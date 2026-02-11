La élite criminal expuesta en los archivos de Epstein está enterrando la verdad

Se sacrificarán un puñado de figuras, pero sólo para proteger una cultura más amplia que cree que las reglas no se aplican a la élite gobernante.

Si le cuesta hacer frente a la interminable presión de comunicarse en un mundo cada vez más conectado, piense un momento en el difunto pedófilo en serie Jeffrey Epstein.

La avalancha de tres millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU confirma que Epstein pasó una cantidad excesiva de tiempo comunicándose con la enorme red de conocidos poderosos que había desarrollado.

Enviar correos electrónicos parece haber sido casi un trabajo de tiempo completo para él, y en cierto sentido, lo fue.

La atención personal que dedicó a multimillonarios, miembros de la realeza, líderes políticos, estadistas, celebridades, académicos y élites de los medios de comunicación fue su forma de mantenerse en el corazón de esta vasta red de poder.

Su agenda de contactos era un quién es quién de quienes moldean nuestra idea de cómo debería gobernarse el mundo. Pero también fue crucial para atraer a algunas de estas mismas figuras poderosas a su círculo más íntimo, a un mundo de fiestas privadas depravadas y explotadoras en Nueva York y en su isla caribeña.

Al parecer, hay otros tres millones de documentos aún retenidos. Su contenido, debemos suponer, es aún más incriminatorio para la élite global cultivada por Epstein.

Cuantos más documentos salen a la luz, más se hace evidente cómo Epstein fue protegido de las consecuencias de su propia depravación por esta red de aliados que o bien participaron activamente en sus crímenes o bien accedieron a ellos.

El modus operandi de Epstein se parecía sospechosamente al de un jefe mafioso, que exige que los iniciados participen en un golpe antes de convertirse en miembros de pleno derecho de la mafia. La complicidad es la forma más segura de garantizar una conspiración de silencio.

Red de poder

No se trata solo de que el difunto pedófilo financiero se escondiera a plena vista durante décadas. Su red de amigos y conocidos se escondía con él, todos asumiendo que eran intocables.

Su abuso de mujeres jóvenes y niñas no era solo un delito personal. Después de todo, ¿para quién realizaban todo este tráfico sexual él y su proxeneta, Ghislaine Maxwell?

Precisamente por eso, muchos de los millones de documentos publicados han sido cuidadosamente censurados, no principalmente para proteger a sus víctimas, que aparentemente son identificadas con demasiada frecuencia, sino para proteger a los círculos depredadores a los que prestaba sus servicios.

Lo más destacable de la última tanda de archivos de Epstein es lo sugerentes que son de una visión del mundo asociada con los “teóricos de la conspiración”. Epstein se encontraba en el centro de una red global de figuras poderosas de ambos lados de una supuesta división política entre la izquierda y la derecha, que en realidad era en gran medida performativa.

La misma élite que una vez consideró a Epstein como su maestro de ceremonias ahora está tratando de desviar nuestra atención de su complicidad en sus crímenes.

El pegamento que parece haber unido a muchas de estas figuras fue el trato abusivo que dieron a las mujeres jóvenes y niñas vulnerables.

De manera similar, las fotografías de hombres ricos con mujeres jóvenes sugieren que Epstein acumuló, formal o informalmente, kompromat (evidencia incriminatoria) que presumiblemente le sirvió como influencia potencial sobre ellos.

Al más puro estilo masónico, su círculo de iguales parece haberse protegido mutuamente. El propio Epstein sin duda se benefició de un “acuerdo favorable” en Florida en 2008. Terminó encarcelado por solo dos cargos de prostitución —el menos grave entre una serie de cargos de tráfico sexual— y cumplió una corta condena, gran parte de ella en libertad condicional.

Y el misterio de cómo Epstein, un contador glorificado, financió su estilo de vida increíblemente lujoso (cuando su agenda parece haber estado dominada por enviar correos electrónicos, realizar tareas domésticas y organizar fiestas sexuales) se vuelve un poco menos misterioso con cada nueva revelación.

Su cultivo de las personas superricas y sus seguidores, y las invitaciones a su isla para pasar tiempo con mujeres jóvenes, todo ello huele a la tradicional trampa amorosa empleada por las agencias de espionaje. Lo más probable es que Epstein no financiara todo esto él mismo.

Las huellas de Israel

Esto no debería sorprendernos. Una vez más, las huellas de los servicios de inteligencia, en particular las de Israel, se encuentran en la última filtración de archivos. Pero las pistas ya existían desde mucho antes.

