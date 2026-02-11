Una investigación de Al-Jazeera reveIa que Israel habría empleado munición que carbonizó a casi 3.000 gazatíes

Según una investigación de Al Jazeera Arabic publicada ayer, desde el 7 de octubre de 2023, unos 3.000 palestinos se habrían “evaporado” tras el uso, por parte de Israel, de armas térmicas y termobáricas que generan temperaturas superiores a los 3.500 grados. Se trata de armas que están prohibidas en el ámbito internacional para el uso contra población civil, y que también reciben el nombre de “bombas de vacío o aerosol”.

Los datos proporcionados en la investigación tienen su origen en los cotejos llevados a cabo por la Defensa Civil de Gaza, los relatos de los familiares supervivientes y la exploración de los lugares donde cayeron estos artefactos. De todos estos cuerpos se sabe de su existencia porque, a pesar de desaparecer por completo, se pueden encontrar muestras de sangre en pavimentos o paredes que dan testimonio de su existencia.

Armas usadas en escuelas y “zonas seguras”

Tal y como se explica en Al-Jazeera, “a diferencia de los explosivos convencionales, estas armas dispersan una nube de combustible que, al encenderse, crea una enorme bola de fuego y un efecto de vacío”. Una de sus fuentes explica que “para prolongar el tiempo de combustión, se añaden polvos de aluminio, magnesio y titanio a la mezcla química. “Esto eleva la temperatura de la explosión a entre 2500 y 3000 grados Celsius”, lo que provoca que los tejidos se evaporen y se conviertan inmediatamente en cenizas. Esto hace desaparecer los cuerpos por completo.

En la investigación, donde se identifican los modelos usados —fabricados y vendidos por Estados Unidos— también se da información de dónde fueron lanzadas este tipo de bombas, ya que hay evidencia material, como carcasas. Una de ellas, por ejemplo, fue usada en un ataque contra Al-Mawasi, una zona que había sido declarada “zona segura” en septiembre de 2024. Esta concretamente mató e hizo desaparecer a 22 personas. La carcasa de otro de estos artefactos ha sido encontrada en una escuela. Los recintos escolares han sido usados, desde el 7 de octubre, para albergar a personas refugiadas que huyen de los bombardeos. El modelo que se ha encontrado provoca “una onda de presión que rompe los pulmones y una onda térmica que incinera los tejidos blandos”, se puede leer en la investigación del medio citado. Este tipo de armamento suele ser usado por militares para demoler cuevas o complejos de túneles subterráneos.

La enésima vulneración del derecho internacional humanitario

Este nuevo hallazgo se suma a la larga lista de quebrantamientos del derecho internacional y de los derechos humanos por parte de Israel en territorio palestino. Se trata de una evidencia más de sus métodos inhumanos que han provocado la muerte en Gaza de más de 72.000 personas desde que se iniciase la campaña genocida. Una vez más, no solo hay que señalar la brutalidad del Estado israelí, sino la complicidad de la comunidad internacional —esta misma semana, por ejemplo, Australia ha acogido la visita del presidente israelí Isaac Herzog— y todos aquellos actores que comercian armas con el ente sionista.

El uso de este tipo de armas, que ya había sido denunciado anteriormente por organismos internacionales de derechos humanos, viola el derecho internacional humanitario, que prohíbe el uso de bombas térmicas contra la población civil y que constituye un crimen de guerra; uno más que se suma a la larga lista que acarrea Israel a sus espaldas. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha incumplido de manera sistemática los principios de protección para con la población civil que se deben aplicar durante el transcurso de un conflicto armado, como los principios de distinción —civiles de militares— y el principio de proporcionalidad.

Ya en octubre de 2023, apenas tres días después del 7 de octubre, Amnistía Internacional encontró indicios por los cuales Israel habría usado proyectiles de artillería de fósforo blanco en zonas civiles densamente pobladas de Gaza; un armamento también proporcionado por Estados Unidos, país que se ha convertido en el aliado necesario en esta masacre.

Mientras aparece la enésima evidencia del genocidio cometido por Israel en Gaza, miles de familias en el enclave continúan buscando a sus seres queridos: miles de cuerpos permanecen bajo los escombros; otros, ya nunca más serán encontrados (Tomado de El Salto).

Imagen de portada: Foto de Mediapart.