Del Ku Klux Klan al ICE: La continuidad histórica del terrorismo de Estado

Desde el año pasado, la prensa de Milwaukee compara al ICE con el Ku Klux Klan, que no fue una aberración marginal en la historia de EEUU, ni una mera consecuencia de los delirios racistas. La policía de emigración tampoco es una aberración propia de Trump. Ambos parten de la misma matriz: el terrorismo de Estado, a la vez fascista y racista, como técnica de división y control de la clase obrera.

Si bien el Ku Klux Klan (KKK) y el ICE difieren en su estatus legal (uno clandestino, el otro institucional), convergen en su función histórica: producir un enemigo interno para disciplinar a todo el proletariado.

El KKK surgió en un momento concreto de la historia de EEUU, tras la Guerra de Secesión de 1861-1865, que culminó con la abolición legal de la esclavitud. Fue una de las formas más violentas y explícitas de la contrarrevolución social desatada tras la abolición de la esclavitud. Se transformó en una fuerza armada clandestina, encargada de restaurar mediante el terror lo que la ley acababa de abolir. Como organización terrorista, el KKK fue un instrumento para mantener el orden social fascista, inseparable de las relaciones de dominación económica y política inherentes al capitalismo estadounidense, diseñado para impedir cualquier recomposición del proletariado sobre una base no racial.

El racismo que promovió el Klan no fue fanatismo, sino una ideología política diseñada para dividir a las clases dominadas. Al enfrentar a los trabajadores blancos pobres contra los trabajadores negros, desvía la ira social de su verdadero objetivo y la canaliza hacia un enemigo imaginario.

Desde sus inicios, el KKK ha actuado como una fuerza policial auxiliar informal, encargada de hacer lo que el Estado duda o se niega a reconocer abiertamente: aterrorizar, simbólica e incluso físicamente, a la población negra que se ha convertido en ciudadana legal, pero socialmente indeseable.

Se impone mediante métodos de intimidación masiva: patrullas, vigilancia, castigos, linchamientos y ejecuciones sumarias. Controla el movimiento, intimida a la población negra e impone el miedo como norma social. En otras palabras, ejerce una función policial racial, al margen de la ley, pero tolerada (o incluso apoyada) por las autoridades locales, muchos de cuyos miembros, así como las clases altas en general, eran también miembros del Klan.

De hecho, la supremacía blanca funciona como un opio político, una compensación simbólica ofrecida a los blancos explotados: al carecer de poder económico, se les otorga una superioridad racial ficticia diseñada para neutralizar cualquier conciencia de clase. El KKK es, en este sentido, una organización profundamente burguesa en su función, incluso cuando recluta entre las clases trabajadoras.

Contrariamente a lo que el cine ha transmitido al mundo, el KKK no siempre ha operado en la sombra. A partir de los años veinte del siglo pasado, se convirtió en una fuerza de masas, infiltrándose en el aparato estatal y controlando a gobernadores, jueces y parlamentarios. La violencia racial dejó entonces de ser marginal; se transformó en gubernamental.

En las últimas décadas, el KKK ha dejado sus capuchas y cruces ardientes, pero el racismo estructural que ayudó a establecer permanece, reciclado en formas legalmente aceptables, purificadas y políticamente rentables.

Los vídeos que se difunden forman parte del terrorismo de Estado

Hoy renace bajo el uniforme del ICE, la policía adscrita al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creada en 2003 tras el 11-S, como parte de la transición de EEUU hacia las políticas de “seguridad”. Bajo el gobierno de Trump, el ICE ha experimentado una mortífera transformación represiva. Dejó de ser un simple organismo administrativo para convertirse en el brazo armado de un proyecto político antiobrero y xenófobo, una milicia pública, una fuerza represiva especializada que opera contra una población designada como inherentemente sospechosa. No se trata solo de castigar, sino de hacerlo realidad. La violencia se convierte en un mensaje dirigido a la población estadounidense dominada: el Estado puede destruirte, expulsarte, borrarte.

Esta espectacularización acerca al ICE a las milicias fascistas históricas, cuya función no era solo represiva, sino también simbólica: crear un clima de terror disuasorio. Bajo Trump, la violencia se ha convertido en un lenguaje político dirigido a toda la población estadounidense.

Con el ICE, la figura del enemigo ya no es simplemente la persona negra liberada, sino también el inmigrante (principalmente latino) retratado como un invasor, un criminal en potencia, un parásito económico.

Los métodos del ICE son ahora conocidos en todo el mundo, pues aparecen en los titulares a diario: redadas al amanecer, a menudo sin una orden judicial clara; arrestos arbitrarios basados en perfiles raciales; separaciones familiares, incluso de niños pequeños; centros de detención similares a prisiones extrajudiciales; y asesinatos de manifestantes.

Al igual que el KKK, el ICE no se limita a hacer cumplir la ley: crea un clima de terror diseñado para disciplinar a toda la población estadounidense. El terror se convierte en una forma de gobierno.

La diferencia esencial entre el KKK y el ICE, por lo tanto, es legal. El Klan actuó al margen de la ley; el ICE actúa dentro de ella. Pero esta legalización no rompe con la función histórica del terrorismo de Estado: lo normaliza.