Por supuesto, estaba su vínculo íntimo y sobrenatural con Maxwell, cuyo padre, un magnate de los medios de comunicación, fue desenmascarado tras su muerte como agente israelí. Y el viejo amigo de Epstein, Ehud Barak, exjefe de la inteligencia militar israelí que más tarde ocupó el cargo de primer ministro, debería haber sido otra señal de alarma.

Esa asociación ocupó un lugar destacado en una serie de artículos publicados por Drop Site News el otoño pasado, a partir de una publicación anterior de los archivos de Epstein. En ellos se mostraba cómo Epstein ayudaba a Israel a negociar acuerdos de seguridad con países como Mongolia, Costa de Marfil y Rusia.

Un oficial activo de inteligencia militar israelí, Yoni Koren, fue huésped recurrente del apartamento de Epstein en Manhattan entre 2013 y 2015. Un correo electrónico también muestra a Barak pidiéndole a Epstein que transfiera fondos a la cuenta de Koren.

Pero la última publicación ofrece pistas adicionales. Un documento desclasificado del FBI cita a una fuente confidencial que afirma que Epstein era “cercano” a Barak y que “se formó como espía bajo su mando”.

En un intercambio de correos electrónicos entre ambos en 2018, antes de una reunión con un fondo de inversión Qatarí, Epstein le pide a Barak que disipe las posibles preocupaciones sobre su relación: “Deberías dejar claro que no trabajo para el Mossad.”

En un audio recién publicado y sin fecha, Epstein aconseja a Barak que investigue más sobre la firma estadounidense de análisis de datos Palantir y conozca a su fundador, Peter Thiel. En 2024, Israel firmó un acuerdo con Palantir para obtener servicios de inteligencia artificial que ayudarían al ejército israelí a seleccionar objetivos en Gaza.

Como era de esperar, estas revelaciones casi no están teniendo eco en los medios del establishment, los mismos medios cuyos propietarios multimillonarios y editores con mentalidad profesional alguna vez cortejaron a Epstein.

En cambio, los medios parecen mucho más absortos en pistas más débiles que sugieren que Epstein también podría haber tenido conexiones con los servicios de seguridad rusos.

Pacto fáustico

Hay una razón por la que la demanda de los archivos de Epstein ha sido tan clamorosa que incluso el presidente estadounidense Donald Trump tuvo que ceder, a pesar de las vergonzosas revelaciones que también le afectaron. Gran parte de lo que vemos en nuestra política, cada vez más degradada y corrupta, parece desafiar cualquier explicación racional, y mucho menos moral.

Las élites occidentales han pasado dos años coludiendo activamente en una matanza masiva en Gaza —ampliamente identificada por los expertos como un genocidio— y luego etiquetando cualquier oposición a ella como antisemitismo o terrorismo.

Esas mismas élites se quedan de brazos cruzados mientras el planeta arde, negándose a abandonar su enriquecedora adicción a los combustibles fósiles, incluso cuando encuesta tras encuesta muestra que las temperaturas globales suben implacablemente hasta el punto en que el colapso climático es inevitable.

Una serie de guerras de agresión occidentales, ilegales y temerarias, en Medio Oriente, así como la incitación a largo plazo de la OTAN a Rusia para que invada Ucrania, no sólo han desestabilizado al mundo, sino que corren el riesgo de provocar una conflagración nuclear.

Y a pesar de las advertencias de los expertos, la inteligencia artificial se está lanzando apresuradamente sin que aparentemente se piense demasiado en los costos impredecibles y probablemente masivos que tendrá para nuestras sociedades, desde destruir gran parte del mercado laboral hasta alterar nuestra capacidad de evaluar la verdad.

Los archivos Epstein ofrecen una respuesta. Lo que parece una conspiración, sugieren, es efectivamente una conspiración, impulsada por la codicia. Lo que siempre hemos tenido ante nuestros ojos podría ser cierto: para ser aceptado en la pequeña élite del poder occidental hay que pagar un alto precio, que implica dejar de lado cualquier sentido de la moralidad. Requiere descartar la empatía hacia cualquiera que no pertenezca al grupo.

Tal vez una élite desalmada y carnívora a cargo de nuestras sociedades sea menos caricatura de lo que parece. Quizás los archivos de Epstein tengan tanta influencia en nuestra imaginación porque nos enseñan una lección que ya conocíamos, confirmando una advertencia que precede incluso al canon literario occidental.

