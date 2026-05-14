Oscuridad para naturalizar la amenaza: Cuba según The New York Times

Entre enero y mayo de 2026, el diario estadounidense The New York Times no solo siguió de cerca la situación cubana. La Isla apareció una y otra vez asociada a apagones, petróleo, bloqueo, presión política, Rusia, posibles protestas y escenarios de cambio. El resultado fue una imagen persistente: un país oscurecido, tensionado y presentado como si estuviera al borde de un desenlace político inminente, coherente con la agenda de presión impulsada actualmente desde Washington.

La cobertura del diario no fue una campaña abierta a favor de una intervención. No hacía falta. Bastó con ir fijando una idea: Cuba como problema, como urgencia y como pieza geopolítica disponible para Washington.

El periódico denunció los costos humanitarios del bloqueo, sí, pero al mismo tiempo reforzó un paisaje textual y visual donde la presión estadounidense aparecía como la gran variable que podía decidir el futuro del país.

Todo comenzó en enero

Desde los primeros días de 2026 ya aparecen títulos que vinculan a la Isla con la operación estadounidense en Venezuela, el petróleo, la vulnerabilidad económica y la presión de Washington.

El conteo de los artículos del diario en los que se menciona a Cuba muestra 420 resultados visibles entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2026: enero suma 118, febrero 68, marzo 174, abril 49 y mayo 11. Marzo sigue siendo el pico, pero ya no puede leerse como el inicio del fenómeno.

Lo que ocurre en marzo es otra cosa: la intensificación de encuadres narrativos que ya venían instalándose desde enero.

Ese detalle importa porque cambia el sentido de la historia. La cobertura no despega cuando Trump habla de “taking Cuba” (“tomar a Cuba”); despega antes, cuando Cuba empieza a ser presentada como la pieza siguiente después de Venezuela.

El 5 de enero, por ejemplo, el diario publicó “After Venezuela, Trump Says Cuba Is ‘Ready to Fall’” (“Después de Venezuela, Trump dice que Cuba está ‘lista para caer’”). Al día siguiente apareció “Cuba’s Long-Suffering Economy Is Now in ‘Free Fall’” (“La sufrida economía cubana está ahora en ‘caída libre’”). Y el 17 de enero la pregunta ya estaba planteada en términos existenciales: “Can Cuba Survive Without Venezuela’s Oil?” (“¿Puede Cuba sobrevivir sin el petróleo de Venezuela?”).

Ahí se ve el primer movimiento fuerte del relato. Cuba entra en escena por arrastre geopolítico. La secuencia es clara: cae el gobierno venezolano, Washington eleva el tono y Cuba pasa a ser narrada como el siguiente eslabón de una cadena regional.

Un país que aparece en el titular… y también en la sombra

La presencia de Cuba no se limita a los textos donde el nombre del país está en primera línea. En una parte de los resultados, Cuba aparece de forma explícita en el titular. En otra parte —la mayoría— funciona como referencia contextual dentro de textos sobre Venezuela, migración, petróleo, Guantánamo, México, Rusia, tribunales estadounidenses o política exterior de la Casa Blanca.

En números, la diferencia es clara: 87 resultados visibles llevan a Cuba de manera frontal en el titular, mientras 333 la mencionan en el cuerpo del texto, en bajantes o en contextos secundarios. Eso quiere decir que la Isla no solo fue noticia por sí misma. También actuó como referencia constante dentro de relatos mayores, como si su sola mención ayudara a completar un mapa regional de crisis, presión e intervención, manteniendo a Cuba permanentemente dentro del horizonte de atención política y mediática estadounidense, incluso cuando no era el tema central de la noticia.

Dicho de otro modo: la imagen de Cuba se construyó tanto por los grandes titulares como por acumulación. A veces el país estaba en el centro. Otras veces era una pieza secundaria, pero siempre reconocible, dentro de una misma atmósfera editorial.

La palabra que apagó al país

El gran hallazgo emocional de la cobertura fue una palabra: “dark” (“oscuro”, “a oscuras”). El título “Cuba Is Going Dark” (“Cuba se está apagando”) no solo informó sobre apagones. En una sola frase convirtió la crisis energética en metáfora nacional.Desde ahí, la oscuridad dejó de ser un problema del sistema eléctrico y pasó a describir el estado del país.

Otros títulos empujaron en la misma dirección: “19 Cubans on What It’s Like to Live Without Fuel” (“19 cubanos cuentan cómo es vivir sin combustible”), “Electrical Blackouts, Suspended Flights: What to Know About Travel to Cuba” (“Apagones eléctricos, vuelos suspendidos: qué saber sobre viajar a Cuba”) o “Canadian Airlines Cancel Flights as Cuba Runs Out of Jet Fuel” (“Aerolíneas canadienses cancelan vuelos mientras Cuba se queda sin combustible de aviación”). La repetición no es casual. Blackout (apagón), fuel (combustible), oil (petróleo), dark (oscuridad), crisis (crisis): el campo léxico va dibujando una imagen muy precisa.

