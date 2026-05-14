El tradicional espacio “Sábado del Libro”, que convoca el Instituto Cubano del Libro, presentará este 16 de mayo el título “Cesto de llamas. Biografía de José Martí”, de Luis Toledo Sande, publicado por el Grupo Editorial Nuevo Milenio y su sello de Ciencias Sociales.

Esta biografía “más acá” del Maestro complementa al “Martí, el Apóstol”, de Mañach. Con un estilo entre lo literario y lo científico, presenta a un Martí de “carne y hueso”. “En la palabra justa de Luis Toledo Sande, nos llega la transparencia del héroe, su virtud ciudadana, su profunda dimensión revolucionaria, que así lo exige la vida del poeta, del artista, del libertador de la patria cubana”.

Fecha: 16 de mayo de 2026

Lugar: Calle de madera

Hora: 11:00 a.m.

CREART: Ministerio de Cultura

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Instituto Cubano del Libro