Hace más de 400 años, el escritor inglés Christopher Marlowe, contemporáneo de William Shakespeare, se basó en cuentos populares alemanes para escribir su obra Doctor Fausto, sobre un erudito que, a través de la intermediación de Mefistófeles, acepta vender su alma al diablo a cambio de poderes mágicos.

Así nació el pacto fáustico, mediado por la figura de Mefistófeles, similar a la de Epstein. El gran escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe retomaría este relato 200 años después en su obra maestra de dos partes, Fausto.

Lógica degenerada

Pero tal vez no sea sorprendente que el ruido mediático sobre los archivos de Epstein esté sirviendo principalmente para ahogar una historia más veraz que lucha por emerger.

La misma élite que una vez consideró a Epstein su maestro de ceremonias ahora está tratando de desviar nuestra atención de su complicidad en sus crímenes y dirigirla hacia unos pocos individuos seleccionados, en particular en el Reino Unido, Andrew Mountbatten-Windsor y Peter Mandelson.

La pareja difícilmente puede considerarse chivos expiatorios. Sin embargo, cumplen el mismo propósito: saciar el creciente apetito público de castigo.

Mientras tanto, el resto de su círculo niega las pruebas bien establecidas de su amistad con Epstein o, si se sienten acorralados, se disculpan rápidamente por un breve error de juicio, antes de escabullirse para ponerse a salvo.

Visto desde este punto de vista más amplio, ¿qué importancia tiene si los niños sufren, ya sea en Gaza o en las mansiones de un multimillonario?

Este es un ajuste de cuentas falso. Los archivos Epstein no solo nos muestran las decisiones oscuras de unos pocos individuos poderosos. Más importante aún, ponen de relieve la lógica degenerada de las estructuras de poder que están detrás de esos individuos.

Las figuras poderosas que tomaron el Lolita Express de Epstein hacia su isla; que recibieron “masajes” de mujeres y niñas jóvenes víctimas de trata; y que bromeaban con ligereza sobre los abusos que estas jóvenes sufrían, son las mismas personas que ayudaron silenciosamente a Israel a cometer una matanza masiva en Gaza y que, en algunos casos, defendieron ruidosamente su supuesto derecho a hacerlo.

¿De verdad nos sorprende que quienes no alzaron ni un susurro de oposición ante el asesinato y la mutilación de decenas de miles de niños y niñas palestinas, y ante el hambre impuesta a cientos de miles más, sean también quienes conspiraron en rituales de abuso contra menores —o los consintieron— mucho más cerca de casa?

Estas son las personas que exigieron que cualquiera que quisiera alzar la voz en defensa de la infancia de Gaza dedicara su tiempo, en cambio, a condenar a Hamás. Estas son las personas que, en cada oportunidad, intentaron desacreditar el creciente número de niños muertos atribuyéndolo al “ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás”.

Estas son las personas que negaron que Israel atacara hospitales necesarios para atender a los niños heridos y enfermos de Gaza, y que ignoraron la hambruna masiva impuesta por Israel a toda la población. Y estas son las mismas personas que ahora fingen que el asesinato y la tortura continuos de los niños de Gaza por parte de Israel constituyen un “plan de paz”.

Neoliberalismo y sionismo

Dejemos de lado su pedofilia por un momento. Epstein era la personificación máxima de las ideologías gemelas corruptoras del neoliberalismo y el sionismo, que dominan las sociedades occidentales. Razón suficiente para que sobresaliera durante tanto tiempo en sus esferas más altas.

El destino final de esas ideologías siempre iba a conducir a un genocidio en Gaza y, en los años o décadas venideros, a menos que se las detuviera, a un holocausto nuclear o a un colapso climático de alcance planetario.

Los hombres, mujeres y niños comunes deben ser abandonados en el barco que se hunde, mientras los multimillonarios requisan los botes salvavidas.

Epstein podría servir como una advertencia aleccionadora de lo profundamente errado que está la cultura política y financiera de Occidente. Pero el llamado de atención que representa está siendo sofocado en su ausencia tanto como lo fue durante su vida.

El neoliberalismo es la búsqueda del dinero y del poder por el dinero y el poder mismos, desvinculada de cualquier propósito superior o bien social. Durante el último medio siglo, las sociedades occidentales han sido alentadas a venerar a la clase multimillonaria —pronto trillonaria— como el signo último del crecimiento económico y del progreso, en lugar de verla como el indicador definitivo de un sistema que se ha podrido desde dentro.

