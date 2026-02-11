Falacias contra Cuba… en “Proceso” (+Video)

“Cuba: alto costo para México”. Es la última portada de la revista mexicana Proceso, que repite la falacia de un supuesto “regalo” de petróleo a Cuba [1].

Falacia 1. Petróleo de México regalado

Esta falsedad era desmentida con total rigor, en rueda de prensa, por el director de Petróleos Mexicanos Víctor Rodríguez: “Si me pregunta si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. Son muy formales en sus pagos” [2].

La periodista de Proceso, Dalila Escobar, no podía creer que su bulo cayera de manera tan vergonzante. Y acaparando el turno de preguntas, insistía en lo mismo, una y otra vez, lo que provocó la protesta del resto de periodistas. Pero ¿qué escribió después en su crónica? Que unos “especialistas consultados” le habían asegurado que Cuba “no ha pagado un solo centavo por esos contratos” [3]. Sin pruebas, ni documentos. Nada.

Falacia 2. Mansiones de la dirigencia cubana

Esta periodista viajó recientemente a Cuba, para “retratar -leemos- los contrastes entre la imparable pobreza social y el cuidado a la jerarquía cubana” [4]. Al regreso, publicó perlas como la siguiente: “organismos de derechos humanos de Cuba indican que en extrema pobreza está el 89% de la población; mientras que en municipios como Playa se observan grandes mansiones y el lujo de quienes están en el poder” [5].

¿Organismos de DDHH? No. Su fuente es el “Observatorio Cubano de DDHH”, una entidad ligada al Departamento de Estado de EEUU, que apoya las sanciones contra Cuba y que trabaja por extenderlas a la Unión Europea [6]. Es una “ONG” sostenida por asignaciones anuales de las agencias USAID y NED del Gobierno de EEUU [7]. La fuente, por tanto, no es ningún “organismo de DDHH”. Es la mismísima Casa Blanca.

Por otro lado, el comentario sobre las “grandes mansiones” y “el lujo del poder” en el municipio Playa demuestra su atrevida ignorancia acerca de Cuba. Se está refiriendo a Miramar, zona del oeste de La Habana, antigua reserva de la burguesía cubana, donde hoy se ubican embajadas, viviendas de embajadores, sedes de empresas y también viviendas unifamiliares, donde hoy viven familias cubanas de todo tipo [8]. Por cierto, ¿dónde están las fotografías de esas “grandes mansiones” de la dirigencia cubana, que jamás se han visto en 67 años?

Falacia 3. Ayuda de México es para el Gobierno cubano

La periodista trataba, además, de ensuciar la ayuda humanitaria mexicana a Cuba, esparciendo dudas sobre su reparto. “La percepción de la población (cubana) es precisamente que mucho de lo que se envía… que agradecerían si les llegara directamente, porque tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo o puñado de personas que están en el gobierno y que viven bien y que son los únicos que pueden comer”, interpelaba en la rueda de prensa.

¿Sí? ¿Y dónde están las pruebas de ese supuesto desvío a un “puñado” de funcionarios? La única “prueba” que aporta es la “percepción” de alguien que no ha sido beneficiado por la ayuda mexicana que, evidentemente, alcanza a un porcentaje mínimo de la población de la Isla.

Falacia 4. El salario del presidente de Cuba

Sobre la situación de Cuba, a la periodista de Proceso parece que no le preocupa el cerco de hambre impuesto por EEUU. Lo relevante es si sabemos o no con exactitud el salario del presidente cubano. “No hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente como, por ejemplo, sí pasa en nuestro país, que conocemos el salario, en este caso de la presidenta”, decía Escobar.

En 2008, un ranking de salarios presidenciales de América, publicado por la Universidad de Columbia, era encabezado por George W. Bush con 33.000 dólares al mes y cerrado por Fidel Castro con 30 dólares [9]. Algo que no ha cambiado. Aun así, recordemos que la revista Forbes inventó una supuesta fortuna de Fidel, cifrada en 900 millones de dólares [10]. Y como no tenían prueba alguna, porque todo era una burda mentira, ¿qué hizo la revista? Asignó como propias del presidente cubano tres grandes empresas públicas, propiedad del Estado. Hoy, la revista Proceso pretende hacernos tragar la misma basura.