La violencia burocrática de un Estado en decadencia

Donde el KKK quemó cruces para marcar una frontera racial infranqueable, el ICE erige muros, campamentos y bases de datos biométricos. Ambos cumplen la misma función de clase. En ambos casos, la racialización sirve para dividir a las clases dominadas. El KKK impidió alianzas entre trabajadores negros y blancos pobres en el sur posesclavista. Bajo la batuta de Trump, el ICE desvía la ira social de los trabajadores precarios hacia los inmigrantes, acusados de robarles el empleo, sobrecargar los servicios públicos y amenazar la identidad nacional.

El Ku Klux Klan y el ICE no son producto de una macabra aberración colectiva ni de la patología individual de Trump. Son producto de una sociedad plagada de antagonismos de clase permanentes e irreconciliables.

El Klan y el ICE no son idénticos, pero están históricamente relacionados. Uno encarna la cruda violencia racista de un Estado que se reconstruye tras una larga y sangrienta guerra civil. El otro, la violencia burocrática de un Estado capitalista en decadencia, amenazado por una guerra civil. La transición del Klan al ICE marca menos una ruptura que un refinamiento de los instrumentos de dominación y represión. Cuando el terrorismo cambia de uniforme pero mantiene su objetivo, el problema no es el exceso, sino la propia estructura del poder estadounidense, que se está volviendo cada vez más fascista.

El inmigrante no es el objetivo final, es el sujeto experimental

Dado que el capitalismo estadounidense se encuentra en una crisis general, exige una población sobreexplotada, marginada, móvil y aterrorizada. Para lograrlo, el Estado crea el aparato adecuado: la milicia del ICE que, en realidad, no combate la inmigración. Administra la ilegalidad para mantener al proletariado en un estado de miedo perpetuo. El inmigrante no es el objetivo final, es el sujeto experimental. El propósito principal del ICE no es controlar a los extranjeros. Es probar, normalizar y expandir técnicas de dominación y represión aplicables a toda la clase trabajadora estadounidense.

La inmigración es un pretexto operativo, un laboratorio para la represión. El deslizamiento hacia el fascismo siempre comienza con la criminalización del segmento vulnerable del proletariado: el inmigrante. En este caso, en EEUU, el inmigrante constituye un campo de pruebas ideal. Lo que se impone hoy a los inmigrantes —es decir, la detención administrativa, la suspensión de las garantías legales, la vigilancia constante y el terror familiar— podría extenderse mañana a todo el proletariado.

El objetivo del uso generalizado y normalizado del ICE es disciplinar con el ejemplo. La función principal del ICE no es la deportación, es la demostración. El mensaje es simple: los derechos no son universales; son condicionales, revocables.

El trabajador estadounidense debe comprender que sus derechos pueden ser suspendidos, redefinidos y revocados. El ICE desempeña un papel estratégico: dividir a la clase trabajadora estadounidense. Esta división pretende impedir cualquier conciencia de clase unificada. Un proletariado estadounidense dividido es un proletariado que puede ser forzado a la servidumbre y explotado a voluntad. En este período de marcha forzada hacia la guerra general, puede convertirse en carne de cañón.

El terrorismo del ICE es visible, se filma y se difunde

Deliberadamente teatral, el principal objetivo del terror es enviar un mensaje claro a todo el proletariado. El verdadero objetivo es el proletariado en su conjunto para que se acostumbre al miedo, al terrorismo de Estado, a la represión sangrienta y a la anulación permanente de sus derechos.

No se dirige contra los extranjeros. Se dirige contra toda la población estadounidense, convertida en superflua por el capital. El inmigrante es el primero. No será el último. El ICE no defiende las fronteras de EEUU. Defiende las fronteras de clase.

No es una excepción, es una vanguardia represiva. Lo que hoy se reserva para los inmigrantes se aplicará a los parados, a los sindicalistas, a los pobres, a los manifestantes políticos, a los disidentes, a los antimilitaristas y a los revolucionarios.

Históricamente, las milicias surgen cuando el Estado debe recurrir a una violencia que no puede justificar ideológicamente. El KKK realizó el trabajo sucio de la persecución racial al margen de la ley. El ICE lo hace dentro de la ley, pagado y recompensado por el Estado fascista. Bajo Trump, la milicia no usa pasamontañas blancos ni brazaletes paramilitares: porta una placa federal, cuenta con presupuesto público y actúa en nombre de la ley. Esto es precisamente lo que la hace más formidable: el terrorismo se ha convertido en una práctica sancionada por el Estado.

La impunidad del ICE no es un escándalo para el Estado. Es una necesidad operativa para el capital estadounidense en declive, a pesar de su poder hegemónico. Un aparato diseñado para aterrorizar a una población no puede ser sometido a un control real. El control destruiría su eficacia represiva. El gobierno de Trump lo sabe. Por lo tanto, orquesta la opacidad, la protección institucional y la impunidad (Tomado de La Haine).

Imagen de portada: Foto de TV Azteca.