El efecto de esa operación narrativa es especialmente potente porque transforma un problema concreto en una imagen total del país, en particular cuando la causa fundamental de ese problema —el bloqueo estadounidense— es silenciada o reducida a una nota marginal en el relato.

El lector ya no percibe únicamente una crisis energética severa, sino una nación entera asociada a la oscuridad, la parálisis y el deterioro, como si se tratara de una crisis originada exclusivamente dentro del país. El apagón deja de funcionar como un hecho coyuntural para convertirse en metáfora política. Y cuando la oscuridad pasa a describir no solo el sistema eléctrico, sino el estado general de un país, la interpretación de la crisis cambia de escala y adquiere un sentido mucho más profundo y estructural.

“Taking Cuba”: cuando una amenaza empieza a sonar normal

La cobertura dio un paso más cuando la expresión “taking Cuba” (“tomar Cuba”) comenzó a repetirse. Ahí están los títulos: “Trump Says He Will Have the ‘Honor’ of ‘Taking Cuba’” (“Trump dice que tendrá el ‘honor’ de ‘tomar Cuba’”), “Trump’s Next Target: ‘Taking Cuba’” (“El próximo objetivo de Trump: ‘tomar Cuba’”) y “Trump Suggests ‘Taking’ Cuba as Island Deals With Blackout” (“Trump sugiere ‘tomar’ Cuba mientras la Isla enfrenta un apagón”).

El punto no es si el diario estaba respaldando esa idea de forma abierta, sino que, al colocar la frase en titulares de alto impacto, ayudó a desplazar la frontera de lo políticamente aceptable. Lo que antes sonaba desmesurado empezó a circular como posibilidad política, como tema legítimo de conversación pública.

La cobertura se apoyó además en titulares interrogativos que hacían un trabajo parecido: “Could There Be a Popular Uprising in Cuba?” (“¿Podría haber un levantamiento popular en Cuba?”), “Is Latin America Abandoning Cuba?” (“¿Está América Latina abandonando a Cuba?”) o “Will Communist Cuba Ever Pay Back the Billions It Confiscated?” (“¿Pagará alguna vez la Cuba comunista los miles de millones que confiscó?”). Es el tipo de pregunta que no solo pregunta. También sugiere. No afirma la caída, pero la pone a circular.

Una matriz narrativa reconocible

Cuando se agrupan los temas y las palabras clave, la arquitectura del relato se vuelve todavía más nítida. La cobertura se organiza alrededor de unos pocos ejes muy persistentes: la presión o posible intervención de Estados Unidos, la geopolítica regional y global, la crisis energética y el bloqueo, los derechos humanos y la migración, y, en un plano menor pero constante, la idea de cambio político o protesta.

Ese orden también ayuda a entender por qué el encuadre resulta tan potente. Un mismo título puede hablar de petróleo y, al mismo tiempo, de Rusia; de derechos humanos y, al mismo tiempo, de presión de Washington; de apagones y, a la vez, de protesta o cambio. Las categorías se superponen y se refuerzan. Así, la crisis no aparece como un episodio económico ni como un asunto estrictamente cubano: queda conectada con seguridad hemisférica, poder imperial, conflictividad interna y guerra de narrativas.

La cobertura deja de presentar a Cuba únicamente como una crisis económica o humanitaria y comienza a integrarla en un lenguaje de seguridad hemisférica, competencia geopolítica y disputa estratégica entre potencias.

El giro geopolítico se hizo más visible cuando comenzaron a aparecer el petróleo ruso, los tanqueros y el lenguaje de seguridad. Títulos como “Russian Oil Shipment Puts Focus on Kremlin Spy Outpost in Cuba” (“El envío de petróleo ruso pone el foco en un puesto de espionaje del Kremlin en Cuba”), “Is Russian Oil Headed for Cuba, Testing the U.S. Blockade?” (“¿Va petróleo ruso hacia Cuba, poniendo a prueba el bloqueo estadounidense?”) o “Why Did the U.S. Allow a Russian Oil Tanker Through Its Cuba Blockade?” (“¿Por qué EE. UU. permitió que un tanquero ruso atravesara su bloqueo a Cuba?”) desplazan el encuadre desde la urgencia material hacia la lógica del pulso estratégico.

El combustible deja de ser solo combustible. Pasa a ser corredor marítimo, poder de negociación, señal de influencia rusa y problema de seguridad para Washington. Cuando eso ocurre, la Isla deja de ser tratada únicamente como un país en dificultades y se convierte en pieza de una disputa mayor.