Falacia 5. Cooperación médica cubana: carga para México

Proceso ha contribuido también a la campaña contra los equipos médicos de Cuba, contratados por México, que dan servicios especializados en zonas empobrecidas del país [11]. Son puestos no cubiertos por personal mexicano porque, en aplicación de las recetas neoliberales, el país dejó de formar, durante años, a especialistas médicos [12].

Y en la guerra de mentiras contra la cooperación médica cubana, Proceso ha sido altavoz de organizaciones como Prisoners Defenders [13] que, al igual que el antes citado Observatorio Cubano de DDHH, está ligada al Gobierno de EEUU y a su política de bloqueo genocida.

Por cierto, ¿no es extraño que no encontremos en la hemeroteca de Proceso ni una sola noticia sobre los cuatro centros oftalmológicos donados a México por Cuba, en 2007, que beneficiaron a decenas de miles de personas [14]?

¿No le preocupa el posible colapso humanitario en Cuba?

La presidenta mexicana reconoció que han interrumpido la venta de petróleo a Cuba debido a la amenaza de aranceles, anunciada por Donald Trump, y que está “buscando las vías diplomáticas para resolver el problema”, sin “afectar a México” [15]. Si Proceso fuera el medio crítico con el poder que un día fue, y no el vergonzoso altavoz de la derecha que es hoy, publicaría reportajes completos sobre el posible “colapso humanitario” inminente en Cuba —así lo ha calificado el secretario general de la ONU [16]— debido a un perverso y criminal bloqueo petrolero impuesto por EEUU. (Tomado de Cubainformación).

Notas:

[1] https://x.com/proceso/status/2017715823519953042

[2] https://www.cubainformacion.tv/cuba/20260205/120611/120611-mexico-confirma-que-cuba-no-tiene-deuda-alguna-por-envio-de-combustibles-que-representan-menos-del-1-de-la-produccion-de-pemex

[3] https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/2/4/cuba-ya-pago-el-petroleo-que-le-envio-mexico-asegura-el-director-de-pemex-367837.html

[4] https://www.proceso.com.mx/reportajes/2026/1/31/morir-en-la-habana-sobrevivir-trump-en-mexico-367569.html

[5] https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/2/4/la-ayuda-de-mexico-cuba-si-llega-la-gente-sheinbaum-367852.html

[6] https://observacuba.org/viii-derechos-sociales-extrema-pobreza-cuba-intencion-emigrar-ods/

[7] https://www.cubainformacion.tv/especiales/20201029/88443/88443-los-millones-independientes-de-adn-cubanet-diario-de-cuba-y-observatorio-cubano-de-ddhh-italiano-francais

[8] https://es.wikipedia.org/wiki/Miramar_(La_Habana)

[9] https://www.sueldospublicos.com/texto-diario/mostrar/540419/sabemos-sueldo-fidel-castro

[10] https://www.cubainformacion.tv/especiales/20101119/17978/17978-diario-mexicano-pasa-por-actual-el-invento-de-forbes-sobre-la-fortuna-de-fidel-en-el-ano-2006

[11] https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/7/27/medicos-cubanos-ganaran-igual-que-los-mexicanos-tendran-la-misma-proteccion-lopez-obrador-290374.html

[12] https://www.proceso.com.mx/nacional/2025/9/8/sheinbaum-defiende-medicos-cubanos-estan-ayudando-los-mas-pobres-358462.html

[13] https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/8/25/prisioners-defenders-revela-que-hay-militares-entre-los-medicos-cubanos-contratados-por-amlo-292190.html

[14] https://www.jornada.com.mx/2008/02/23/index.php?section=estados&article=028n4est

[15] https://cnnespanol.cnn.com/2026/02/04/mexico/contrato-vender-petroleo-cuba-abierto-aranceles-trump-orix

[16] https://lahoguera.mx/a-proceso-no-le-ha-ido-tan-bien-por-su-linea-editorial-opina-amlo/