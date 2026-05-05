Cuba: del asedio medieval a la intervención

1 Informe que prueba que el bloqueo mata provoca escozor

Titulares analizados:

“El mito de la baja mortalidad infantil en Cuba se derrumba: 9,9 por cada 1.000 nacidos vivos en 2025” (Diario de Cuba)

“Mortalidad infantil en Cuba: los niños que no encajan en el sistema” (Diario de Cuba)

Parece que el último informe publicado en Washington por un importante centro de investigación ha escocido, y mucho, a estos medios de temática cubana financiados por el gobierno de Estados Unidos. Un informe que muestra y demuestra cómo las sanciones aplicadas por Washington —y que estos medios defienden— no solo atentan contra el derecho a la salud del pueblo cubano, sino que causan numerosas muertes, en particular de bebés recién nacidos.

La mortalidad infantil en Cuba ha aumentado cerca de un 150 % durante el periodo de máxima presión económica, con sanciones especialmente duras entre 2019 y 2024. A ello habría que añadir la actual fase de máxima presión con el bloqueo petrolero, que previsiblemente hará que estas cifras sigan empeorando.

Sin embargo, lo que leemos en estos medios mercenarios al servicio de la política de Trump es otra cosa. Diario de Cuba, por ejemplo, presenta el aumento de la mortalidad infantil, pero culpando al gobierno cubano, cuando el propio informe indica que, antes del endurecimiento de las sanciones, en 2017, la tasa era mucho menor: 4 según Cuba, 4,8 según el Banco Mundial.

Además, el informe señala que las sanciones han afectado de forma directamente proporcional al número de muertes: 1.800 niños y niñas recién nacidas habrían sobrevivido si se hubieran mantenido los niveles anteriores.

Pero estos medios dicen una cosa y la contraria sin problema: lo mismo reconocen los datos que desacreditan el informe. Dan voz a personas que aseguran, sin pruebas, que las cifras están manipuladas o que se maquillan registrando muertes infantiles como fetales.

2 Champán en Miami porque Trump tiene vía libre para bombardear Cuba

Titulares analizados:

“Senado rechaza limitar a Donald Trump en acciones hacia Cuba” (ADN Cuba)

“¡Fracasó el escudo demócrata! Senado de EE.UU. rechaza resolución que buscaba impedir que Trump actúe contra el castrismo” (Cubanos por el Mundo)

“Rick Scott destroza a los demócratas por defender al régimen castrista en el Senado: ‘Deberían estar avergonzados’” (Cubanos por el Mundo)

“Rosa María Payá pide cerrar filas con EE.UU. para lograr la caída del castrismo en Cuba” (Cubanos por el Mundo)

“EE.UU. intensifica operaciones militares cerca de Cuba con drones, IA y patrullas navales” (Cubita Now)

“Por qué también es legítimo usar la fuerza para librarnos de la dictadura cubana” (Cubanet)

Paralelamente, en estos días veíamos cómo en el Senado de Estados Unidos se bloqueaba una resolución destinada a frenar una posible intervención militar en Cuba. Y toda esta prensa financiada por Washington lo celebraba abiertamente.

Se presenta como una victoria que Trump tenga vía libre para actuar contra Cuba. Se habla de “actuar contra el castrismo”, cuando en realidad se está abriendo la puerta a una intervención militar.

Se aplaude a figuras políticas especialmente agresivas y se legitima incluso el uso de la fuerza. Es decir, se difunde propaganda que normaliza una agresión militar contra su propio país.

3 Millones en recortes sociales en EE. UU., lluvia de dinero para medios anticubanos

Titulares analizados:

“EE UU prevé destinar 75 millones de dólares a proyectos vinculados a Cuba” (14ymedio)

“EE.UU.: proyecto de ley mantiene fondos para una ‘transición democrática’ en Cuba” (Cubanet)

Estos medios informan —con un tono aparentemente neutro— de la asignación de 75 millones de dólares a programas vinculados a Cuba: 40 millones para Radio y TV Martí y 35 millones para la NED.

