Isabel Monal en podcast “Es la Idea”

La reconocida filósofa y profesora emérita de la Universidad de La Habana Isabel Monal, quien celebra su 95 cumpleaños, es la invitada de una nueva emisión del podcast Es la IDEA, para dialogar sobre la cultura, la filosofía y el pensamiento.

En este capítulo conversa con Randy Alonso sobre su papel en la cultura cubana en los inicios de la Revolución, sobre la filosofía y el marxismo, y también sobre los desafíos de la Cuba actual, en un intercambio que invita a la reflexión.

Invitados de pensamiento para una audiencia que piensa, así se construye cada entrega de “Es la IDEA”, que ya está disponible en YouTube para quienes quieran sumarse a la conversación.

