tatiana Zayas, evaluó solamente tres obras y decidió unánimemente otorgar el Premio a “Cuba y Vietnam: hermanos por elección”, de Cubavisión Internacional, transmitido en el año 2025 y presentado al Concurso por Adianez Quintana Sallés (guionista y conductora), Valia Rosa Marquinez Sam (guionista y asistente de dirección) y Cynthia Ibatao Ruiz (guionista y asistente de dirección), con la dirección de Gustavo Cuba.

El trabajo premiado pertenece a la categoría de serie, integrada por 5 capítulos a través de los cuales se profundiza en los vínculos entre Vietnam y Cuba. Combina entrevistas con locución en off , graficadas con imágenes reales de la actualidad e imbrica con acierto relevantes imágenes de archivo para hilvanar una historia atractiva.

Este audiovisual aborda relaciones culturales, históricas, científicas, económicas, comerciales y políticas, haciendo referencia a José Martí, Ho Chi Minh y Fidel Castro. Sus recursos narrativos logran, de manera eficiente, tributar al desarrollo del tema. Tanto el guion como la realización conforman un programa con objetivos bien definidos que se cumplimentan de forma equilibrada en el devenir de la serie.

Otra cuestión destacada es la selección de los entrevistados, todos importantes protagonistas, especialistas y/o participantes de los hechos que se narran, algo que, además de constituir en sí mismo un documento histórico de valor indiscutible, contribuye a establecer un adecuado nivel de credibilidad para el espectador.

La fotografía, los encuadres de las entrevistas, la superposición de imágenes y la mezcla de sonidos son variables utilizadas de forma excelente en cada segmento de la serie. La locución en off y la locución ante cámara de Adianez es otro de los aspectos positivos que logra interesar al público.

Sin dudas, este material constituye un valioso aporte al conocimiento de las relaciones entre Vietnam y Cuba. Su apreciación es muy valiosa en la actualidad, cuando nuestro país eleva la importancia de ese acercamiento bilateral.

Hipermedia:

El Jurado del Concurso de Periodismo Histórico en la categoría de Hipermedia, integrado por Judiel Reyes Aguilar, secretario de comunicación y relaciones públicas de la UNHIC, filial Villa Clara; y los periodistas Joel Mayor Lorán y María Caridad Guindo Gutiérrez, valoró 15 obras de 11 autores de siete provincias y decidió conceder su Premio a “María Teresa Mora, la joven que impresionó a Capablanca”, de Angélica Arce Montero, de Ideas Multimedios.

El dictamen destaca que dicho trabajo rescata una figura histórica de gran relevancia y a la vez poco divulgada: María Teresa Mora, la primera mujer cubana y una de las primeras en el mundo en alcanzar el título de Maestra Internacional de Ajedrez, discípula directa del genio José Raúl Capablanca. De manera especial, el jurado valoró el enfoque de género y la mirada al empoderamiento femenino que atraviesa la narración.

El trabajo no solo cuenta una historia de éxito personal, sino que la sitúa como un acto de resistencia y superación femenina en un ámbito tradicionalmente masculinizado como el ajedrez de alta competencia de la primera mitad del siglo XX. Técnicamente, la obra no se limita a la crónica escrita, sino que construye una experiencia inmersiva y enriquecedora pues integra imágenes de gran valor histórico, que no solo ilustran, sino que activan el patrimonio visual y documental.

De igual modo, la obra emplea hipervínculos de manera inteligente, permitiendo a los lectores ampliar la información sobre personajes y contextos, profundizando a su propio ritmo y construyendo un conocimiento en capas. Incluye un audio disponible tanto en español como en inglés; recurso que amplía la accesibilidad y el alcance internacional de la historia.

Además, este jurado decidió otorgar dos menciones. Una de ellas a “Camino de hierro: ramal ferroviario Santa Cruz del Sur-Camagüey”, de Lázaro David Najarro Pujo, de Radio Camagüey, por rescatar, con profundo rigor y riqueza narrativa, una pieza esencial de nuestra infraestructura e identidad nacional. El jurado valoró la minuciosa investigación histórica que sustenta el relato, en el que el autor no se conforma con la anécdota, en tanto reconstruye el largo y tortuoso camino del proyecto, desde su concepción en 1849 por Gaspar Betancourt Cisneros “El Lugareño” hasta su materialización en 1923. El autor ilumina los entresijos económicos y políticos para mostrar cómo los intereses de compañías norteamericanas, como la Cuba Railread Company, y de figuras locales, como José Miguel Tarafa, fueron decisivos. Este enfoque convierte la obra en una reflexión sobre la soberanía y el desarrollo, ofreciendo una mirada crítica a los mecanismos de su época. A ello se suma el empleo de diferentes recursos de hipermedia como imágenes e hipervínculos y el uso de audios publicados en la plataforma ivoox.com y de videos publicados en Youtube que enriquecen el trabajo.

La otra Mención fue para “Las cuevas de Bellamar: historia, ciencia y algo más” de Luis Ernesto Martínez González, de TV Yumurí, obra que logra, con notable destreza, entrelazar la divulgación científica, la memoria histórica y la valoración patrimonial en un formato digital accesible y atractivo. El autor no se limita a mostrar las formaciones calcáreas, sino que nos guía por la historia del descubrimiento de las cuevas, en 1861, su temprana explotación turística y su relevancia para la espeleología nacional.

Tal enfoque convierte el espacio natural en un personaje histórico vivo cuyas estalactitas guardan tanto tiempo geológico como anécdotas de los visitantes que, por más de 160 años, han contemplado su belleza. El trabajo integra imágenes y documentos patrimoniales de gran valor, como fotografías y recortes de prensa antiguos que no solo ilustran, sino documentan la evolución del sitio. El uso inteligente de hipervínculos permite al lector ampliar información sobre conceptos científicos, figuras históricas y contextos específicos, facilitando un aprendizaje profundo y personalizado. La incorporación de un video de YouTube complementa perfectamente la narrativa escrita, ofreciendo una comprensión integral del tema.