Como era previsible, los superricos y su séquito se han sentido atraídos por los defensores del “largoplacismo” (longtermism), un movimiento que justifica las grotescas desigualdades e injusticias actuales del mundo y que se resigna a un inminente apocalipsis climático y ambiental a medida que se agotan los recursos del planeta.

El largoplacismo sostiene que la salvación de la humanidad no pasa por reorganizar nuestras sociedades política y económicamente aquí y ahora, sino por intensificar esas desigualdades para alcanzar el éxito a más largo plazo a través de una clase de Übermensch nietzscheanos, seres superiores.

Una diminuta élite financiera necesitaría libertad absoluta para acumular aún más riqueza en la búsqueda de soluciones —por supuesto, mediante innovaciones tecnológicas— que permitan superar las dificultades de sobrevivir en nuestro frágil planeta. El resto de nosotros seríamos un obstáculo para la capacidad de los superricos de trazar un rumbo hacia la salvación.

Los hombres, mujeres y niños comunes deben ser abandonados en el barco que se hunde, mientras los multimillonarios se apropian de los botes salvavidas. En palabras de uno de los gurús del largoplacismo, Nick Bostrom, filósofo de la Universidad de Oxford, lo que se avecina es “una masacre gigantesca para el ser humano, un pequeño traspié para la humanidad”.

Tomando un término de los videojuegos, los miembros de la élite neoliberal ven al resto de nosotros como personajes no jugadores, o NPC: figuras de relleno generadas por el juego para servir de fondo a los jugadores reales. Visto en este marco más amplio, ¿qué importa entonces que los niños sufran, ya sea en Gaza o en las mansiones de un multimillonario?

No hay ningún valor moral atípico

Si todo esto suena mucho al colonialismo clásico del “peso del hombre blanco”, actualizado para una supuesta era poscolonial, es porque lo es. Esto ayuda a explicar por qué el neoliberalismo se empareja con tanta comodidad con otra ideología colonial depravada: el sionismo.

El sionismo ganó cada vez más legitimidad tras la Segunda Guerra Mundial, aun cuando preservó de forma descarada en la posguerra la lógica perversa de los nacionalismos étnicos europeos que antes habían desembocado en el nazismo.

Israel, el hijo bastardo del sionismo, no solo reflejó la supremacía aria, sino que logró hacer respetable su propia versión: la supremacía judía. El sionismo, como otros nacionalismos étnicos siniestros, exige unidad tribal frente al Otro, valora el militarismo por encima de todo y busca de manera constante la expansión territorial, o Lebensraum.

¿Sorprende acaso que haya sido Israel quien, a lo largo de muchas décadas, revirtiera los avances de un sistema jurídico internacional creado precisamente para impedir el regreso a los horrores de la Segunda Guerra Mundial?

¿Sorprende que haya sido Israel quien perpetrara un genocidio a plena vista del mundo —y que Occidente no solo no lo detuviera—, sino que colaborara activamente en la matanza masiva?

¿Sorprende que, a medida que a Israel le resulta cada vez más difícil ocultar la naturaleza criminal de su empresa, Occidente se haya vuelto más represivo, más autoritario, ¿en la tarea de aplastar la oposición a ese proyecto?

¿Sorprende acaso que los sistemas de armas, las innovaciones en vigilancia y los mecanismos de control poblacional que Israel desarrolló y perfeccionó durante décadas para utilizarlos contra los palestinos lo conviertan en un aliado tan codiciado por una clase multimillonaria occidental que busca aplicar esas mismas innovaciones tecnológicas puertas adentro?

Por eso la ministra del Interior de un gobierno británico que respaldó con todo su peso el genocidio en Gaza y definió la oposición a este como terrorismo ahora quiere resucitar la idea dieciochesca de la prisión panóptica, una forma de encarcelamiento omnividente, pero en versión con IA. En palabras de Shabana Mahmood, su Panóptico garantizaría que “los ojos del Estado puedan estar sobre ti en todo momento”.

Hace casi dos décadas quedó claro que Jeffrey Epstein era un depredador. En los últimos años se ha vuelto imposible sostener la idea de que fuera una anomalía moral. Él destiló y canalizó —a través de formas de gratificación sexual depravadas— una cultura corrupta más amplia que cree que las reglas no se aplican a las personas especiales, a los elegidos, a los Übermensch.

Ahora se sacrificará a un puñado de sus aliados más prescindibles para saciar nuestra sed de rendición de cuentas. Pero no se engañen: la cultura Epstein sigue viva y en plena actividad (Tomado de Voces del Mundo).

Imagen de portada: Foto de AFP.