Todo ello ocurre mientras en Estados Unidos se aplican recortes de miles de millones en servicios sociales. Sin embargo, el flujo de dinero hacia medios y organizaciones anticubanas se mantiene intacto.

4 Marco Rubio: culto a la personalidad en los medios anticubanos

Titulares analizados:

“Marco Rubio revela qué va a pasar con Cuba: hay solo dos salidas” (Periódico Cubano)

“Marco Rubio: ‘Para que Cuba mejore, necesita reformas sustanciales, imposibles con esta gente al mando’” (14ymedio)

“Díaz-Canel llama ‘parafernalia’ a la democracia, la prensa libre y los derechos humanos” (14ymedio)

“De diplomático a portavoz: El divertido momento de Marco Rubio en la sala de prensa presidencial” (Cubanos por el Mundo)

Estos medios construyen un auténtico culto a la personalidad en torno a Marco Rubio. Difunden sus declaraciones como si fueran verdades incuestionables, mientras atacan sistemáticamente al presidente cubano.

Incluso recurren a contenidos aparentemente ligeros o anecdóticos para reforzar una imagen cercana y positiva de Rubio, blanqueando a quien impulsa políticas que tienen consecuencias directas sobre la población cubana.

5 Millones de firmas por la soberanía de Cuba vs encuesta pírrica y falsificada

Titulares analizados:

“Cubano, tu firma es por GAESA” (Cubanet)

“Con más de 17.000 respuestas dentro de Cuba, la encuesta de ‘El Toque’ supera las expectativas” (14ymedio)

Mientras millones de personas participan en una recogida de firmas en defensa de la soberanía de Cuba, estos medios tratan de desacreditarla o minimizar su importancia.

En cambio, otorgan gran relevancia a encuestas digitales con una participación muy limitada, en las que predominan posiciones extremas, incluso favorables al uso de la violencia.

6 Reparto de ayuda humanitaria: inventar desvíos sin una sola prueba

Titulares analizados:

“Agravamiento de denuncias por desvío y distribución desigual marcan el reparto de ayuda humanitaria en Cuba” (Cubita Now)

“Denuncian desvíos y distribución desigual de ayuda humanitaria en Santiago de Cuba” (Cubanos por el Mundo)

Se difunden acusaciones sobre supuestos desvíos de ayuda humanitaria sin aportar pruebas verificables. Se habla de “reportes independientes” que, en la práctica, no presentan evidencias concretas.

7 Festejan que los hospitales cubanos dejan de recibir cientos de millones

Titulares analizados:

“Más de 160 médicos cubanos esclavos han retornado de Guatemala” (Cubanos por el Mundo)

Algunos de estos medios presentan como algo positivo la retirada de médicos cubanos de otros países. Sin embargo, esto supone una pérdida significativa de ingresos para el sistema de salud cubano y deja sin atención médica a millones de personas en los países afectados.

8 El doble rasero de los medios anticubanos pagados por Washington

Titulares analizados:

“Una grúa de gran tamaño se derrumba en Hialeah y por poco aplasta varias casas” (CiberCuba)

“Encuentran sin vida a camionero cubano buscado por el FBI” (Cubanos por el Mundo)

“Reportan robo en un comedor para niños en Santiago de Cuba” (Cubanos por el Mundo)

Se observa un claro doble rasero en el tratamiento informativo. Cuando los hechos ocurren en Estados Unidos, se narran sin carga política. Pero cuando suceden en Cuba, se insertan en un relato más amplio de crisis estructural, apoyado en fuentes financiadas por el propio gobierno estadounidense.

9 La manipulación más burda de las palabras de un ministro cubano

Titular analizado:

“Recuperación en Cuba para… ¡2050!” (El Toque)

Se manipulan declaraciones sobre planes a largo plazo para presentarlas como si fueran la única solución inmediata. Se trata de una tergiversación evidente del contenido original.

Así es como estos medios construyen un relato sobre Cuba: alineado con la política exterior de Estados Unidos, justificando sanciones y agresiones, y manipulando sistemáticamente la información (Tomado de Cubainformacion).

Equipo: José Manzaneda, Egoitz Santos, Hafed Mohamed Bachir

Imagen de portada: Foto de EFE.