La fotografía también empuja

El discurso no se construyó solo con palabras. El análisis del corpus fotográfico muestra una insistencia visual que va en la misma dirección. Predominan grandes planos, escenas urbanas, puertos, refinerías, buques, interiores en penumbra, calles vacías o semivacías, multitudes politizadas, símbolos patrios, uniformes y señales de deterioro. Los retratos individuales son menos frecuentes y suelen estar ligados a autoridades, médicos, testigos o figuras históricas.

El resultado es una Cuba que muchas veces aparece más como paisaje-problema que como comunidad compleja de sujetos. Hay edificios envejecidos, tanqueros, banderas, colas, fuego, rejas, vigilancia, autos antiguos y escenas en las que el país parece suspendido en una espera permanente. La paleta visual también acompaña: negros, grises, marrones, verdes oscuros, azules densos, naranjas de emergencia. Mucha noche, mucho contraluz, mucho atardecer. Mucha penumbra.

Las ausencias pesan tanto como las presencias. Apenas se ve la vida productiva, la normalidad urbana, los niños que van a la escuela, la cultura cotidiana, el trabajo científico o la comunidad organizada fuera del conflicto. En cambio, sí se repiten los signos que ayudan a fijar una idea de país detenido, tensionado o a punto de romperse.

Las palabras que sostienen la hipótesis

Si las imágenes empujan, el vocabulario termina de cerrar el cuadro. El estudio de los términos más repetidos en títulos y descriptores permite construir una nube de palabras bastante reveladora.

No aparecen solo términos neutrales. Sobresalen oil (petróleo), pressure (presión), fuel (combustible), dark (oscuridad/apagón), crisis (crisis), blockade (bloqueo), fall (caída), taking (tomar), communist (comunista), leaders (dirigentes), regime (gobierno/sistema), Russian (ruso), prisoners (prisioneros) y defiance (desafío).

Vista en conjunto, la nube no deja muchas dudas sobre el tono general de la cobertura. La palabra oil (petróleo) ocupa un lugar desproporcionado porque el combustible fue uno de los grandes hilos del relato. Trump aparece como actor central. government (gobierno), pressure (presión), blockade (bloqueo) y change (cambio) completan el cuadro.

Es una constelación de términos que empuja al lector hacia una misma idea: Cuba como país sometido a asfixia, objeto de disputa y colocado frente a un posible punto de quiebre.

Una cobertura ambivalente, pero no inocente

Nada de esto quiere decir que el New York Times haya mantenido una sola línea o que toda la cobertura haya sido uniforme.

En los artículos estudiados también aparecen textos que denuncian el costo humano del bloqueo y cuestionan la política de Washington. Títulos como “Trump Isn’t Taking Cuba. He’s Starving It” (“Trump no está tomando Cuba. La está matando de hambre”) o “Cuban Patients Are Dying Because of U.S. Blockade, Doctors Say” (“Pacientes cubanos están muriendo por el bloqueo estadounidense, dicen médicos”) introducen una tensión real dentro del propio medio.

Pero esa ambivalencia no desarma la hipótesis. Más bien la vuelve más compleja. El diario pudo denunciar daños humanitarios y, al mismo tiempo, reforzar una escena general donde Cuba aparecía agotada, vulnerable, geopolíticamente expuesta y observada desde una potencia que se atribuía el papel de actor decisivo sobre su destino.

Dicho sin rodeos: la cobertura no fue linealmente intervencionista, pero sí contribuyó a preparar un clima donde la presión máxima sobre Cuba se volvía comprensible, discutible y, para cierta audiencia, incluso razonable.

Al final, la historia no va solo de Cuba. También va del modo en que un gran medio organiza la mirada sobre un país bajo asedio.

Entre enero y mayo de 2026, el New York Times fue armando una Cuba en apagón: apagón eléctrico, apagón económico, apagón simbólico. Lo hizo con titulares, con preguntas, con fotografías, con campos léxicos muy reconocibles y con una cronología que fue empujando al lector desde la inquietud hasta la idea de desenlace.

La reiteración de estos encuadres no solo informa: organiza emocionalmente la percepción del lector sobre Cuba, asociando la Isla con agotamiento, fragilidad y desenlace.

No hubo un editorial llamando explícitamente a una intervención. No hacía falta. A veces la operación más eficaz consiste simplemente en mover el marco. En hacer que una frase como “taking Cuba” (“tomar Cuba”) deje de sonar extravagante. En presentar un país desde la oscuridad, la urgencia, la dependencia y la amenaza. En ese sentido, el periódico no solo contó la crisis cubana. También ayudó a decidir cómo debía ser leída (Tomado de Cubadebate).