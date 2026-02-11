“Someter por hambre no es diplomacia”: Artistas de Hollywood se suman a campaña en favor de Cuba

Artistas, políticos e intelectuales estadounidenses lanzaron la campaña Let Cuba live! (¡Deja vivir a Cuba!) para repudiar las políticas del mandatario republicano, Donald Trump, contra la isla, y convocar a reunir firmas para exigir el fin del bloqueo y la solidaridad internacional.

“Cuba no representa ninguna amenaza para EE.UU. Hacer que una población se someta por hambre no es diplomacia, es una forma de terrorismo”, señala el manifiesto firmado por los actores Mark Ruffalo y Susan Sarandon, el director Boots Riley y el músico Roger Waters, entre otros.

El texto también considera que las amenazas de Trump de sancionar con aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla, parten de “una estratagema cínica y burda” para distraer a la opinión pública de los problemas internos provocados, por ejemplo, por la agresión militar ilegal contra Venezuela.

“Rechazamos este acto inhumano contra el pueblo de Cuba. Ésta no es una política de seguridad nacional; es un acto deliberado de guerra económica destinado a estrangular a toda una población”, añade el escrito, que tilda de “falso argumento” el alegato de Trump que declara a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

Del mismo modo, advierten que las consecuencias de esa política hostil de la Casa Blanca se medirán en sufrimiento humano. “Las familias se quedarán sin electricidad para luz, refrigeración y cocina. Los hospitales se enfrentarán a decisiones imposibles, con el riesgo de cerrar salas y suspender tratamientos críticos. La distribución de alimentos y medicinas quedará paralizada. Los más vulnerables (niños, ancianos y enfermos) serán los más afectados por esta crueldad”, denunció.

El comunicado califica esta política como “desmedida” y profundiza una crisis que ya ha provocado EE.UU. “Llamamos a todas las personas de conciencia a rechazar esta crueldad y exigir el fin inmediato del bloqueo […] Trump debe llevar a cabo su política exterior con respeto a los deseos del pueblo […], queremos tener relaciones normales con Cuba, tratar a Cuba con igualdad y respeto y, lo más importante, ver a Cuba y al pueblo cubano como nuestros vecinos y no nuestros enemigos”, finaliza el manifiesto (Tomado de RT en Español).

Carta abierta de ciudadanos norteamericanos

¡Que Cuba viva!

Un llamado a la consciencia

¡Alto al cruel ataque de Donald Trump contra el pueblo cubano!

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intenta provocar una hambruna en Cuba. La hambruna masiva y el sufrimiento humano en Cuba son el objetivo de la última Orden Ejecutiva de “emergencia” de Trump, que impide a Cuba, una nación insular, importar petróleo o cualquier fuente de energía necesaria para su supervivencia. Se trata de una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos que suscitan una disidencia pública masiva y, como hemos visto con Venezuela, un precursor de un ataque militar ilegal.

Nosotros, junto con millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, rechazamos este acto inhumano contra el pueblo cubano. No se trata de una política de seguridad nacional; es un acto deliberado de guerra económica destinado a estrangular a toda una población.

El presidente Barack Obama inició un importante esfuerzo para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ambos países reabrieron sus embajadas tras 50 años de cierre. La gente de Estados Unidos, Cuba y todo el hemisferio occidental recibió esto como un final bienvenido a las anacrónicas políticas de la Guerra Fría que habían dominado la relación.

Pero Trump ha revertido el camino iniciado por la administración Obama. Su Orden Ejecutiva del 29 de enero califica a Cuba de “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Esto es obviamente falso, pero proporciona un pretexto para imponer severas sanciones económicas a cualquier país que intente suministrar petróleo o comerciar con Cuba.

Las consecuencias de la nueva Orden Ejecutiva se medirán en sufrimiento humano:

– Familias se quedarán sin luz, refrigeración ni cocina.

– Los hospitales se enfrentarán a decisiones imposibles, con el riesgo de cerrar salas y suspender tratamientos críticos.

– La distribución de alimentos y medicamentos se paralizará.

– Los más vulnerables —niños, ancianos y enfermos— sufrirán las consecuencias de esta crueldad.

Esta política es inadmisible. Agrava una crisis humanitaria que nosotros mismos hemos creado. Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo.

Hacemos un llamamiento a todas las personas de conciencia para que rechacen esta crueldad y exijan el fin inmediato del bloqueo. Durante más de 30 años, la Asamblea General de la ONU ha votado anualmente, por abrumadora mayoría, para condenar el embargo estadounidense a Cuba. Trump debe aplicar su política exterior respetando la voluntad del pueblo estadounidense y de conformidad con el derecho internacional.

Nosotros, el pueblo estadounidense, queremos tener relaciones normales con Cuba, tratarla con igualdad y respeto, y, lo más importante, ver a Cuba y al pueblo cubano como nuestros vecinos y no como nuestros enemigos.

¡Que Cuba viva! ¡Cuba no es una amenaza!

Primeros firmantes:

Mark Ruffalo (Actor)

Boots Riley (Director)

Kal Penn (Actor y ex miembro del personal de la Casa Blanca)

Alexa Avilés (Miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York)

Susan Sarandon (Actriz)

Alice Walker (Novelista)

Julia Salazar (Senadora por el Estado de Nueva York)

Claire Valdez (Miembro de la Asamblea del Estado de Nueva York)

Roger Waters (Músico)

Imagen de portada: Los actores Mark Ruffalo y Susan Sarandon entre los firmantes para exigir el fin del bloqueo contra Cuba y la solidaridad internacional. Foto de Fox News.